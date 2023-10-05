Акция раннего бронирования: указанная цена актуальна при внесении предоплаты в размере 50% от стоимости тура. В этом путешествии знакомство с Камчаткой будет комфортным и незабываемым приключением. Оно не потребует от вас ни специальной подготовки, ни чрезмерных физических усилий, но навсегда останется в памяти. Стоимость тура без проживания — 65 000 руб. /чел.Стоимость тура с проживанием — от 95 000 руб. /чел.

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Сплавимся по реке Быстрой, порыбачим, а после пообедаем на берегу реки

Выйдем в Тихий океан на морскую прогулку. А еще увидим всю прелесть Камчатки с воды

Дополнительные экскурсии: треккинг на Вачкажец, серфинг, конные прогулки, вертолетные и т. д.

11:00–14:00 Экскурсия по питомнику ездовых собак, встреча с представителями коренных народов Камчатки, мастер-класс по танцам, фотосессия в национальных костюмах, обед.

11:00–14:00 Прогулка на гору Верблюд (7 км = превышение по высоте 300 м).

Внимание! В турах, начинающихся 18 июня, 25 июня и 2 июля в этот день проводится экскурсия на Вилючинский водопад и Вилючинский перевал.

08:00–13:00 Морская прогулка на катерепо Авачинской бухте и к острову Старичков с рыбалкой.

Проживание

Стоимость тура без проживания — 65 000 руб. /чел.

Также вы можете выбрать вариант тура с двухместным размещением на базе отдыха или в гостинице в п. Паратунка или в г. Петропавловске-Камчатском.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница Двухместное размещение Одноместное размещение Паратунка Гелиос 2* 95 000 112 000 Кречет 3* 128 000 184 000 Лесная Поляна 3* 108 000 151 000 Спутник-Камчатка (Бел-Кам-Тур) 3*,

заезды до 25.06 107 000 141 000 Спутник-Камчатка (Бел-Кам-Тур) 3*,

заезды со 02.07 (полупансион) 140 000 207 000 Спутник 4*,

заезды до 25.06 111 000 150 000 Спутник 4*,

заезды со 02.07 (полупансион) 149 000 227 000 Лагуна, корпус Голубое Озеро 4*,

заезды до 09.07

Купание в бассейне за доп. плату 113 000 156 000 Лагуна, корпус Голубое Озеро 4*,

заезды после 16.07

Купание в бассейне за доп. плату 125 000 181 000 Лагуна, модульные домики,

заезды до 09.07

Купание в бассейне за доп. плату 125 000 181 000 Лагуна, модульные домики,

заезды после 16.07

Купание в бассейне за доп. плату 142 000 215 000 Петропавловск-Камчатский Командор 3* 100 000 136 000 КлючОтель 3* 106 000 122 000 Авача 3* 117 000 145 000

В случае очень раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.

Заселение в гостиницы происходит после 14:00 (в «Лагуне» и «Лесной поляне» после 15:00), выписка из гостиницы до 12:00. Более раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.

Условия для детей: