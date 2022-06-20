Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту.
Сопровождающий встречает всех участников нашего путешествия в аэропорту и отвозит в гостиницу для размещения.
День посвящен адаптации и отдыху.
Наше приключение начинается с вулканического района Мутновского плато.
Здесь располагаются одни из самых интересных с точки зрения туризма вулканов – Мутновский и Горелый.
Наша первая для восхождения вершина — вулкан Горелый высотой 1829 метра.
Подъем начинается около 12 часов после небольшого перекуса.
В отличие от однодневной экскурсии из Петропавловска, где время на подъем строго ограничено и гид может развернуть группу, не дойдя до вершины, чтобы успеть вернуться в город, в этом многодневном туре мы работаем на результат.
А результат — чтобы все участники добрались до самого кратера.
Внимательного осмотра достойны три кратера:
После осмотра достопримечательностей — переезд в глэмпинг с потрясающим видом на Вилючинский вулкан.
Там группу уже дожидается повар с готовым ужином.
Вечер у костра и первая ночь на природе. На высоте плато ночью, когда небо ясное, кажется, что звезды очень близко, и четко виден Млечный Путь. Засыпать в первый день в незнакомых условиях на природе всегда неспокойно.
Завтракаем и перевозим лагерь к подножию Мутновского.
Это активный вулкан, он известен доступом внутрь кратера, а также одной из самых больших фумарольных площадок.
Подъем в кратер относительно несложный, и уже издали заметны поднимающиеся к небу столбы пара.
Чем ближе к вершине — тем сильнее чувствуется специфический запах серы.
Это верный спутник вулканических проявлений.
Заходим в воронку и попадаем в фантастическую картину: дымят фумаролы, булькают грязевые котлы и клокочет земля.
В зависимости от времени года в этом месте сходятся лед и пламя.
Здесь же начинаются ручейки, которые объединившись, образуют реку Вулканную.
В кратере мы проведем достаточно времени, и можно будет поснимать пейзажи.
После небольшого перекуса начинаем спуск вниз.
Но идем мы не в лагерь, а вдоль оврага Опасного к одноименному водопаду.
Это река Вулканная, истоки которой мы видели, с высоты 80 метров обрывается в ущелье.
После осмотра водопада и окрестностей возвращаемся в глэмпинг, где нас уже дожидается горячий ужин.
Завтракаем, сворачиваем лагерь и переезжаем в гостиницу в Апачах.
На большой территории ее комплекса есть бассейн с термальной водой.
Этот день посвящен отдыху, и мы проводим его с комфортом.
После раннего и плотного завтрака собираемся в путь.
В этот день нам предстоит преодолеть один из самых сложных участков.
Выезжаем с Мутновского плато на север, а дальше следуем строго на запад до самого Охотского моря.
Дороги на Камчатке — одно название, поэтому готовьтесь к продолжительной тряске.
Около 150 км мы будем двигаться вдоль Охотского моря.
Мы будем проезжать поселок Октябрьский, в Советские времена бывший богатейшим рыболовецким колхозом.
В своем сегодняшнем состоянии он напоминает декорации к картине «Апокалипсис».
По пути будем останавливаться в красивых местах, чтобы сделать памятные фотографии.
Паужетка, в которую мы приезжаем к вечеру, — это небольшой населенный пункт, на территории которого расположена первая в России геотермальная электростанция.
Ее мы, возможно, осмотрим на следующий день.
Размещаемся в палатках на территории гостеприимных хозяев.
Пока наш повар готовит ужин, мы отдыхаем с дороги в бассейне с горячей термальной водой.
Ночь в кемпинге.
Распорядок шестого дня полностью зависит от погодных условий.
Экскурсия на Каменный городок.
К месту восхождения на сопку мы подъедем на машине.
Наш маршрут пересекает место, где во время Великой Отечественной войны находился Аэродром подскока, на котором совершали посадку военные самолеты, поставляемые из США в СССР.
Немногие знают об этом историческом месте, сейчас память о нем хранят только редкие обломки разбившихся здесь самолетов.
Каменный городок – это многочисленные причудливые скальные постройки, напоминающие разрушенный и покинутый древний город.
Экскурсия по Паужетке.
Если погода в этот день нас радовать не будет, мы отправимся на прогулку по Паужетке и на рыбалку.
Настоящая Камчатская рыбалка — это когда ловишь рыбу с третьего заброса.
Рыбу мы, конечно же, возьмем с собой и попробуем блюда из нее немного позже.
После рыбалки двинемся на экскурсию в Паужетскую ГеоЭС.
Старший работник объекта расскажет про внутреннее устройство станции, принципы ее работы и о том, куда уходит весь вырабатываемый запас электричества в данный момент.
После осмотра самой станции идем изучать фумарольные поля, которые в данный момент не оборудованы для выработки электроэнергии, но в будущем будут функционировать на благо человечества.
Здесь бурлящие грязевые котлы и дымящие фумаролы покажут, как дышит земля.
В этом районе протекает горячая речка с подходящей для купания температурой.
У нас будет время спокойно отдохнуть и восстановить силы в теплой проточной воде.
После купания возвращаемся в кемпинг.
До границы Южно-Камчатского заказника, на территории которого находится Курильское озеро, мы добираемся на машине.
Далее до центрального кордона мы проходим пешком 12 км в сопровождении инспектора заповедника.
Движение любого автотранспорта по этой территории запрещено.
Наш основной багаж и продукты будут доставлены до стационара на моторной лодке, так что берите только необходимое.
По пути уже 100% увидим медведей.
Территория центрального кордона огорожена электрозабором, который защищает научных сотрудников и туристов от многочисленных медведей, свободно гуляющих и ловящих рыбу в нескольких метрах от ограждения.
Размещаемся в палатках на территории и обедаем.
В этот день запланирована познавательная экскурсия на «загородку».
Это ограждённый мост через всю реку, с которого можно наблюдать рыбалку медведей.
Медведи очень близко — будьте осторожны, соблюдайте правила техники безопасности и слушайте инспектора.
Научный сотрудник заповедника расскажет о повадках животных, об учете рыбы, и еще о многих интересных фактах.
Вечером мы отправимся смотреть документальный фильм про медведей.
На сегодняшний день у нас запланирована экскурсия по приозерной территории.
Варианты таких маршрутов могут быть разные и каждый год зависят от согласования с инспекторами и заповедником: это бухта Северная, сопка Домашняя, река Хакыцин или Сыпучка.
При любых условиях будет доступен один из этих маршрутов.
Ранний подъем.
Пешеходная экскурсия к памятнику природы Кутхины баты.
Кутхины Баты — место, окруженное мистикой, тайнами и легендами.
Коренные жители Камчатки до сих пор считают эти места священными.
Выход с территории Курильского озера.
Возвращение в лагерь в п. Паужетка.
Ужин.
Ночь в кемпинге.
Возвращение к Апачинским источникам вдоль побережья Охотского моря.
Ужин.
Купание в горячих источниках.
Ночь в гостинице.
Переезд Апачи – Паратунка.
Свободный вечер
Групповой трансфер из гостиницы к причалу в Петропавловск-Камчатский.
Посадка на катер.
Обход и осмотр визитной карточки Камчатки – кекуров «Три брата», переход в бухту Русская.
Остановка, отдых, рыбалка, катание на лодках, обед, наблюдение за морскими животными (каланами) и морскими птицами.
На обед – уха из свежепойманной рыбы.
Выход к острову Старичков для осмотра лежбища сивучей.
Остановка, отдых, общение с этими удивительными животными.
Финальная цель — бухта Русская.
Именно в этом удаленном от города районе наиболее часто встречаются косатки и киты.
В удобно расположенную и закрытую бухту они приплывают в надежде полакомиться рыбой.
Возвращение в порт.
Групповой трансфер в гостиницу.
Обзорная экскурсия по по Петропавловску-Камчатскому: посещение памятника в честь мореходов и первооткрывателей, памятной экспозиции «Батарея Максутова», городского сквера и памятника «Курильскому десант».
В завершение экскурсии подъем на смотровую площадку на Мишенной сопке, откуда открывается чудесная панорама города, домашних вулканов и Авачинской бухты.
Посещение рыбного рынка, где вы сможете приобрести всевозможные камчатские деликатесы, и сувенирной лавки.
Возвращение в гостиницу.
Групповой трансфер в аэропорт.
По пути остановка у памятника «Здесь начинается Россия».
Завершение тура.
Тур предусматривает:
Участникам тура необходимо иметь с собой:
Групповое снаряжение, такое как палатки, костровое оборудование и прочее брать не нужно.
В районе горных массивов температура воздуха может упасть до плюс 5°C – минус 5°C.
Особенность погоды на Камчатке заключается в том, что она быстро меняется: утром солнце, а во второй половине дня — дождь, и даже может выпасть снег. Поэтому необходимо предусмотреть вещи на любую погоду, и легкие взять, и теплые. Одеваться предпочтительнее многослойно, чтобы в процессе часть вещей можно было снять или наоборот надеть.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура, но является обязательной. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
В данный тур принимаем туристов только до 60 лет.