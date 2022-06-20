За две недели мы пересечем Камчатку с востока на запад, а затем на самый юг. Мы увидим Камчатский край с высоты двух активных вулканов, заглянем в их кратеры, совершим путешествие в Южно-Камчатский федеральный заказник и будем наблюдать медведей, ловящих рыбу в Курильском озере, так близко, что трудно в это поверить, а финальным аккордом всего путешествия станет морской круиз в бухту Русская, куда в августе приходят на кормежку косатки и киты.

Программа тура по дням

1 день Встреча в аэропорту

Встреча в аэропорту. Сопровождающий встречает всех участников нашего путешествия в аэропорту и отвозит в гостиницу для размещения. День посвящен адаптации и отдыху.

2 день Выезд к вулкану Горелый. Восхождение на вулкан

Наше приключение начинается с вулканического района Мутновского плато. Здесь располагаются одни из самых интересных с точки зрения туризма вулканов – Мутновский и Горелый. Наша первая для восхождения вершина — вулкан Горелый высотой 1829 метра. Подъем начинается около 12 часов после небольшого перекуса. В отличие от однодневной экскурсии из Петропавловска, где время на подъем строго ограничено и гид может развернуть группу, не дойдя до вершины, чтобы успеть вернуться в город, в этом многодневном туре мы работаем на результат. А результат — чтобы все участники добрались до самого кратера. Внимательного осмотра достойны три кратера: «Голубое озеро» с небольшим ледниковым водоемом бирюзового цвета;

кратер «Чаша» — до 2011 года был заполнен кислотным озером, но в период активного извержения оно пересохло;

и кратер «Активный», стенки которого сложены красивым сочетанием горных пород. После осмотра достопримечательностей — переезд в глэмпинг с потрясающим видом на Вилючинский вулкан. Там группу уже дожидается повар с готовым ужином. Вечер у костра и первая ночь на природе. На высоте плато ночью, когда небо ясное, кажется, что звезды очень близко, и четко виден Млечный Путь. Засыпать в первый день в незнакомых условиях на природе всегда неспокойно.

3 день Переезд к вулкану Мутновский, восхождение в кратер

Завтракаем и перевозим лагерь к подножию Мутновского. Это активный вулкан, он известен доступом внутрь кратера, а также одной из самых больших фумарольных площадок. Подъем в кратер относительно несложный, и уже издали заметны поднимающиеся к небу столбы пара. Чем ближе к вершине — тем сильнее чувствуется специфический запах серы. Это верный спутник вулканических проявлений. Заходим в воронку и попадаем в фантастическую картину: дымят фумаролы, булькают грязевые котлы и клокочет земля. В зависимости от времени года в этом месте сходятся лед и пламя. Здесь же начинаются ручейки, которые объединившись, образуют реку Вулканную. В кратере мы проведем достаточно времени, и можно будет поснимать пейзажи. После небольшого перекуса начинаем спуск вниз. Но идем мы не в лагерь, а вдоль оврага Опасного к одноименному водопаду. Это река Вулканная, истоки которой мы видели, с высоты 80 метров обрывается в ущелье. После осмотра водопада и окрестностей возвращаемся в глэмпинг, где нас уже дожидается горячий ужин.

4 день Переезд на Апачинские термальные источники. День отдыха и купание в источниках

Завтракаем, сворачиваем лагерь и переезжаем в гостиницу в Апачах. На большой территории ее комплекса есть бассейн с термальной водой. Этот день посвящен отдыху, и мы проводим его с комфортом.

5 день Переезд до поселка Паужетка

После раннего и плотного завтрака собираемся в путь. В этот день нам предстоит преодолеть один из самых сложных участков. Выезжаем с Мутновского плато на север, а дальше следуем строго на запад до самого Охотского моря. Дороги на Камчатке — одно название, поэтому готовьтесь к продолжительной тряске. Около 150 км мы будем двигаться вдоль Охотского моря. Мы будем проезжать поселок Октябрьский, в Советские времена бывший богатейшим рыболовецким колхозом. В своем сегодняшнем состоянии он напоминает декорации к картине «Апокалипсис». По пути будем останавливаться в красивых местах, чтобы сделать памятные фотографии. Паужетка, в которую мы приезжаем к вечеру, — это небольшой населенный пункт, на территории которого расположена первая в России геотермальная электростанция. Ее мы, возможно, осмотрим на следующий день. Размещаемся в палатках на территории гостеприимных хозяев. Пока наш повар готовит ужин, мы отдыхаем с дороги в бассейне с горячей термальной водой. Ночь в кемпинге.

6 день Каменный городок или рыбалка, экскурсия на Паужетскую ГЕОТЕС и купание в горячих источниках

Распорядок шестого дня полностью зависит от погодных условий. Экскурсия на Каменный городок. К месту восхождения на сопку мы подъедем на машине. Наш маршрут пересекает место, где во время Великой Отечественной войны находился Аэродром подскока, на котором совершали посадку военные самолеты, поставляемые из США в СССР. Немногие знают об этом историческом месте, сейчас память о нем хранят только редкие обломки разбившихся здесь самолетов. Каменный городок – это многочисленные причудливые скальные постройки, напоминающие разрушенный и покинутый древний город. Экскурсия по Паужетке. Если погода в этот день нас радовать не будет, мы отправимся на прогулку по Паужетке и на рыбалку. Настоящая Камчатская рыбалка — это когда ловишь рыбу с третьего заброса. Рыбу мы, конечно же, возьмем с собой и попробуем блюда из нее немного позже. После рыбалки двинемся на экскурсию в Паужетскую ГеоЭС. Старший работник объекта расскажет про внутреннее устройство станции, принципы ее работы и о том, куда уходит весь вырабатываемый запас электричества в данный момент. После осмотра самой станции идем изучать фумарольные поля, которые в данный момент не оборудованы для выработки электроэнергии, но в будущем будут функционировать на благо человечества. Здесь бурлящие грязевые котлы и дымящие фумаролы покажут, как дышит земля. В этом районе протекает горячая речка с подходящей для купания температурой. У нас будет время спокойно отдохнуть и восстановить силы в теплой проточной воде. После купания возвращаемся в кемпинг.

7 день Территория Южно–Камчатского заказника-Курильское озеро. Стационар Озерный. Станция ТИНРО.

До границы Южно-Камчатского заказника, на территории которого находится Курильское озеро, мы добираемся на машине. Далее до центрального кордона мы проходим пешком 12 км в сопровождении инспектора заповедника. Движение любого автотранспорта по этой территории запрещено. Наш основной багаж и продукты будут доставлены до стационара на моторной лодке, так что берите только необходимое. По пути уже 100% увидим медведей. Территория центрального кордона огорожена электрозабором, который защищает научных сотрудников и туристов от многочисленных медведей, свободно гуляющих и ловящих рыбу в нескольких метрах от ограждения. Размещаемся в палатках на территории и обедаем. В этот день запланирована познавательная экскурсия на «загородку». Это ограждённый мост через всю реку, с которого можно наблюдать рыбалку медведей. Медведи очень близко — будьте осторожны, соблюдайте правила техники безопасности и слушайте инспектора. Научный сотрудник заповедника расскажет о повадках животных, об учете рыбы, и еще о многих интересных фактах. Вечером мы отправимся смотреть документальный фильм про медведей.

8 день Пешая экскурсия в бухту Северная, наблюдение за медведями

На сегодняшний день у нас запланирована экскурсия по приозерной территории. Варианты таких маршрутов могут быть разные и каждый год зависят от согласования с инспекторами и заповедником: это бухта Северная, сопка Домашняя, река Хакыцин или Сыпучка. При любых условиях будет доступен один из этих маршрутов.

9 день Памятник природы Кутхины баты. Выход с территории заказника. Возвращение на Паужетку

Ранний подъем. Пешеходная экскурсия к памятнику природы Кутхины баты. Кутхины Баты — место, окруженное мистикой, тайнами и легендами. Коренные жители Камчатки до сих пор считают эти места священными. Выход с территории Курильского озера. Возвращение в лагерь в п. Паужетка. Ужин. Ночь в кемпинге.

10 день Переезд от Паужетки до Апачинских источников

Возвращение к Апачинским источникам вдоль побережья Охотского моря. Ужин. Купание в горячих источниках. Ночь в гостинице.

11 день Возвращение в гостиницу в Паратунке

Переезд Апачи – Паратунка. Свободный вечер

12 день Морская прогулка в бухту Русская

Групповой трансфер из гостиницы к причалу в Петропавловск-Камчатский. Посадка на катер. Обход и осмотр визитной карточки Камчатки – кекуров «Три брата», переход в бухту Русская. Остановка, отдых, рыбалка, катание на лодках, обед, наблюдение за морскими животными (каланами) и морскими птицами. На обед – уха из свежепойманной рыбы. Выход к острову Старичков для осмотра лежбища сивучей. Остановка, отдых, общение с этими удивительными животными. Финальная цель — бухта Русская. Именно в этом удаленном от города районе наиболее часто встречаются косатки и киты. В удобно расположенную и закрытую бухту они приплывают в надежде полакомиться рыбой. Возвращение в порт. Групповой трансфер в гостиницу.

13 день Историческая экскурсия по городу

Обзорная экскурсия по по Петропавловску-Камчатскому: посещение памятника в честь мореходов и первооткрывателей, памятной экспозиции «Батарея Максутова», городского сквера и памятника «Курильскому десант». В завершение экскурсии подъем на смотровую площадку на Мишенной сопке, откуда открывается чудесная панорама города, домашних вулканов и Авачинской бухты. Посещение рыбного рынка, где вы сможете приобрести всевозможные камчатские деликатесы, и сувенирной лавки. Возвращение в гостиницу.

14 день Групповой трансфер в аэропорт