Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам

За две недели мы пересечем Камчатку с востока на запад, а затем на самый юг

5
3 отзыва
За две недели мы пересечем Камчатку с востока на запад, а затем на самый юг.

Мы увидим Камчатский край с высоты двух активных вулканов, заглянем в их кратеры, совершим путешествие в Южно-Камчатский федеральный заказник и будем наблюдать медведей, ловящих рыбу в Курильском озере, так близко, что трудно в это поверить, а финальным аккордом всего путешествия станет морской круиз в бухту Русская, куда в августе приходят на кормежку косатки и киты.
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Ближайшие даты:
27
июл
09
авг
14
авг
31
авг

Описание

Преимущества этого путешествия: 

  • поднимемся на вулкан Горелый;
  • загляним в кратер Мутновского вулкана;
  • проведем две ночи на стационаре Курильского озера;
  • понаблюдаем за медведями всего в нескольких метрах от нас;
  • посетим памятник природы Каменный городок;
  • познакомимся с морскими обитателями на прогулке в бухту Русская;
  • узнаем много интересных фактов из истории Камчатки.

Программа тура по дням

1 день
Встреча в аэропорту

Встреча в аэропорту.

Сопровождающий встречает всех участников нашего путешествия в аэропорту и отвозит в гостиницу для размещения.

День посвящен адаптации и отдыху.

Встреча в аэропортуВстреча в аэропорту
2 день
Выезд к вулкану Горелый. Восхождение на вулкан

Наше приключение начинается с вулканического района Мутновского плато.

Здесь располагаются одни из самых интересных с точки зрения туризма вулканов – Мутновский и Горелый.

Наша первая для восхождения вершина — вулкан Горелый высотой 1829 метра. 

Подъем начинается около 12 часов после небольшого перекуса.

В отличие от однодневной экскурсии из Петропавловска, где время на подъем строго ограничено и гид может развернуть группу, не дойдя до вершины, чтобы успеть вернуться в город, в этом многодневном туре мы работаем на результат.

А результат — чтобы все участники добрались до самого кратера.

Внимательного осмотра достойны три кратера:

  • «Голубое озеро» с небольшим ледниковым водоемом бирюзового цвета;
  • кратер «Чаша» — до 2011 года был заполнен кислотным озером, но в период активного извержения оно пересохло;
  • и кратер «Активный», стенки которого сложены красивым сочетанием горных пород.

После осмотра достопримечательностей — переезд в глэмпинг с потрясающим видом на Вилючинский вулкан.

Там группу уже дожидается повар с готовым ужином.

Вечер у костра и первая ночь на природе. На высоте плато ночью, когда небо ясное, кажется, что звезды очень близко, и четко виден Млечный Путь. Засыпать в первый день в незнакомых условиях на природе всегда неспокойно.

Выезд к вулкану Горелый. Восхождение на вулканВыезд к вулкану Горелый. Восхождение на вулкан
3 день
Переезд к вулкану Мутновский, восхождение в кратер

Завтракаем и перевозим лагерь к подножию Мутновского.

Это активный вулкан, он известен доступом внутрь кратера, а также одной из самых больших фумарольных площадок. 

Подъем в кратер относительно несложный, и уже издали заметны поднимающиеся к небу столбы пара.

Чем ближе к вершине — тем сильнее чувствуется специфический запах серы.

Это верный спутник вулканических проявлений.

Заходим в воронку и попадаем в фантастическую картину: дымят фумаролы, булькают грязевые котлы и клокочет земля.

В зависимости от времени года в этом месте сходятся лед и пламя.

Здесь же начинаются ручейки, которые объединившись, образуют реку Вулканную.

В кратере мы проведем достаточно времени, и можно будет поснимать пейзажи.

После небольшого перекуса начинаем спуск вниз.

Но идем мы не в лагерь, а вдоль оврага Опасного к одноименному водопаду.

Это река Вулканная, истоки которой мы видели, с высоты 80 метров обрывается в ущелье.

После осмотра водопада и окрестностей возвращаемся в глэмпинг, где нас уже дожидается горячий ужин.

Переезд к вулкану Мутновский, восхождение в кратерПереезд к вулкану Мутновский, восхождение в кратерПереезд к вулкану Мутновский, восхождение в кратер
4 день
Переезд на Апачинские термальные источники. День отдыха и купание в источниках

Завтракаем, сворачиваем лагерь и переезжаем в гостиницу в Апачах.

На большой территории ее комплекса есть бассейн с термальной водой.

Этот день посвящен отдыху, и мы проводим его с комфортом.

Переезд на Апачинские термальные источники. День отдыха и купание в источниках
5 день
Переезд до поселка Паужетка

После раннего и плотного завтрака собираемся в путь.

В этот день нам предстоит преодолеть один из самых сложных участков.

Выезжаем с Мутновского плато на север, а дальше следуем строго на запад до самого Охотского моря.

Дороги на Камчатке — одно название, поэтому готовьтесь к продолжительной тряске.

Около 150 км мы будем двигаться вдоль Охотского моря.

Мы будем проезжать поселок Октябрьский, в Советские времена бывший богатейшим рыболовецким колхозом.

В своем сегодняшнем состоянии он напоминает декорации к картине «Апокалипсис».

По пути будем останавливаться в красивых местах, чтобы сделать памятные фотографии.

Паужетка, в которую мы приезжаем к вечеру, — это небольшой населенный пункт, на территории которого расположена первая в России геотермальная электростанция.

Ее мы, возможно, осмотрим на следующий день.

Размещаемся в палатках на территории гостеприимных хозяев.

Пока наш повар готовит ужин, мы отдыхаем с дороги в бассейне с горячей термальной водой

Ночь в кемпинге.

Переезд до поселка ПаужеткаПереезд до поселка Паужетка
6 день
Каменный городок или рыбалка, экскурсия на Паужетскую ГЕОТЕС и купание в горячих источниках

Распорядок шестого дня полностью зависит от погодных условий. 

Экскурсия на Каменный городок.

К месту восхождения на сопку мы подъедем на машине.

Наш маршрут пересекает место, где во время Великой Отечественной войны находился Аэродром подскока, на котором совершали посадку военные самолеты, поставляемые из США в СССР.

Немногие знают об этом историческом месте, сейчас память о нем хранят только редкие обломки разбившихся здесь самолетов.

Каменный городок – это многочисленные причудливые скальные постройки, напоминающие разрушенный и покинутый древний город.

Экскурсия по Паужетке.

Если погода в этот день нас радовать не будет, мы отправимся на прогулку по Паужетке и на рыбалку. 

Настоящая Камчатская рыбалка — это когда ловишь рыбу с третьего заброса.

Рыбу мы, конечно же, возьмем с собой и попробуем блюда из нее немного позже.

После рыбалки двинемся на экскурсию в Паужетскую ГеоЭС.

Старший работник объекта расскажет про внутреннее устройство станции, принципы ее работы и о том, куда уходит весь вырабатываемый запас электричества в данный момент.

После осмотра самой станции идем изучать фумарольные поля, которые в данный момент не оборудованы для выработки электроэнергии, но в будущем будут функционировать на благо человечества.

Здесь бурлящие грязевые котлы и дымящие фумаролы покажут, как дышит земля.

В этом районе протекает горячая речка с подходящей для купания температурой.

У нас будет время спокойно отдохнуть и восстановить силы в теплой проточной воде.

После купания возвращаемся в кемпинг.

Каменный городок или рыбалка, экскурсия на Паужетскую ГЕОТЕС и купание в горячих источниках
7 день
Территория Южно–Камчатского заказника-Курильское озеро. Стационар Озерный. Станция ТИНРО.

До границы Южно-Камчатского заказника, на территории которого находится Курильское озеро, мы добираемся на машине.

Далее до центрального кордона мы проходим пешком 12 км в сопровождении инспектора заповедника.

Движение любого автотранспорта по этой территории запрещено.

Наш основной багаж и продукты будут доставлены до стационара на моторной лодке, так что берите только необходимое.

По пути уже 100% увидим медведей.

Территория центрального кордона огорожена электрозабором, который защищает научных сотрудников и туристов от многочисленных медведей, свободно гуляющих и ловящих рыбу в нескольких метрах от ограждения.

Размещаемся в палатках на территории и обедаем.

В этот день запланирована познавательная экскурсия на «загородку».

Это ограждённый мост через всю реку, с которого можно наблюдать рыбалку медведей.

Медведи очень близко — будьте осторожны, соблюдайте правила техники безопасности и слушайте инспектора.

Научный сотрудник заповедника расскажет о повадках животных, об учете рыбы, и еще о многих интересных фактах.

Вечером мы отправимся смотреть документальный фильм про медведей. 

Территория Южно–Камчатского заказника-Курильское озеро. Стационар Озерный. Станция ТИНРО.Территория Южно–Камчатского заказника-Курильское озеро. Стационар Озерный. Станция ТИНРО.
8 день
Пешая экскурсия в бухту Северная, наблюдение за медведями

На сегодняшний день у нас запланирована экскурсия по приозерной территории.

Варианты таких маршрутов могут быть разные и каждый год зависят от согласования с инспекторами и заповедником: это бухта Северная, сопка Домашняя, река Хакыцин или Сыпучка.

При любых условиях будет доступен один из этих маршрутов.

Пешая экскурсия в бухту Северная, наблюдение за медведямиПешая экскурсия в бухту Северная, наблюдение за медведями
9 день
Памятник природы Кутхины баты. Выход с территории заказника. Возвращение на Паужетку

Ранний подъем.

Пешеходная экскурсия к памятнику природы Кутхины баты.

Кутхины Баты — место, окруженное мистикой, тайнами и легендами. 

Коренные жители Камчатки до сих пор считают эти места священными.

Выход с территории Курильского озера.

Возвращение в лагерь в п. Паужетка.

Ужин.

Ночь в кемпинге.

10 день
Переезд от Паужетки до Апачинских источников

Возвращение к Апачинским источникам вдоль побережья Охотского моря.

Ужин.

Купание в горячих источниках.

Ночь в гостинице.

Переезд от Паужетки до Апачинских источников
11 день
Возвращение в гостиницу в Паратунке

Переезд Апачи – Паратунка.

Свободный вечер

12 день
Морская прогулка в бухту Русская

Групповой трансфер из гостиницы к причалу в Петропавловск-Камчатский.

Посадка на катер.

Обход и осмотр визитной карточки Камчатки – кекуров «Три брата», переход в бухту Русская.

Остановка, отдых, рыбалка, катание на лодках, обед, наблюдение за морскими животными (каланами) и морскими птицами.

На обед – уха из свежепойманной рыбы.

Выход к острову Старичков для осмотра лежбища сивучей.

Остановка, отдых, общение с этими удивительными животными.

Финальная цель — бухта Русская.

Именно в этом удаленном от города районе наиболее часто встречаются косатки и киты.

В удобно расположенную и закрытую бухту они приплывают в надежде полакомиться рыбой. 

Возвращение в порт.

Групповой трансфер в гостиницу.

Морская прогулка в бухту РусскаяМорская прогулка в бухту РусскаяМорская прогулка в бухту Русская
13 день
Историческая экскурсия по городу

Обзорная экскурсия по по Петропавловску-Камчатскому: посещение памятника в честь мореходов и первооткрывателей, памятной экспозиции «Батарея Максутова», городского сквера и памятника «Курильскому десант». 

В завершение экскурсии подъем на смотровую площадку на Мишенной сопке, откуда открывается чудесная панорама города, домашних вулканов и Авачинской бухты.

Посещение рыбного рынка, где вы сможете приобрести всевозможные камчатские деликатесы, и сувенирной лавки. 

Возвращение в гостиницу.

Историческая экскурсия по городу
14 день
Групповой трансфер в аэропорт

Групповой трансфер в аэропорт.

По пути остановка у памятника «Здесь начинается Россия».

Завершение тура. 

Проживание

Тур предусматривает:

  • двухместное размещение в курортной зоне Паратунка в гостиничном комплексе «Лагуна» в модульных домиках. В каждом есть душ, туалетная комната и все необходимое. На территории базы есть открытый бассейн с горячей термальной водой и хороший ресторан;
  • проживание в глэмпинге;
  • проживание в палатках на стационаре Курильского озера;
  • двухместное размещение на комфортной базе отдыха «Апачинский Термальные Источники». На территории так же есть горячий бассейн для отдыха.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в гостинице в городской части тура и в гостиничном комплексе Апачинские источники
  • Проживание в палатках на стационаре Курильского озера
  • Двухместное размещение на базе отдыха с бассейном в Паратунке (посещение бассейна оплачивается дополнительно)
  • Транспорт по программе
  • Питание на активной части тура (в питание на маршруте присутствуют камчатские деликатесы, работа гидов, рекреационные сбора за посещение платных территорий, базовое туристское снаряжение
Что не входит
  • Авиа- и ж/д до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание на базах отдыха в Паратунке (завтраки включены, обеды и ужины нет) и на Апачинских источниках (вы можете сами заказать его в кафе по меню)
  • Посещение бассейна
  • Страховка (обязательно)
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Участникам тура необходимо иметь с собой:

  • Трекинговую обувь (для тяжелого трекинга – высокие ботинки);
  • Термобелье (теплое);
  • Непромокаемые штаны;
  • Ветро-влагозащитная куртка (желательно с мембраной и капюшоном);
  • Плащ-дождевик (по желанию);
  • Куртку из полартекса (флиска);
  • Шапку;
  • Перчатки (лучше флисовые, но хотя бы тряпичные иметь необходимо);
  • Головной убор от солнца;
  • Солнцезащитные очки;
  • Теплые носки;
  • Купальные принадлежности;
  • Спальник, с температурой комфорта не выше -5 градусов (минус пять). Если вы мерзнете, то можно более теплые;
  • Рюкзак, объемом не менее 75 литров. Используется только для перевозки ваших вещей. Носить его не придется. Туристический чемодан не подходит;
  • Вкладыш в рюкзак (большой пакет, куда укладывается спальник и сухие вещи для защиты от влаги);
  • Крем от загара;
  • Фонарик;
  • Средство от комаров;
  • Накомарник;
  • Индивидуальную аптечку;
  • Гамаши (по желанию);

Групповое снаряжение, такое как палатки, костровое оборудование и прочее брать не нужно.

В районе горных массивов температура воздуха может упасть до плюс 5°C – минус 5°C.

Особенность погоды на Камчатке заключается в том, что она быстро меняется: утром солнце, а во второй половине дня — дождь, и даже может выпасть снег. Поэтому необходимо предусмотреть вещи на любую погоду, и легкие взять, и теплые. Одеваться предпочтительнее многослойно, чтобы в процессе часть вещей можно было снять или наоборот надеть.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура, но является обязательной. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли возрастные ограничения?

В данный тур принимаем туристов только до 60 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
20 июня 2022
В туре понравилось чередование горных и водных маршрутов. Забирали нас вовремя, транспорт в соответствии с маршрутом (за исключением экскурсии на вулкан, где мы застряли)
В
17 июня 2022
С точки зрения организации тура все было отлично!
И
6 мая 2022
Все организовано очень хорошо. Встреча в аэропорту, все экскурсии четко и по времени.

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