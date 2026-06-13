Вас ждёт не просто прогулка по Каме, а настоящее знакомство с душой Перми и её богатой историей. С палубы электрокатамарана город откроется с необычного ракурса. Вы насладитесь его видами, тишиной и комфортом.
А также узнаете, как формировался облик Перми на протяжении веков и как развивалось судоходство на одной из крупнейших рек России.
А также узнаете, как формировался облик Перми на протяжении веков и как развивалось судоходство на одной из крупнейших рек России.
Описание экскурсии
Круговая прогулка по Каме, мосты и живописные виды города с воды.
Двухпалубный электрокатамаран класса «премиум». При движении он не создаёт шума и вибраций, а также не производит выбросов углекислого газа, сохраняя баланс речной экосистемы.
Рассказ гида. Вы узнаете, как развивалась Пермь и какой вклад она внесла в развитие российской промышленности, науки и искусства.
Организационные детали
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
- Катамаран «ЭкоходЪ 2» оснащён всеми средствами безопасности и спасжилетами. На борту — кондиционеры, застекленная палуба, туалеты, музыкальная аппаратура
- Перед посадкой — обязательный инструктаж
- Во время прогулки вы можете заказать лёгкий перекус в баре — он оплачивается дополнительно
- С вами будет гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Детский 6-12 лет
|1500 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 14:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 13:30 и 16:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 531 туриста
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия очень интересная, советую занять места поближе к гиду.
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О
Пермь удивительно приятный город, особенно с реки вид совсем другой! Прогулка на экоходе оставила только хорошие впечатления!
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М
Все очень понравилось, у водохода отличные прогулки. Спасибо!
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Ж
Я в восторге! Прогулка очень классная, обязательно поплаваю с вами снова и возьму с собой всех кого смогу ахах
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И
Я впервые каталась на такой красивой яхте, настоящая эко-прогулка получилась! Вид просто завораживающий, очень понравилось.
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