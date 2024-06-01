Пермский Маньпупунер
Покорить священную гору народов манси, насладиться тайгой, сделать живописные фотографии. Тур для любителей прогулок по диким местам и уральским ландшафтам. Восхититесь мощью гор и неповторимой красотой северных лесов Пермского края.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: Величественные вершины и древние мистические легенды • Вас ждет треккинг к самой таинственной и священной горе коренных местных народов — манси (вогулов). Тех самых, с которых начинается сюжет фильма Сердце пармы.
- Помяненный камень называют еще Колчимским, но чаще используется первый вариант. Ученые спорят, от какого слова произошло название: поманить или помянуть. Но оба происхождения говорят о магическом значении горы для древних народов этих мест.
- Высота Помяненного камня — 780 метров. Это одна из вершин цепи Уральских гор и продолжение Полюдова кряжа, на который у нас есть отдельный очень насыщенный тур • На вершине горы вас ждут останцы высотой до 30 метров, которые многим напоминают Маньпупунер. С этих мест открываются самые впечатляющие виды и получаются самые захватывающие фотографии. Но вы увидите не только вершину, мы покажем вам гору со всех живописных ракурсов. Даже тех, которые вы не найдете на фотографиях в интернете.
• В любую погоду и любое время года вы прочувствуете характер Урала, а мы сделаем все для вашего максимального комфорта и впечатлений. Тайминг путешествия продуман до мелочей, исходя опыта:
- Ранний выезд и позднее возвращение. Выедем из Перми в 4:00 утра, чтобы все успеть и не торопиться во время прогулки.
- Около 6:00 позавтракаем в проверенном кафе с домашней кухней. Там же можно взять с собой перекус.
- После города Красновишерск предстоит 40 км. лесовозной дороги, и мы на месте старта нашего треккинга.
- Пеший маршрут составит примерно 16-19 км. (туда-обратно), в зависимости от погоды и состояния троп.
- Прогулка займет около 8 часов, в зависимости от темпа передвижения. За это время мы посетим самые красивые места камня, которые называются забавными названиями: полка, конь, телевизор. Прогуляемся лугам, напоминающим альпийские, заглянем в криволесье, сделаем лучшие фотографии.
- На вершине сделаем привал на перекус, который каждый берет себе самостоятельно.
- Погода в этих местах переменчивая, но мы готовы к любым ее выходкам. У гида всегда с собой навигация, дождевики, трекинговые палки, термос с чаем, фонари, аптечка и другие вещи, нужные для комфорта и безопасности.
- При желании можем задержаться, чтобы встретить закат на вершине. Желательно сообщить об этом гиду заранее.
• Вернемся в город ориентировочно в 12 ночи. На обратном пути в Пермь заедем на ужин в проверенное кафе. Важная информация:
- Трансфер входит в стоимость, я встречу в удобном вам месте — в аэропорту, на вокзале, в отеле в Перми.
- Путешествие подходит для тех, кто любит долгие пешие прогулки на природе. Нужна хотя бы минимальная физическая и моральная подготовка ходить на большие расстояния. Зимой (декабрь-март) возможна заброска на снегоходе. Цену и подробности уточняйте при бронировании тура.
- Для группы 4-7 человек за дополнительную плату возможно арендовать минивэн Toyota/Mercedes с повышенным комфортом. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
- Отправление из Перми в 04:00, возвращение — ориентировочно в 23:50. Весь маршрут на автомобиле составит 750 км.
- Если хотите увидеть закат с вершины Помяненного камня напишите об этом при заказе, скорректируем время выезда и возвращения в Пермь.
Ежедневно в 4:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Трекинговые палки, летом - дождевики, зимой - бахилы для ног, навигация, чай в термосе
Что не входит в цену
- Завтрак, ужин в кафе - 400 руб. Перекус и воду каждый несет свой.
- Посещения природного парка «Пермский» - 100 руб. с одного человека на 3 дня.
- По желанию: Зимой (декабрь-март) возможна заброска на снегоходе. Цену и подробности уточняйте при бронировании тура.
- Зимой (декабрь-март) аренда снегоступов - 500 руб. на человека.
Где начинаем и завершаем?
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 4:00
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Спасибо за бронирование тура. Ближе к поездке свяжемся с вами для уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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