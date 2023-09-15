Зимнее очарование Пермского края

Групповой тур в Перми
5
3 отзыва
Приглашаем Вас увидеть красоту зимнего Пермского края: его заснеженные леса и прекрасные виды с вершин! Путешествие подойдет для любителей отдыха без особых физических нагрузок.

Во время тура вы посетите знаменитые Усьвинские столбы, прогуляетесь по заснеженным улочкам Каменного города, взойдете на гору Полюд, а со скалы Ветлан вам откроется великолепный вид на замерзшую реку Вишеру. Подарите себе и близким незабываемые впечатления!
Зимнее очарование Пермского края
Зимнее очарование Пермского края
Зимнее очарование Пермского края
Ближайшие даты:
3
янв
6
янв
9
мар

Что вас ожидает:

Заброска на снегоходах
Заброска на снегоходах
Ко всем главным достопримечательностям Вас с ветерком домчат в санях, прикрепленных к снегоходу
Снежная сказка
Снежная сказка
Зимой достопримечательности Пермского края превращаются в невероятные заснеженные экспонаты, будто сошедшие со страниц книги
Подъем на вершину
Подъем на вершину
Вы взойдете на вершину горы Полюд, с которой открывается панорама зимнего Уральского леса

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Пермь. Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов и посещение Каменного города

07:00 Выезд из Перми, ул. Ленина, 53 (Театр-Театр) со стороны ул. Петропавловская.

07:00-11:00 Дорога до п. Усьва.

Заезд в кафе на завтрак (самостоятельно за доп. плату).

Остановка на смотровой площадке "Белые камни".

11:00-14:00 Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов под столбовой грот (30 минут).

Экскурсия на Усьвинских столбах сосмотромЧертового пальца и посещением грота Столбовой (1-1,5 часа).

Возвращение на снегоходах в посёлок Усьва (30 минут).

14:30-16:30 Посещение Каменного города (пешая часть 3 км).

16:30 Выезд в г. Губаха.

17:00-18:00 Ужин в столовой.

18:00 Выезд в г. Березники.

20:00 Прибытие в гостиницу, свободное время.

Прибытие в Пермь. Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов и посещение Каменного городаПрибытие в Пермь. Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов и посещение Каменного городаПрибытие в Пермь. Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов и посещение Каменного городаПрибытие в Пермь. Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов и посещение Каменного городаПрибытие в Пермь. Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов и посещение Каменного городаПрибытие в Пермь. Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов и посещение Каменного городаПрибытие в Пермь. Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов и посещение Каменного города
2 день

Завершение программы. Гора Полюд и обзорная площадка скалы Ветлан

08:00 Подъем, выселение из гостиницы.

09:00 Завтрак в столовой.

10:00 Выезд в Красновишерск.

12:30-14:30 Заброска на снегоходах (в санях) на камень Полюд.

Пешая часть 3 км (заброска в санях до подножия горы 5,5 км в одну сторону. 1,5 км подъем до вершины горы Полюд).

14:30-15:30 Обед в столовой.

16:00-18:00 Заброска на снегоходах (в санях) на обзорную площадку скалы Ветлан.

18:00 Выезд в Пермь.

Заезд в придорожное кафе на ужин (самостоятельно за доп. плату).

23:30 Ориентировочное время прибытия в Пермь.

Завершение программы. Гора Полюд и обзорная площадка скалы ВетланЗавершение программы. Гора Полюд и обзорная площадка скалы ВетланЗавершение программы. Гора Полюд и обзорная площадка скалы ВетланЗавершение программы. Гора Полюд и обзорная площадка скалы ВетланЗавершение программы. Гора Полюд и обзорная площадка скалы ВетланЗавершение программы. Гора Полюд и обзорная площадка скалы Ветлан

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-местных номерах с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека (взрослый) – 12 700 руб.

Стоимость для пенсионеров (при наличии удостоверения) и детей (3-17 лет) – 12 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Березники»

1 ночь

Отель «Березники» находится в центре одноименного города в Пермском Крае.

К услугам гостей номера разных категорий. В каждом номере имеется индивидуальная ванная комната, кондиционер, спутниковое телевидение, бесплатное покрытие Wi-Fi. Уборка в номерах производится каждый день. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Отель располагает собственным ресторан, где подаются блюда европейской кухни.

Для проведения бизнес-встреч и переговоров можно воспользоваться конференц-залом, который оборудован необходимым оборудованием.

От отеля в пешей доступности находится парк города, ЦУМ, отделения банков, остановки общественного транспорта.

Гостиница «Березники»Гостиница «Березники»Гостиница «Березники»Гостиница «Березники»Гостиница «Березники»Гостиница «Березники»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (микроавтобус тур. класса)
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Услуги инструктора
  • Питание по программе (1 завтрак, 1 обед, 1 ужин)
  • Проживание в гостинице в 2-местных номерах с удобствами
  • Заброска на снегоходах по программе
  • Входной билет в ПП «Пермский» и на гору Полюд
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Питание (не включённое в программу тура)
  • Дополнительная страховка (страхование туриста на случаи получения травм) - 260 руб. /чел
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Термос с чаем и небольшой рюкзачок для перекуса.
  2. Обязательно взять налобный фонарик с запасными батарейками.
  3. Туристические бахилы на ноги (защита от попадания снега в обувь).
  4. Треккинговые палки (при наличии). Для людей, у которых есть проблемы с суставами – обязательно. Палки снизят нагрузку на колени при подъеме на Полюд.
  5. Запасная сменная обувь и одежда для автобуса. После посещений природных объектов (скорее всего), часть одежды и обувь будут сырые или влажные.
  6. Личные вещи для размещения в гостинице.

Форма одежды теплая, спортивно-свободная соответствующая погодным условиям. Обязательно хорошая, удобная обувь для трекинга.

Памятка по одежде для заброски на снегоходах (в санях):

  1. В холодную погоду многослойная одежда поможет дольше сохранять тепло тела, предохранит от ветров и предотвратит обморожение. используйте теплые куртку и штаны (или горнолыжный костюм).
  2. Обязательно надевайте шарф и головной убор (по возможности балаклаву).
  3. Рекомендуем иметь защитные очки - они предохранят глаза от снега, мелкого льда, к тому же, спасут от ветра и слепящего солнца.
  4. Перчатки желательно надевать с подкладом из флиса или шерсти, они должны сохранять руки в тепле, надежно защищать от влаги и ветра.
  5. Для сохранения ног в тепле рекомендуем надевать термоноски (лучше брать с собой в поездку дополнительную пару).
  6. Обувь должна быть тёплая и комфортная для условий, когда Вы не в движении.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 сен 2023
Что сказать? Все скверно: все дни нас поливало сверху, мокрая одежда, обувь, мокрый лес, кусты, трава. А реки обмелели, то и дело скребли по камням, приходилось спрыгивать и вытаскивать катамаран. Короче, не обеспечили ни погоду, ни природу. А к организации нареканий нет. Транспорт и туда, и обратно подавался четко, вовремя, вёз хорошо. Отличный гид-инструктор Алексей, вёл уверенно, спокойно, со знанием дела и с веселым расположением духа. И повар-завхоз Александра -молодец! Весело, с улыбочкой, быстро, четко: костёр горит, продукты режутся, котлы шкварчат. Пища отменного качества, достаточного вполне количества. Разнообразие вкусных блюд. Без повторов!
Обеспечение инвентарем так же на уровне: всего хватало - палаток, спальников, пенок, посуды, топоров…
Короче, принимающая сторона отлично подготовил и провёл наш сплав!
Т
18 июля 2023
7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).
Чудесная природа на протяжении всего маршрута, но во второй половине пути количество катамаранов на реке, людей и баз отдыха увеличивается в геометрической прогрессии. Возможно лучше сделать тур с началом в субботу, чтобы крайние дни были не так насыщенны людьми со сплавов выходного дня.

Питание восторг - вкусное, разнообразное! (отдельное спасибо за организацию и уют второму инструктору-Екатерине).

В связи с жарой обмельчали реки, но даже это не помешало нам его проплыть (местами пройти) по максимуму насладившись красотой вокруг!
7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).
З
4 июля 2023
Организаторы молодцы.
Организаторы молодцы.Организаторы молодцы.Организаторы молодцы.Организаторы молодцы.

Тур входит в следующие категории Перми

ПешеходныеМожно с детьми2-дневные турыВсе туры

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