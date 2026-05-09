Неспешная прогулка по Каме под живую музыку — отличный способ отвлечься от суеты.
Вы отдохнёте на тихом современном катамаране, увидите Пермь в огоньках с воды и потанцуете под мелодии разных жанров.
Вы отдохнёте на тихом современном катамаране, увидите Пермь в огоньках с воды и потанцуете под мелодии разных жанров.
Описание экскурсии
Отправимся от Речного вокзала и пройдём круговой маршрут по реке Кама.
Для вас:
- живая музыка
- бар с напитками и закусками
- телевизоры
- стильная открытая палуба
- отличные виды на город с воды
Организационные детали
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
- Идём на электрокатамаране «ЭкоходЪ-2». Судно не шумит и не вибрирует, у него нулевой выброс углекислого газа. Есть кондиционеры и туалеты
- Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира есть спасательный жилет
- В случае плохой погоды мы предложим перенести прогулку
- Еда и напитки в баре оплачиваются дополнительно и по желанию
в пятницу и субботу в 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Монастырской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 531 туриста
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Мы провели вечер с музыкой на экоходе, остались под большим впечатлением! Было очень душевно и необычно, настоящая романтика, друзья. Настоятельно рекомендую это всем, кто ищет что-то особенное и запоминающееся
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Ю
Благодарю за праздник на воде, мы даже немного зажгли на танцполе!
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К
Впервые попала на такую шикарную яхту, Экоход! Прогулка была просто великолепная, вокруг очень красивые пейзажи.
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С
Я просто в полном восторге! Точно планирую поплавать снова и не один раз. Обязательно возьму с собой детей, чтобы и они увидели город с такого ракурса.
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Я
Отдохнул с ветерком и получил массу удовольствия!
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