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Викторовна. Единственное, возможно, не каждому подойдёт, что сразу по приезде нужно бегом сдать вещи в камеру хранения в отеле, взять сменную одежду и отправиться на сплав. Мы приехали за два дня до начала тура, поэтому нам было комфортно. Завтраки и номерной фонд в отеле Питер Инн в Петрозаводске отличные, расположение в двух шагах от вокзала. В Рабочеостровске организация завтрака оставляет желать лучшего: необходима чёткая рассадка по номерам со стороны администрации отеля, чтобы не было неразберихи, потому что разом обслуживается большая группа (40-50 человек), либо развести по времени. На завтрак каша+оладьи+булочки - это перебор, необходима какая-то белковая еда (например, каша и отварное яйцо/таорог/сырники). Номера в отеле далеки от совершенства, ванная комната давно подлежит замене. Пожелание: в дни, когда группа уезжает на весь день, необходимо предусмотреть не только обед, но и ужин. Это касается дня Рускеала+Валаам, группа вернулась в отель после 23 часов, пришлось перебиваться выпечкой/шоколадками. На Рускеалу отводится очень мало времени.