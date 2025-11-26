Мои заказы

Трансфер в музей «Пермь-36»

Побывать в музее политических репрессий и прикоснуться к непростым временам в истории страны
Я заберу вас из города и отвезу в «Пермь-36» — единственный сохранившийся на всём пространстве бывшего СССР музей-лагерь. Вы увидите восстановленные интерьеры жилых бараков, камер, карцера. Изучите все этапы репрессивной политики и погрузитесь в историю ГУЛАГа. Узнаете о быте политических заключённых — и не только.
Трансфер в музей «Пермь-36»© Дина
Трансфер в музей «Пермь-36»© Дина
Трансфер в музей «Пермь-36»© Дина

Описание трансфер

Время в пути из Перми в музей — 2 ч. (110 км)

По дороге я расскажу вам об истории освоения Урала. Мы сделаем две остановки:

  • на месте живописного слияния трёх рек
  • в историческом селе Успенка, которое связано со Строгановыми и Ермаком

Экскурсия по музею «Пермь-36» от местного гида — 2 ч. 15 мин.

  • Вы увидите реальные постройки ГУЛАГа, сохранившиеся с 1946 года: бараки, штрафные изоляторы, комнаты для свиданий
  • Узнаете об известных личностях, которые отбывали здесь срок — это Варлам Шаламов, Екатерина Гейденрейх, Михаил Танич и не только
  • Выясните, за какие поступки можно было попасть за решётку, чем занимались осужденные, какой была система защиты от побегов
  • Ощутите, как предметы быта и даже стены пропитаны мрачными фактами

Обратная дорога — около 1,5 ч.

Организационные детали

  • Трансфер проходит на машине Škoda Kodiaq
  • По дороге есть небольшие кафе и АЗС
  • В музее экскурсию для вас проведёт аккредитованный сотрудник
  • Экскурсия подходит взрослым и детям старше 12. Если вам нужен бустер для детей младшего возраста, сообщите заранее, пожалуйста

Входные билеты оплачиваются дополнительно

  • Билет без экскурсии на 1 участок (их всего 3): взрослый — 200 ₽, льготный — 150 ₽, дети до 13 — бесплатно
  • Аудиогид — 150 ₽
  • Билет + экскурсия в составе сборной группы: взрослый — 900 ₽, льготный — 750 ₽, дети до 13 лет — 300 ₽
  • Индивидуальная экскурсия для мини-группы — 1500 ₽ за чел. без льгот

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина
Дина — ваш гид в Перми
Провела экскурсии для 979 туристов
Всем привет! Меня зовут Дина, я инструктор по горным лыжам. Закончила Пермский университет по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Люблю путешествовать, увлекаюсь краеведением, постоянно изучаю историю и делюсь своими знаниями и открытиями с путешественниками.

