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Авторский тур
8 дней
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
«Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю)»
21 июля в 10:00
28 июля в 10:00
от 66 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
«Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю)»
21 июля в 10:00
28 июля в 10:00
от 50 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
Начало: Санкт-Петербург, площадь Восстания
«Этот маяк входит в систему Волго-Балтийского водного пути, еще не так давно он использовался в качестве надежного ориентира для катеров, теплоходов и яхт, но сегодня маяк не действует»
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
22 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюбовь8 июня 2024Сопровождающий гид - Павел хорош. Полнейшее ощущение индивидуального тура, хотя приезжали/уезжали другие его параллельные туристы, но к каждому индивидуальный подход.
- ААбдуллина6 августа 2023Отличный тур. Очень насыщенная программа. Много положительных эмоций. Увидели в туре и Петрозаводск, и Рускеала, побывали в Кижах, Валаам и
- ААлександр23 июля 2023Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!
- ФФилиппова18 июня 2023Сам тур мне понравился. Сплав по реке Шуя, Кижи, Кивач, Валаам, Соловки. Каждое место по своему интересно. Жалко, что в
- ЮЮлия14 июля 2022Ездили в тур "Белые ночи Карелии+сплав по реке Шуя" 03.07-09.07.2022. Программа очень понравилась по наполнению (очень насыщенно), потрясающий экскурсовод Татьяна
- ККузнецова20 июля 2021Очень хороший тур. Для того, чтобы познакомиться с Карелией лучше, наверное, не найти. К сожалению, программа в первые дни перенасыщена
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На теплоходе»
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Сейчас в Петрозаводске в категории "На теплоходе" можно забронировать 3 тура от 22 900 до 66 400. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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