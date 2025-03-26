Отправляйтесь на восток Пермского края, чтобы увидеть Каменный город, вдохновиться реками и горами, прикоснуться к местам съёмок известных фильмов
Индивидуальная экскурсия «За впечатлением на восток» предлагает уникальную возможность погрузиться в природную красоту Пермского края.
Путешествие к восточным границам региона позволит вам насладиться величием горных пейзажей и живописных рек.
Особое внимание уделено посещению Каменного города, который стал местом съёмок многих известных фильмов. Это идеальный шанс для тех, кто хочет вдохновиться и зарядиться энергией природы
5
1 отзыв
5 причин купить эту экскурсию
🏞️ Уникальные природные пейзажи
🎬 Места съёмок известных фильмов
🌿 Энергия гор и рек
🚶♂️ Индивидуальный подход
📸 Отличные фотомоменты
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. В октябре и ноябре также можно насладиться спокойствием и уединением, хотя погода может быть более прохладной. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть снежные условия и низкие температуры.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие на восток Пермского края, где вас ждет множество удивительных открытий. Это место наполнено уникальной природой, которая вдохновляет и заряжает энергией.
Энергия гор
Горы Пермского края — это не только великолепные пейзажи, но и возможность наполниться силой природы. Прогулки по горным тропам позволят вам ощутить единение с окружающим миром и зарядиться положительной энергией.
Красота рек
Реки этого региона завораживают своей красотой и разнообразием. Вы сможете насладиться живописными видами, а также узнать больше о флоре и фауне, обитающей в этих водах.
Каменный город
Не упустите возможность увидеть настоящий Каменный город — уникальное природное образование, которое поражает воображение своей формой и масштабами. Это место станет отличной локацией для фотографий и незабываемых воспоминаний.
Места съемок фильмов
Кроме того, вы сможете прикоснуться к местам, где снимались многие известные фильмы. Это добавит особый шарм вашему путешествию и позволит увидеть знакомые локации в реальной жизни.
Пермский край — это идеальное место для тех, кто ищет вдохновение и хочет насладиться красотой природы. Откройте для себя новые горизонты и позвольте себе погрузиться в атмосферу этого удивительного региона!
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юлия
26 мар 2025
Нам очень понравилась экскурсия, выбрали посетить Каменный город и Усьвинские столбы. Погода была хорошая, фотографии получились отличными. В гору поднимались на снегоходах, быстро и комфортно. Экскурсовод очень приятная, было интересно слушать 🥰