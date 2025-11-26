Я заберу вас из города и отвезу в «Пермь-36» — единственный сохранившийся на всём пространстве бывшего СССР музей-лагерь. Вы увидите восстановленные интерьеры жилых бараков, камер, карцера. Изучите все этапы репрессивной политики и погрузитесь в историю ГУЛАГа. Узнаете о быте политических заключённых — и не только.
Описание трансфер
Время в пути из Перми в музей — 2 ч. (110 км)
По дороге я расскажу вам об истории освоения Урала. Мы сделаем две остановки:
- на месте живописного слияния трёх рек
- в историческом селе Успенка, которое связано со Строгановыми и Ермаком
Экскурсия по музею «Пермь-36» от местного гида — 2 ч. 15 мин.
- Вы увидите реальные постройки ГУЛАГа, сохранившиеся с 1946 года: бараки, штрафные изоляторы, комнаты для свиданий
- Узнаете об известных личностях, которые отбывали здесь срок — это Варлам Шаламов, Екатерина Гейденрейх, Михаил Танич и не только
- Выясните, за какие поступки можно было попасть за решётку, чем занимались осужденные, какой была система защиты от побегов
- Ощутите, как предметы быта и даже стены пропитаны мрачными фактами
Обратная дорога — около 1,5 ч.
Организационные детали
- Трансфер проходит на машине Škoda Kodiaq
- По дороге есть небольшие кафе и АЗС
- В музее экскурсию для вас проведёт аккредитованный сотрудник
- Экскурсия подходит взрослым и детям старше 12. Если вам нужен бустер для детей младшего возраста, сообщите заранее, пожалуйста
Входные билеты оплачиваются дополнительно
- Билет без экскурсии на 1 участок (их всего 3): взрослый — 200 ₽, льготный — 150 ₽, дети до 13 — бесплатно
- Аудиогид — 150 ₽
- Билет + экскурсия в составе сборной группы: взрослый — 900 ₽, льготный — 750 ₽, дети до 13 лет — 300 ₽
- Индивидуальная экскурсия для мини-группы — 1500 ₽ за чел. без льгот
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дина — ваш гид в Перми
Провела экскурсии для 979 туристов
Всем привет! Меня зовут Дина, я инструктор по горным лыжам. Закончила Пермский университет по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Люблю путешествовать, увлекаюсь краеведением, постоянно изучаю историю и делюсь своими знаниями и открытиями с путешественниками.
