Камчатка: главное путешествие в жизни

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
5
3 отзыва
Акция раннего бронирования: указанная цена актуальна при внесении предоплаты в размере 50% от стоимости тура. В этом путешествии знакомство с Камчаткой будет комфортным и незабываемым приключением.

Оно не потребует от вас ни специальной подготовки, ни чрезмерных физических усилий, но навсегда останется в памяти. Стоимость тура без проживания — 65 000 руб. /чел.Стоимость тура с проживанием — от 95 000 руб. /чел.
Камчатка: главное путешествие в жизни
Камчатка: главное путешествие в жизни
Камчатка: главное путешествие в жизни
Ближайшие даты:
18
июн
25
июн
2
июл
9
июл
16
июл
23
июл
30
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Акватория Авачинской бухты
Акватория Авачинской бухты
Выйдем в Тихий океан на морскую прогулку. А еще увидим всю прелесть Камчатки с воды
Малая долина гейзеров
Малая долина гейзеров
Отправимся к Мутновской ГеоЭС совершим треккинк к термальным площадкам Дачных источников
Рафтинг
Рафтинг
Сплавимся по реке Быстрой, порыбачим, а после пообедаем на берегу реки
Термальные источники
Термальные источники
Покупаемся в диких горячих источниках, наполнимся энергией и восстановим силы
Халактырский пляж
Халактырский пляж
Прогуляемся по океаническому берегу с черным песком
Дополнительные экскурсии
Дополнительные экскурсии
Совершим вертолетные экскурсии в необжитые уголки Камчатки (по желанию)

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Прибытие в аэропорт города Елизово.

Встреча в аэропорту после получения багажа.

Трансфер в гостиницу (без гида).

Прибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-Камчатский
2 день

Морская прогулка к о. Старичков. Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому

Завтрак (возможно гостиница предоставит сухой паек).

06:30–07:45 Трансфер в морской порт.

08:00–13:00 Морская прогулка на катерепо Авачинской бухте и к острову Старичков с рыбалкой.

Обед на борту катера.

13:30 Экскурсия в краевом объединенном музее.

14:30–17:00 Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому.

17:00–18:00Ужин в кафе.

18:00–19:00 Возвращение в гостиницу.

Морская прогулка к о. Старичков. Обзорная экскурсия по Петропавловску-КамчатскомуМорская прогулка к о. Старичков. Обзорная экскурсия по Петропавловску-КамчатскомуМорская прогулка к о. Старичков. Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
3 день

Треккинг на Дачные термальные источники (без купания)

Завтрак.

08:00–11:00 Трансфер в район Мутновской ГеоЭС.

11:00–13:30 Треккинг к термальным площадкам Дачных источников.

13:30–14:30 Обед-пикник.

Дополнительно при наличии проезда:

14:30–16:00 Прогулка к водопаду на ручье Спокойном.

16:00–18:30 Возвращение в гостиницу.

Внимание! В турах, начинающихся 18 июня, 25 июня и 2 июля в этот день проводится экскурсия на Вилючинский водопад и Вилючинский перевал.

Треккинг на Дачные термальные источники (без купания)Треккинг на Дачные термальные источники (без купания)
4 день

Сплав с рыбалкой по реке Быстрой. Купание в диких горячих источниках

06:00 Завтрак (возможно гостиница предоставит сухой паек).

06:30 Выезд на реку Быстрая.

09:00 Прибытие в палаточный лагерь на реке Быстрой.

09:00–12:00 Сплав с рыбалкой по реке Быстрой.

12:30–13:30 Обед в палаточном лагере.

13:30–14:00 Переезд в пос. Малка.

14:00–15:00 Купание в диких горячих Малкинских источниках.

15:00–17:00 Возвращение в гостиницу.

Сплав с рыбалкой по реке Быстрой. Купание в диких горячих источникахСплав с рыбалкой по реке Быстрой. Купание в диких горячих источникахСплав с рыбалкой по реке Быстрой. Купание в диких горячих источникахСплав с рыбалкой по реке Быстрой. Купание в диких горячих источниках
5 день

Треккинг у подножия вулканов с восхождением на экструзию Верблюд

08:00 Завтрак.

09:00–11:00 Трансфер к подножию Авачинского и Корякского вулканов.

11:00–14:00 Прогулка на гору Верблюд (7 км = превышение по высоте 300 м).

14:00–15:00 Обед на туристической базе.

16:00–18:00 Трансфер в гостиницу.

Треккинг у подножия вулканов с восхождением на экструзию ВерблюдТреккинг у подножия вулканов с восхождением на экструзию ВерблюдТреккинг у подножия вулканов с восхождением на экструзию ВерблюдТреккинг у подножия вулканов с восхождением на экструзию ВерблюдТреккинг у подножия вулканов с восхождением на экструзию Верблюд
6 день

Свободный день или дополнительные активности

09:00 Завтрак.

Свободное время для дополнительных туров.

Дополнительные туры на выбор:

1. Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров.

09:30 Трансфер на вертолетную площадку.

10:30–16:00 Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон.

Посадка на горячих источниках, купание.

Обед-пикник.

16:00–17:00 Возвращение в гостиницу.

2. Вертолетная экскурсия на Курильское озеро.

09:30 Трансфер на вертолетную площадку.

10:30–16:00 Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, посадка в кальдере вулкана Ксудач.

Посадка на Ходуткинских горячих источниках, купание.

Обед-пикник.

16:00–17:00 Возвращение в гостиницу.

3. Этническая экскурсия — знакомство с культурой коренных народов Камчатки.

10:00–11:00 Трансфер в этническую деревню — питомник ездовых собак.

11:00–14:00 Экскурсия по питомнику ездовых собак, встреча с представителями коренных народов Камчатки, мастер-класс по танцам, фотосессия в национальных костюмах, обед.

14:00–15:00 Возвращение в гостиницу.

Свободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активности
7 день

Поездка на берег Тихого океана, посещение рыбного рынка, сувенирного магазина

09:00 Завтрак.

11:00–13:00 Переезд на берег Тихого океана, прогулка по Халактырскому пляжу.

13:00–14:00 Переезд в Петропавловск-Камчатский.

14:00–15:00 Обед (бизнес-ланч).

15:00–17:00 Посещение рыбного рынка, сувенирного магазина.

ИЛИ

Дополнительные экскурсии: треккинг на Вачкажец, серфинг, конные прогулки, вертолетные и т. д.

18:30 Возвращение в гостиницу.

Поездка на берег Тихого океана, посещение рыбного рынка, сувенирного магазинаПоездка на берег Тихого океана, посещение рыбного рынка, сувенирного магазинаПоездка на берег Тихого океана, посещение рыбного рынка, сувенирного магазина
8 день

Отъезд

Завтрак.

Выписка из гостиницы (до 12:00).

Трансфер в аэропорт (без гида).

Вылет.

Проживание

Стоимость тура без проживания — 65 000 руб. /чел.

Также вы можете выбрать вариант тура с двухместным размещением на базе отдыха или в гостинице в п. Паратунка или в г. Петропавловске-Камчатском.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаДвухместное размещениеОдноместное размещение
Паратунка
Гелиос 2*95 000112 000
Кречет 3*128 000184 000
Лесная Поляна 3*108 000151 000
Спутник-Камчатка (Бел-Кам-Тур) 3*,
заезды до 25.06		107 000141 000
Спутник-Камчатка (Бел-Кам-Тур) 3*,
заезды со 02.07 (полупансион)		140 000207 000
Спутник 4*,
заезды до 25.06		111 000150 000
Спутник 4*,
заезды со 02.07 (полупансион)		149 000227 000
Лагуна, корпус Голубое Озеро 4*,
заезды до 09.07
Купание в бассейне за доп. плату		113 000156 000
Лагуна, корпус Голубое Озеро 4*,
заезды после 16.07
Купание в бассейне за доп. плату		125 000181 000
Лагуна, модульные домики,
заезды до 09.07
Купание в бассейне за доп. плату		125 000181 000
Лагуна, модульные домики,
заезды после 16.07
Купание в бассейне за доп. плату		142 000215 000
Петропавловск-Камчатский
Командор 3*100 000136 000
КлючОтель 3*106 000122 000
Авача 3*117 000145 000

В случае очень раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.

Заселение в гостиницы происходит после 14:00 (в «Лагуне» и «Лесной поляне» после 15:00), выписка из гостиницы до 12:00. Более раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.

Условия для детей:

  • стоимость тура для ребенка до 12 лет на доп. кровати в отелях Спутник, Спутник-Камчатка — 57 000 руб. /чел.;
  • стоимость тура для ребенка до 12 лет на доп. кровати в остальных отелях — 50 000 руб. /чел.;
  • скидка на ребенка до 12 лет на основном месте — 20% от стоимости для взрослого.

Варианты проживания

База отдыха «Гелиос»

7 ночей

Расположена в п. Паратунка. К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар.

Номера со всеми удобствами.

База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»

Гостиница «Авача»

7 ночей

К услугам гостей этого разместившегося в самом центре Петропавловска-Камчатского отеля спа-салон с сауной и тренажерным залом. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном, до автобусной остановки "Комсомольская площадь" 5 минут ходьбы.

Классически оформленные номера отеля "Авача" оснащены холодильником и располагают собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. За дополнительную плату предоставляется Wi-Fi.

В 2 ресторанах отеля "Авача" сервируют фирменные блюда европейской и азиатской кухонь, а в баре, оформленном в загородном стиле, подают напитки. Ежедневно для гостей накрывают континентальный завтрак.

В 10 минутах езды от отеля находятся лыжные курорты "Красная сопка" и "Эдельвейс". После дня катания на лыжах гости могут посетить сеанс массажа или косметические процедуры в салоне отеля.

На круглосуточной стойке регистрации организуют трансфер от/до аэропорта Елизово, расстояние до которого составляет 30 км.

Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»

Гостиница «Лесная Поляна»

7 ночей

Курортный отель База отдыха «Лесная Поляна» с рестораном, открытым бассейном, баром и общим лаунджем расположен в селе Паратунка. В распоряжении гостей комплекса круглосуточная стойка регистрации, детский клуб и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Гости могут отдохнуть на террасе.

К услугам гостей номера со шкафом для одежды, балконом с видом на горы, телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой. Для комфортного отдыха предоставляются полотенца и постельное белье. В каждом номере установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на бассейн. Все номера оснащены холодильником.

По утрам в курортном отеле База отдыха «Лесная Поляна» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Гостиница «Лесная Поляна»Гостиница «Лесная Поляна»Гостиница «Лесная Поляна»Гостиница «Лесная Поляна»Гостиница «Лесная Поляна»

Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")

7 ночей

Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.

Номера двухместные, есть варианты с одной двуспальной кроватью или с двумя односпальными кроватями. Все номера без балконов, из окон открывается вид на прилегающую территорию.

Гости могут пользоваться всей инфраструктурой гостиничного комплекса: посещать ресторан и паб, открытые бассейны, спа, готовить блюда на мангале в беседках на территории. Также доступен заказ блюд в номер из ресторана «Спутник».

Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")

Гостиница «Спутник» 4

7 ночей

Гостиничный комплекс «Спутник» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.

Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.

Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.

Гостиница «Спутник» 4Гостиница «Спутник» 4Гостиница «Спутник» 4Гостиница «Спутник» 4Гостиница «Спутник» 4

Гостиница «Командор»

7 ночей

Отель типа «постель и завтрак» «Командор» расположен рядом с центром Петропавловска-Камчатского — сердца Камчатского края. В распоряжении гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере имеется телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, укомплектованная тапочками и халатами.

По утрам в отеле «Командор» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»

Гостиница «Ключотель»

7 ночей

Гостевой дом «Ключотель» расположен в Петропавловске-Камчатском. В 3-звездочном гостевом доме оборудована камера хранения багажа. К услугам гостей принадлежности для барбекю, бесплатный Wi-Fi на всей территории, а также круглосуточная стойка регистрации.

Во всех номерах гостевого дома с собственной ванной комнатой установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном, предоставляются постельное белье и полотенца. Каждый номер оснащен сейфом. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на море. В числе удобств также шкаф для одежды и чайник.

По утрам в гостевом доме «Ключотель» предлагают завтрак «шведский стол».

Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»

База отдыха «Лагуна», модульные домики

7 ночей

База отдыха «Голубая Лагуна» расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.

Корпус «Гостевая деревня» включает 45 номеров стандарт (трансформеры дабл/твин + диван, 21 кв. м) и 4 номера комфорт (трансформеры дабл/твин + диван, 28 кв. м). В номере спальня с санузлом + гостевая зона с маленькой кухней.

К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.

База отдыха «Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Лагуна», модульные домики

База отдыха «Лагуна», корпус Голубое озеро

7 ночей

База отдыха «Голубая Лагуна» расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.

К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.
Номера со всеми удобствами.

База отдыха «Лагуна», корпус Голубое озероБаза отдыха «Лагуна», корпус Голубое озероБаза отдыха «Лагуна», корпус Голубое озероБаза отдыха «Лагуна», корпус Голубое озероБаза отдыха «Лагуна», корпус Голубое озероБаза отдыха «Лагуна», корпус Голубое озеро

База отдыха «Кречет»

7 ночей

База отдыха «Кречет» находится в селе Паратунка, в Камчатском крае. К услугам гостей обустроена автостоянка.

На ухоженной территории располагаются два корпуса, где имеются номера различных категорий. В них есть всё самое необходимое для проживания: комфортабельные кровати, собственная ванная комната, мини-холодильник, а ещё балкон с красивым видом на окружающий лес.

Питание можно организовать в кафе или воспользоваться мангалами на специально выделенной зоне.

В закрытой зоне отдыха есть бассейн с термальной водой, так же работает баня. Поблизости протекает река, вдоль которой приятно устраивать прогулки. Расстояние до аэропорта Елизово — 21,8 км.

База отдыха «Кречет»База отдыха «Кречет»База отдыха «Кречет»База отдыха «Кречет»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в гостинице в Петропавловске или Паратунской зоне
  • Питание, указанное в программе: завтраки со 2-го по 8-й дни для тех, кто выбрал тариф с проживаниемобеды в дни 2, 3, 4, 5, 7 для всех, обед в 6-й день для тех, кто выбрал дополнительную экскурсию с обедомужин во 2-й день для всех
  • Завтраки со 2-го по 8-й дни для тех, кто выбрал тариф с проживанием
  • Обеды в дни 2, 3, 4, 5, 7 для всех, обед в 6-й день для тех, кто выбрал дополнительную экскурсию с обедом
  • Ужин во 2-й день для всех
  • Все экскурсии по программе (за исключением дополнительных экскурсий (день 6, 7) )
  • Услуги поваров и гидов-проводников на полевых программах
  • Услуги экскурсовода-координатора (5 дней по основной программе)
  • При проживании в Паратунке - купание в бассейне с термальной водой (кроме гостиницы «Лагуна»)
  • Трансферы в/из аэропорта предоставляются только в дни заезда/выезда основной группы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Блесны в случае утери или порчи
  • При проживании в гостинице «Лагуна» купание в бассейне оплачивается дополнительно согласно прайс-листа аквацентра
  • Страховка
  • Дополнительные экскурсии в день 6, 7:вертолетная экскурсия Долина Гейзеров - Налычево (до 30.06.2024) - 63 000 руб. /чел. вертолетная экскурсия Долина Гейзеров - Узон - Налычево (с 01.07.2024) - 70 000 руб. /чел. вертолетная экскурсия Курильское озеро - Ксудач - Ходутка (примерно с 12.07.2024) - 70 000 руб. /чел. этническая экскурсия (трансфер не включен) - от 5 000 руб. /чел
  • Вертолетная экскурсия Долина Гейзеров - Налычево (до 30.06.2024) - 63 000 руб. /чел
  • Вертолетная экскурсия Долина Гейзеров - Узон - Налычево (с 01.07.2024) - 70 000 руб. /чел
  • Вертолетная экскурсия Курильское озеро - Ксудач - Ходутка (примерно с 12.07.2024) - 70 000 руб. /чел
  • Этническая экскурсия (трансфер не включен) - от 5 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Какие вещи взять с собой?

Общий список вещей:

  • удобная одежда и обувь (спортивная одежда, джинсы, спортивная удобная обувь);
  • купальные принадлежности;
  • легкая непродуваемая и непромокаемая куртка с капюшоном;
  • небольшой рюкзак для личных вещей (до 25 литров);
  • средство от укачивания для морской прогулки;
  • средство защиты от насекомых, солнечных ожогов;
  • гигиеническая помада;
  • личная аптечка;
  • солнечные очки;
  • ёмкость для питья;
  • фото и видеоаппаратура.

Список вещей для треккингов и восхождений:

  • треккинговые разношенные ботинки или треккинговые кроссовки;
  • небольшой рюкзак для личных вещей, воды, перекуса (до 25 литров), дождевая накидка на рюкзак;
  • беговое термобелье (тонкое);
  • спортивные штаны, флисовая кофта;
  • бафф, тонкие перчатки, кепка или тонкая шапка;
  • непродуваемая и непромокаемая куртка с капюшоном;
  • легкая («летняя») пуховка;
  • запасная одежда на случай непогоды на маршруте;
  • личная аптечка, средства от солнечных ожогов, гигиеническая помада, солнечные очки.
Техника безопасности при пользовании вертолетом

Вертолет является источником повышенной опасности. Поэтому при пользовании услугами вертолета в целях безопасности для жизни людей, сохранения материальной части необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

  • На земле:
    • не приближайтесь к вертолету до полной остановки вращения лопастей несущего и хвостового винта, так же запрещается выходить из вертолета до полной остановки винтов;
    • не производить посадку в вертолет и загрузку в него без разрешения бортмеханика или другого члена экипажа;
    • категорически запрещается приближаться к вертолету и уходить от него со стороны хвостового винта.
  • В воздухе:
    • не курите в вертолете, как в воздухе, так и на земле;
    • передвижение людей и груза по вертолету во время полета запрещается;
    • в полете не подходите к дверям во избежание их открытия, это грозит безопасности пассажиров.
Правила поведения на территории базовых лагерей и на маршруте следования
  1. Не покидайте территорию базового лагеря, не поставив в известность начальника лагеря или старшего гида-проводника.
  2. Соблюдайте режим дня в соответствии с программой тура.
  3. Не засоряйте территорию базового лагеря и не сорите на маршруте, мусор выбрасывать в специально отведенных местах.
  4. Не заходите на территорию служебных помещений.
  5. На маршруте выполняйте требования гида-проводника. В случае отклонения от маршрута и неподчинения гиду-проводнику, вам будет предложено заполнить расписку о том, что с гида снимается ответственность за жизнь и здоровье туриста.
  6. В случае невозможности продолжения движения по маршруту, поставьте в известность руководителя группы и гида-проводника.
  7. На остановках на маршруте не отходите от группы в одиночку.
  8. Если экипировка туриста не соответствует погодным условиям на маршруте, гид имеет право запретить туристу выход на маршрут.
  9. При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к гиду-проводнику или начальнику лагеря.
  10. При недомогании немедленно поставьте в известность начальника лагеря или гида-проводника.
  11. В соответствии с правилами противопожарной безопасности запрещается курить в домиках базовых лагерей. Костры можно разжигать только в отведенных для этого местах (на территории лагерей имеются костровища), предварительно поставив в известность начальника лагеря или гида.
  12. В соответствии с правилами безопасности приготовление пищи в домиках базовых лагерей строго запрещено (приготовление горячей пищи разрешается только на кострах, в отведенных для этого местах).
Правила поведения в заповедниках и на особо охраняемых территориях
  1. Все экскурсии и наблюдения проводятся только в составе группы и обязательном сопровождении сотрудника Заповедника и гида-экскурсовода.
  2. Наблюдение и фотографирование птиц и зверей осуществляются с отдельных стационарных точек, согласованных с госинспектором Заповедника.
  3. Запрещается заготавливать дрова в окрестностях лагеря или по маршруту. Дрова должны быть завезены заранее.
  4. Экскурсантам запрещается брать с собой собак.
  5. Бытовой мусор и пищевые остатки собираются в специальный контейнер в базовом лагере и в дальнейшем вывозятся с территории.
  6. Запрещается проводить наблюдения у птичьих гнезд в дождливую и холодную погоду, а также с расстояния ближе 50 м.
  7. Запрещено целенаправленно преследовать животных, в том числе с целью наблюдений и фотографирования.
Правила безопасности на активных маршрутах

Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:

  • будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
  • не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
  • соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
  • без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
  • не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
  • внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.

Пешим порядком:

  • поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
  • идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
  • помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
  • не курите во время движения;
  • при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
  • при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
  • самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.

При преодолении водных преград:

  • не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
  • переправу вброд осуществляйте только в обуви;
  • при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
  • при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;

При встрече с медведем:

  • в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
  • не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
  • рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
  • чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
  • если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
  • от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
  • особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
  • если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.

В горах:

  • в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
  • подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
  • не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
  • если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).

Если вас застигла лавина:

  • если от лавины невозможно уйти, освободитесь от рюкзака, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав свое тело по направлению движения лавины;
  • закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником;
  • двигаясь в лавине, с помощью плавательных движений рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже;
  • когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если можете, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить по направлению слюны, дав ей вытечь изо рта);
  • оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают сил;
  • не теряйте самообладания и не давайте себе уснуть.
Правила безопасности при купании в горячих источниках
  • не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
  • не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
  • не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках;
  • не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5-10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду;
  • не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
  • при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.
Правила безопасного поведения на сплаве
  • перед посадкой на плавсредство, наденьте спасательный жилет, подгоните его по длине и застегните;
  • осуществляйте посадку на судно, после того как будет получено соответствующее разрешение от гида-проводника и на указанное им место;
  • во время сплава не передвигайтесь по судну без необходимости;
  • при прохождении порогов, сливов, шивер и пр. водных препятствий внимательно слушайте команды гида и держитесь за плавсредство;
  • не создавайте ситуаций мешающих гиду управлять судном;
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Климат

Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.

Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.
Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного.

Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается.

Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.

Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.

В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах.

В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.

Меры личной безопасности, экипировка и аптечка

Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте. Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.

Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.

Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.

Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.

Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:

– препараты от укачивания в транспорте и на воде;
– болеутоляющие средства;
– средства от сердечнососудистых заболеваний;
– желудочные средства;
– перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
– средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
– солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.

На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.

Какие есть особенности тура?
  • Количество человек в группе может меняться каждый день и быть от 1 до 20-30 человек.
  • Трансферы в/из аэропорта проводятся только по вторникам, в другие дни возможна организация индивидуального трансфера за дополнительную плату (цена зависит от количества человек), в этом случае деньги за групповой трансфер возврату не подлежат.
  • Заселение в гостиницы происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00. Раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.
  • В день прилёта основной части гостей создаётся группа в WhatsApp для информирования туристов, где гид или дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, подтверждают время выезда.
  • Время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии.
  • Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами.
  • Все экскурсии за пределы Петропавловска-Камчатского проходят на вахтовых автобусах на базе КАМАЗ.
  • В случае раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.
  • Дополнительные туры рекомендуется бронировать заранее, до приезда на Камчатку. Заказ и оплата доп. туров на месте возможны только в первые два дня пребывания и при наличии свободных мест.
  • Время выезда на вертолетную площадку и время вылета может изменяться в зависимости от погодных условий.
  • Программа тура не рассчитана на профессиональных фотографов и подчиняется групповому расписанию (без длительных простоев группы на точках просмотра достопримечательностей).
  • Смешанная группа. В туре участвуют люди разных возрастов, физической подготовки, национальностей.
Возможны ли изменения в программе?

Время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии.

Для информирования туристов создаётся в день прилёта основной части гостей группа в Вотсапе, где гид или дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, подтверждают время выезда.

Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий по дням при обязательно выполнении всех заявленных услуг.

Время выезда на вертолетную площадку и время вылета может изменяться в зависимости от погодных условий.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
5 окт 2023
Все было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсии были подобраны очень грамотно - учитывая изменчивость камчатской погоды без потерь менялись местами, чтобы посмотреть все, что было запланировано в туре. На отлично размещение, питание, трансфер. Спасибо огромное за прекрасный отдых!
Все было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсии
С
5 сен 2023
Добрый день. Большое спасибо за организацию тура! Всё было просто великолепно. Несколько дней пролетели на одном дыхании! Замечательное размещение, сопровождение, а экскурсии просто чудо. Море информации и впечатлений. С какой любовью и увлечением рассказывали о Камчатке и ее крае, ее истории и о ее настоящем. Ответы получали на всё вопросы. Огромное спасибо Виктории за организацию тура, потрясающие рассказы, заботу о нас, водителям профессионалам за комфортные поездки и всем нашим экскурсоводам знания и эмоции, которые они нам передали. Успехов и благодарных туристов вам. После такого путешествия очень хочется вернуться. Спасибо огромное. Успехов вам и процветания. Светлана Медведева.
С
31 авг 2023
Добрый день. Большое спасибо за организацию тура! Всё было просто великолепно. Несколько дней пролетели на одном дыхании! Замечательное размещение, сопровождение, а экскурсии просто чудо. Море информации и впечатлений. С какой любовью и увлечением рассказывали о Камчатке и его крае, его истории и о настоящем. Ответы получали на всё вопросы. Огромное спасибо Виктории за организацию тура, потрясающие рассказы, заботу о нас, водителям профессионалам за комфортные поездки и всем нашим экскурсоводам знания и эмоции, которые они нам передали. Успехов и благодарных туристов вам. После такого путешествия очень хочется вернуться. Спасибо огромное. Успехов вам и процветания. Светлана Медведева.

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

ПешеходныеМожно с детьмиСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе турыРыболовные турыХалактырский пляжПопулярные местаМалая долина гейзеровОбзорныеНа автобусе

Похожие туры из Петропавловска-Камчатского

Камчатка весной. Вулканы и океан
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатка весной. Вулканы и океан
г. Петропавлоск-Камчатский
5 мая
от 79 000 за человека
Камчатка в июне
🛥 На яхте
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатка в июне
г. Петропавловск-Камчатский
13 июня
19 июня
25 июня
80 000 за человека
В сердце Камчатки
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
В сердце Камчатки
г. Петропавловск-Камчатский
15 июля
29 июля
110 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петропавловске-Камчатском
Все туры из Петропавловска-Камчатского
All Airlines
ХорошоТам