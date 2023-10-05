Оно не потребует от вас ни специальной подготовки, ни чрезмерных физических усилий, но навсегда останется в памяти. Стоимость тура без проживания — 65 000 руб. /чел.Стоимость тура с проживанием — от 95 000 руб. /чел.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Прибытие в аэропорт города Елизово.
Встреча в аэропорту после получения багажа.
Трансфер в гостиницу (без гида).
Морская прогулка к о. Старичков. Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
Завтрак (возможно гостиница предоставит сухой паек).
06:30–07:45 Трансфер в морской порт.
08:00–13:00 Морская прогулка на катерепо Авачинской бухте и к острову Старичков с рыбалкой.
Обед на борту катера.
13:30 Экскурсия в краевом объединенном музее.
14:30–17:00 Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому.
17:00–18:00Ужин в кафе.
18:00–19:00 Возвращение в гостиницу.
Треккинг на Дачные термальные источники (без купания)
Завтрак.
08:00–11:00 Трансфер в район Мутновской ГеоЭС.
11:00–13:30 Треккинг к термальным площадкам Дачных источников.
13:30–14:30 Обед-пикник.
Дополнительно при наличии проезда:
14:30–16:00 Прогулка к водопаду на ручье Спокойном.
16:00–18:30 Возвращение в гостиницу.
Внимание! В турах, начинающихся 18 июня, 25 июня и 2 июля в этот день проводится экскурсия на Вилючинский водопад и Вилючинский перевал.
Сплав с рыбалкой по реке Быстрой. Купание в диких горячих источниках
06:00 Завтрак (возможно гостиница предоставит сухой паек).
06:30 Выезд на реку Быстрая.
09:00 Прибытие в палаточный лагерь на реке Быстрой.
09:00–12:00 Сплав с рыбалкой по реке Быстрой.
12:30–13:30 Обед в палаточном лагере.
13:30–14:00 Переезд в пос. Малка.
14:00–15:00 Купание в диких горячих Малкинских источниках.
15:00–17:00 Возвращение в гостиницу.
Треккинг у подножия вулканов с восхождением на экструзию Верблюд
08:00 Завтрак.
09:00–11:00 Трансфер к подножию Авачинского и Корякского вулканов.
11:00–14:00 Прогулка на гору Верблюд (7 км = превышение по высоте 300 м).
14:00–15:00 Обед на туристической базе.
16:00–18:00 Трансфер в гостиницу.
Свободный день или дополнительные активности
09:00 Завтрак.
Свободное время для дополнительных туров.
Дополнительные туры на выбор:
1. Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров.
09:30 Трансфер на вертолетную площадку.
10:30–16:00 Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон.
Посадка на горячих источниках, купание.
Обед-пикник.
16:00–17:00 Возвращение в гостиницу.
2. Вертолетная экскурсия на Курильское озеро.
09:30 Трансфер на вертолетную площадку.
10:30–16:00 Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, посадка в кальдере вулкана Ксудач.
Посадка на Ходуткинских горячих источниках, купание.
Обед-пикник.
16:00–17:00 Возвращение в гостиницу.
3. Этническая экскурсия — знакомство с культурой коренных народов Камчатки.
10:00–11:00 Трансфер в этническую деревню — питомник ездовых собак.
11:00–14:00 Экскурсия по питомнику ездовых собак, встреча с представителями коренных народов Камчатки, мастер-класс по танцам, фотосессия в национальных костюмах, обед.
14:00–15:00 Возвращение в гостиницу.
Поездка на берег Тихого океана, посещение рыбного рынка, сувенирного магазина
09:00 Завтрак.
11:00–13:00 Переезд на берег Тихого океана, прогулка по Халактырскому пляжу.
13:00–14:00 Переезд в Петропавловск-Камчатский.
14:00–15:00 Обед (бизнес-ланч).
15:00–17:00 Посещение рыбного рынка, сувенирного магазина.
ИЛИ
Дополнительные экскурсии: треккинг на Вачкажец, серфинг, конные прогулки, вертолетные и т. д.
18:30 Возвращение в гостиницу.
Отъезд
Завтрак.
Выписка из гостиницы (до 12:00).
Трансфер в аэропорт (без гида).
Вылет.
Проживание
Стоимость тура без проживания — 65 000 руб. /чел.
Также вы можете выбрать вариант тура с двухместным размещением на базе отдыха или в гостинице в п. Паратунка или в г. Петропавловске-Камчатском.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Паратунка
|Гелиос 2*
|95 000
|112 000
|Кречет 3*
|128 000
|184 000
|Лесная Поляна 3*
|108 000
|151 000
|Спутник-Камчатка (Бел-Кам-Тур) 3*,
заезды до 25.06
|107 000
|141 000
|Спутник-Камчатка (Бел-Кам-Тур) 3*,
заезды со 02.07 (полупансион)
|140 000
|207 000
|Спутник 4*,
заезды до 25.06
|111 000
|150 000
|Спутник 4*,
заезды со 02.07 (полупансион)
|149 000
|227 000
|Лагуна, корпус Голубое Озеро 4*,
заезды до 09.07
Купание в бассейне за доп. плату
|113 000
|156 000
|Лагуна, корпус Голубое Озеро 4*,
заезды после 16.07
Купание в бассейне за доп. плату
|125 000
|181 000
|Лагуна, модульные домики,
заезды до 09.07
Купание в бассейне за доп. плату
|125 000
|181 000
|Лагуна, модульные домики,
заезды после 16.07
Купание в бассейне за доп. плату
|142 000
|215 000
|Петропавловск-Камчатский
|Командор 3*
|100 000
|136 000
|КлючОтель 3*
|106 000
|122 000
|Авача 3*
|117 000
|145 000
В случае очень раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.
Заселение в гостиницы происходит после 14:00 (в «Лагуне» и «Лесной поляне» после 15:00), выписка из гостиницы до 12:00. Более раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.
Условия для детей:
- стоимость тура для ребенка до 12 лет на доп. кровати в отелях Спутник, Спутник-Камчатка — 57 000 руб. /чел.;
- стоимость тура для ребенка до 12 лет на доп. кровати в остальных отелях — 50 000 руб. /чел.;
- скидка на ребенка до 12 лет на основном месте — 20% от стоимости для взрослого.
Варианты проживания
База отдыха «Гелиос»
Расположена в п. Паратунка. К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар.
Номера со всеми удобствами.
Гостиница «Авача»
К услугам гостей этого разместившегося в самом центре Петропавловска-Камчатского отеля спа-салон с сауной и тренажерным залом. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном, до автобусной остановки "Комсомольская площадь" 5 минут ходьбы.
Классически оформленные номера отеля "Авача" оснащены холодильником и располагают собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. За дополнительную плату предоставляется Wi-Fi.
В 2 ресторанах отеля "Авача" сервируют фирменные блюда европейской и азиатской кухонь, а в баре, оформленном в загородном стиле, подают напитки. Ежедневно для гостей накрывают континентальный завтрак.
В 10 минутах езды от отеля находятся лыжные курорты "Красная сопка" и "Эдельвейс". После дня катания на лыжах гости могут посетить сеанс массажа или косметические процедуры в салоне отеля.
На круглосуточной стойке регистрации организуют трансфер от/до аэропорта Елизово, расстояние до которого составляет 30 км.
Гостиница «Лесная Поляна»
Курортный отель База отдыха «Лесная Поляна» с рестораном, открытым бассейном, баром и общим лаунджем расположен в селе Паратунка. В распоряжении гостей комплекса круглосуточная стойка регистрации, детский клуб и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Гости могут отдохнуть на террасе.
К услугам гостей номера со шкафом для одежды, балконом с видом на горы, телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой. Для комфортного отдыха предоставляются полотенца и постельное белье. В каждом номере установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на бассейн. Все номера оснащены холодильником.
По утрам в курортном отеле База отдыха «Лесная Поляна» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")
Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Номера двухместные, есть варианты с одной двуспальной кроватью или с двумя односпальными кроватями. Все номера без балконов, из окон открывается вид на прилегающую территорию.
Гости могут пользоваться всей инфраструктурой гостиничного комплекса: посещать ресторан и паб, открытые бассейны, спа, готовить блюда на мангале в беседках на территории. Также доступен заказ блюд в номер из ресторана «Спутник».
Гостиница «Спутник» 4
Гостиничный комплекс «Спутник» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.
Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.
Гостиница «Командор»
Отель типа «постель и завтрак» «Командор» расположен рядом с центром Петропавловска-Камчатского — сердца Камчатского края. В распоряжении гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере имеется телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, укомплектованная тапочками и халатами.
По утрам в отеле «Командор» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Гостиница «Ключотель»
Гостевой дом «Ключотель» расположен в Петропавловске-Камчатском. В 3-звездочном гостевом доме оборудована камера хранения багажа. К услугам гостей принадлежности для барбекю, бесплатный Wi-Fi на всей территории, а также круглосуточная стойка регистрации.
Во всех номерах гостевого дома с собственной ванной комнатой установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном, предоставляются постельное белье и полотенца. Каждый номер оснащен сейфом. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на море. В числе удобств также шкаф для одежды и чайник.
По утрам в гостевом доме «Ключотель» предлагают завтрак «шведский стол».
База отдыха «Лагуна», модульные домики
База отдыха «Голубая Лагуна» расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.
Корпус «Гостевая деревня» включает 45 номеров стандарт (трансформеры дабл/твин + диван, 21 кв. м) и 4 номера комфорт (трансформеры дабл/твин + диван, 28 кв. м). В номере спальня с санузлом + гостевая зона с маленькой кухней.
К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.
База отдыха «Лагуна», корпус Голубое озеро
База отдыха «Голубая Лагуна» расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.
К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.
Номера со всеми удобствами.
База отдыха «Кречет»
База отдыха «Кречет» находится в селе Паратунка, в Камчатском крае. К услугам гостей обустроена автостоянка.
На ухоженной территории располагаются два корпуса, где имеются номера различных категорий. В них есть всё самое необходимое для проживания: комфортабельные кровати, собственная ванная комната, мини-холодильник, а ещё балкон с красивым видом на окружающий лес.
Питание можно организовать в кафе или воспользоваться мангалами на специально выделенной зоне.
В закрытой зоне отдыха есть бассейн с термальной водой, так же работает баня. Поблизости протекает река, вдоль которой приятно устраивать прогулки. Расстояние до аэропорта Елизово — 21,8 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в гостинице в Петропавловске или Паратунской зоне
- Питание, указанное в программе: завтраки со 2-го по 8-й дни для тех, кто выбрал тариф с проживаниемобеды в дни 2, 3, 4, 5, 7 для всех, обед в 6-й день для тех, кто выбрал дополнительную экскурсию с обедомужин во 2-й день для всех
- Завтраки со 2-го по 8-й дни для тех, кто выбрал тариф с проживанием
- Обеды в дни 2, 3, 4, 5, 7 для всех, обед в 6-й день для тех, кто выбрал дополнительную экскурсию с обедом
- Ужин во 2-й день для всех
- Все экскурсии по программе (за исключением дополнительных экскурсий (день 6, 7) )
- Услуги поваров и гидов-проводников на полевых программах
- Услуги экскурсовода-координатора (5 дней по основной программе)
- При проживании в Паратунке - купание в бассейне с термальной водой (кроме гостиницы «Лагуна»)
- Трансферы в/из аэропорта предоставляются только в дни заезда/выезда основной группы
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Блесны в случае утери или порчи
- При проживании в гостинице «Лагуна» купание в бассейне оплачивается дополнительно согласно прайс-листа аквацентра
- Страховка
- Дополнительные экскурсии в день 6, 7:вертолетная экскурсия Долина Гейзеров - Налычево (до 30.06.2024) - 63 000 руб. /чел. вертолетная экскурсия Долина Гейзеров - Узон - Налычево (с 01.07.2024) - 70 000 руб. /чел. вертолетная экскурсия Курильское озеро - Ксудач - Ходутка (примерно с 12.07.2024) - 70 000 руб. /чел. этническая экскурсия (трансфер не включен) - от 5 000 руб. /чел
- Вертолетная экскурсия Долина Гейзеров - Налычево (до 30.06.2024) - 63 000 руб. /чел
- Вертолетная экскурсия Долина Гейзеров - Узон - Налычево (с 01.07.2024) - 70 000 руб. /чел
- Вертолетная экскурсия Курильское озеро - Ксудач - Ходутка (примерно с 12.07.2024) - 70 000 руб. /чел
- Этническая экскурсия (трансфер не включен) - от 5 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Какие вещи взять с собой?
Общий список вещей:
- удобная одежда и обувь (спортивная одежда, джинсы, спортивная удобная обувь);
- купальные принадлежности;
- легкая непродуваемая и непромокаемая куртка с капюшоном;
- небольшой рюкзак для личных вещей (до 25 литров);
- средство от укачивания для морской прогулки;
- средство защиты от насекомых, солнечных ожогов;
- гигиеническая помада;
- личная аптечка;
- солнечные очки;
- ёмкость для питья;
- фото и видеоаппаратура.
Список вещей для треккингов и восхождений:
- треккинговые разношенные ботинки или треккинговые кроссовки;
- небольшой рюкзак для личных вещей, воды, перекуса (до 25 литров), дождевая накидка на рюкзак;
- беговое термобелье (тонкое);
- спортивные штаны, флисовая кофта;
- бафф, тонкие перчатки, кепка или тонкая шапка;
- непродуваемая и непромокаемая куртка с капюшоном;
- легкая («летняя») пуховка;
- запасная одежда на случай непогоды на маршруте;
- личная аптечка, средства от солнечных ожогов, гигиеническая помада, солнечные очки.
Техника безопасности при пользовании вертолетом
Вертолет является источником повышенной опасности. Поэтому при пользовании услугами вертолета в целях безопасности для жизни людей, сохранения материальной части необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- На земле:
- не приближайтесь к вертолету до полной остановки вращения лопастей несущего и хвостового винта, так же запрещается выходить из вертолета до полной остановки винтов;
- не производить посадку в вертолет и загрузку в него без разрешения бортмеханика или другого члена экипажа;
- категорически запрещается приближаться к вертолету и уходить от него со стороны хвостового винта.
- В воздухе:
- не курите в вертолете, как в воздухе, так и на земле;
- передвижение людей и груза по вертолету во время полета запрещается;
- в полете не подходите к дверям во избежание их открытия, это грозит безопасности пассажиров.
Правила поведения на территории базовых лагерей и на маршруте следования
- Не покидайте территорию базового лагеря, не поставив в известность начальника лагеря или старшего гида-проводника.
- Соблюдайте режим дня в соответствии с программой тура.
- Не засоряйте территорию базового лагеря и не сорите на маршруте, мусор выбрасывать в специально отведенных местах.
- Не заходите на территорию служебных помещений.
- На маршруте выполняйте требования гида-проводника. В случае отклонения от маршрута и неподчинения гиду-проводнику, вам будет предложено заполнить расписку о том, что с гида снимается ответственность за жизнь и здоровье туриста.
- В случае невозможности продолжения движения по маршруту, поставьте в известность руководителя группы и гида-проводника.
- На остановках на маршруте не отходите от группы в одиночку.
- Если экипировка туриста не соответствует погодным условиям на маршруте, гид имеет право запретить туристу выход на маршрут.
- При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к гиду-проводнику или начальнику лагеря.
- При недомогании немедленно поставьте в известность начальника лагеря или гида-проводника.
- В соответствии с правилами противопожарной безопасности запрещается курить в домиках базовых лагерей. Костры можно разжигать только в отведенных для этого местах (на территории лагерей имеются костровища), предварительно поставив в известность начальника лагеря или гида.
- В соответствии с правилами безопасности приготовление пищи в домиках базовых лагерей строго запрещено (приготовление горячей пищи разрешается только на кострах, в отведенных для этого местах).
Правила поведения в заповедниках и на особо охраняемых территориях
- Все экскурсии и наблюдения проводятся только в составе группы и обязательном сопровождении сотрудника Заповедника и гида-экскурсовода.
- Наблюдение и фотографирование птиц и зверей осуществляются с отдельных стационарных точек, согласованных с госинспектором Заповедника.
- Запрещается заготавливать дрова в окрестностях лагеря или по маршруту. Дрова должны быть завезены заранее.
- Экскурсантам запрещается брать с собой собак.
- Бытовой мусор и пищевые остатки собираются в специальный контейнер в базовом лагере и в дальнейшем вывозятся с территории.
- Запрещается проводить наблюдения у птичьих гнезд в дождливую и холодную погоду, а также с расстояния ближе 50 м.
- Запрещено целенаправленно преследовать животных, в том числе с целью наблюдений и фотографирования.
Правила безопасности на активных маршрутах
Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:
- будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
- не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
- соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
- без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
- не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
- внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.
Пешим порядком:
- поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
- идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
- помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
- не курите во время движения;
- при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
- при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
- самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.
При преодолении водных преград:
- не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
- переправу вброд осуществляйте только в обуви;
- при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
- при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;
При встрече с медведем:
- в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
- не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
- рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
- чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
- если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
- от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
- особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
- если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.
В горах:
- в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
- подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
- не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
- если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).
Если вас застигла лавина:
- если от лавины невозможно уйти, освободитесь от рюкзака, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав свое тело по направлению движения лавины;
- закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником;
- двигаясь в лавине, с помощью плавательных движений рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже;
- когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если можете, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить по направлению слюны, дав ей вытечь изо рта);
- оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают сил;
- не теряйте самообладания и не давайте себе уснуть.
Правила безопасности при купании в горячих источниках
- не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
- не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
- не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках;
- не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5-10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду;
- не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
- при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.
Правила безопасного поведения на сплаве
- перед посадкой на плавсредство, наденьте спасательный жилет, подгоните его по длине и застегните;
- осуществляйте посадку на судно, после того как будет получено соответствующее разрешение от гида-проводника и на указанное им место;
- во время сплава не передвигайтесь по судну без необходимости;
- при прохождении порогов, сливов, шивер и пр. водных препятствий внимательно слушайте команды гида и держитесь за плавсредство;
- не создавайте ситуаций мешающих гиду управлять судном;
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Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Климат
Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.
Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.
Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного.
Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается.
Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.
Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.
В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах.
В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.
Меры личной безопасности, экипировка и аптечка
Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте. Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.
Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.
Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.
Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:
– препараты от укачивания в транспорте и на воде;
– болеутоляющие средства;
– средства от сердечнососудистых заболеваний;
– желудочные средства;
– перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
– средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
– солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.
На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.
Какие есть особенности тура?
- Количество человек в группе может меняться каждый день и быть от 1 до 20-30 человек.
- Трансферы в/из аэропорта проводятся только по вторникам, в другие дни возможна организация индивидуального трансфера за дополнительную плату (цена зависит от количества человек), в этом случае деньги за групповой трансфер возврату не подлежат.
- Заселение в гостиницы происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00. Раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.
- В день прилёта основной части гостей создаётся группа в WhatsApp для информирования туристов, где гид или дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, подтверждают время выезда.
- Время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии.
- Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами.
- Все экскурсии за пределы Петропавловска-Камчатского проходят на вахтовых автобусах на базе КАМАЗ.
- В случае раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.
- Дополнительные туры рекомендуется бронировать заранее, до приезда на Камчатку. Заказ и оплата доп. туров на месте возможны только в первые два дня пребывания и при наличии свободных мест.
- Время выезда на вертолетную площадку и время вылета может изменяться в зависимости от погодных условий.
- Программа тура не рассчитана на профессиональных фотографов и подчиняется групповому расписанию (без длительных простоев группы на точках просмотра достопримечательностей).
- Смешанная группа. В туре участвуют люди разных возрастов, физической подготовки, национальностей.
Возможны ли изменения в программе?
Время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии.
Для информирования туристов создаётся в день прилёта основной части гостей группа в Вотсапе, где гид или дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, подтверждают время выезда.
Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий по дням при обязательно выполнении всех заявленных услуг.
Время выезда на вертолетную площадку и время вылета может изменяться в зависимости от погодных условий.