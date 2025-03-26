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За впечатлением на восток

Отправляйтесь на восток Пермского края, чтобы увидеть Каменный город, вдохновиться реками и горами, прикоснуться к местам съёмок известных фильмов
Индивидуальная экскурсия «За впечатлением на восток» предлагает уникальную возможность погрузиться в природную красоту Пермского края.

Путешествие к восточным границам региона позволит вам насладиться величием горных пейзажей и живописных рек.

Особое внимание уделено посещению Каменного города, который стал местом съёмок многих известных фильмов. Это идеальный шанс для тех, кто хочет вдохновиться и зарядиться энергией природы
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальные природные пейзажи
  • 🎬 Места съёмок известных фильмов
  • 🌿 Энергия гор и рек
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход
  • 📸 Отличные фотомоменты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. В октябре и ноябре также можно насладиться спокойствием и уединением, хотя погода может быть более прохладной. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть снежные условия и низкие температуры.
Сейчас июль — это идеальное время.
За впечатлением на восток
За впечатлением на восток
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Каменный город

Описание экскурсии

Путешествие на восток Пермского края

Приглашаем вас в увлекательное путешествие на восток Пермского края, где вас ждет множество удивительных открытий. Это место наполнено уникальной природой, которая вдохновляет и заряжает энергией.

Энергия гор

Горы Пермского края — это не только великолепные пейзажи, но и возможность наполниться силой природы. Прогулки по горным тропам позволят вам ощутить единение с окружающим миром и зарядиться положительной энергией.

Красота рек

Реки этого региона завораживают своей красотой и разнообразием. Вы сможете насладиться живописными видами, а также узнать больше о флоре и фауне, обитающей в этих водах.

Каменный город

Не упустите возможность увидеть настоящий Каменный город — уникальное природное образование, которое поражает воображение своей формой и масштабами. Это место станет отличной локацией для фотографий и незабываемых воспоминаний.

Места съемок фильмов

Кроме того, вы сможете прикоснуться к местам, где снимались многие известные фильмы. Это добавит особый шарм вашему путешествию и позволит увидеть знакомые локации в реальной жизни.

Пермский край — это идеальное место для тех, кто ищет вдохновение и хочет насладиться красотой природы. Откройте для себя новые горизонты и позвольте себе погрузиться в атмосферу этого удивительного региона!

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Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пермь. Комсомольский проспект, 27
Завершение: По запросу заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Юлия
26 мар 2025
Нам очень понравилась экскурсия, выбрали посетить Каменный город и Усьвинские столбы. Погода была хорошая, фотографии получились отличными. В гору поднимались на снегоходах, быстро и комфортно. Экскурсовод очень приятная, было интересно слушать 🥰

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