Прогулки на теплоходе в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «На теплоходе» в Петрозаводске, цены от 22 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
«Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю)»
21 июля в 10:00
28 июля в 10:00
от 66 400 за человека
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
«Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю)»
21 июля в 10:00
28 июля в 10:00
от 50 500 за человека
Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
3 дня
Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
Начало: Санкт-Петербург, площадь Восстания
«Этот маяк входит в систему Волго-Балтийского водного пути, еще не так давно он использовался в качестве надежного ориентира для катеров, теплоходов и яхт, но сегодня маяк не действует»
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
22 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Любовь
    8 июня 2024
    Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
    Сопровождающий гид - Павел хорош. Полнейшее ощущение индивидуального тура, хотя приезжали/уезжали другие его параллельные туристы, но к каждому индивидуальный подход.
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    Умудрялся ненавязчиво и при этом постоянно присутствовать. Вроде мы сами по себе (как и задумано программой), но в тоже время всегда встретит между экскурсиями, направит, подскажет. Кладезь полезной информации. Только открылось кафе (начало сезона), а мы уже в курсе как кормят, почем, стоит ли идти. Посоветует лучшие маршруты для прогулок, магазины с оптимальными предложениями.

    Сопровождающий гид - Павел хорош. Полнейшее ощущение индивидуального тура, хотя приезжали/уезжали другие его параллельные туристы, ноСопровождающий гид - Павел хорош. Полнейшее ощущение индивидуального тура, хотя приезжали/уезжали другие его параллельные туристы, ноСопровождающий гид - Павел хорош. Полнейшее ощущение индивидуального тура, хотя приезжали/уезжали другие его параллельные туристы, ноСопровождающий гид - Павел хорош. Полнейшее ощущение индивидуального тура, хотя приезжали/уезжали другие его параллельные туристы, ноСопровождающий гид - Павел хорош. Полнейшее ощущение индивидуального тура, хотя приезжали/уезжали другие его параллельные туристы, ноСопровождающий гид - Павел хорош. Полнейшее ощущение индивидуального тура, хотя приезжали/уезжали другие его параллельные туристы, ноСопровождающий гид - Павел хорош. Полнейшее ощущение индивидуального тура, хотя приезжали/уезжали другие его параллельные туристы, ноСопровождающий гид - Павел хорош. Полнейшее ощущение индивидуального тура, хотя приезжали/уезжали другие его параллельные туристы, ноСопровождающий гид - Павел хорош. Полнейшее ощущение индивидуального тура, хотя приезжали/уезжали другие его параллельные туристы, ноСопровождающий гид - Павел хорош. Полнейшее ощущение индивидуального тура, хотя приезжали/уезжали другие его параллельные туристы, но
  • А
    Абдуллина
    6 августа 2023
    Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
    Отличный тур. Очень насыщенная программа. Много положительных эмоций. Увидели в туре и Петрозаводск, и Рускеала, побывали в Кижах, Валаам и
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    Соловках. 8 км сплавлялись по реке Шуя, было очень весело. Рускеала- Отличный парк для прогулки (подземный маршрут, наземный, прогулка на плоту или лодках), можно ходить там целый день и не заскучаешь. Я была там всего один час, т. к. выбрала опцию - поездка на Валаам. А побывать в Кижах, Валааме и на Соловках в одном путешествие- это фантастика!

  • А
    Александр
    23 июля 2023
    Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
    Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!
    Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!
  • Ф
    Филиппова
    18 июня 2023
    Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
    Сам тур мне понравился. Сплав по реке Шуя, Кижи, Кивач, Валаам, Соловки. Каждое место по своему интересно. Жалко, что в
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    связи с изменением маршрута не смогли побывать в парке Рускеала. Произошел форс-мажор. Сначала поменяли маршрут, а метеор взял и сломался. И группа разделилась (голосовали даже)так как возможно было в этот день посетить только что то одно, или Валаам или Рускеала. Мы Выбрали Валаам. Огромная благодарность Галине Валентиновне. Все дни она была с нами. Огромная благодарность экскурсовод Юлии(Валаам),Нине(Кижи)забыла как зовут девушку,которая проводила экскурсию на Соловках. Фанаты своего дела. Отель Питер инн хороший очень. Автобусы комфортные. Спасибо нашим водителям Дмитрию и Владимиру. Туром и выбором оператора довольна. Спасибо "Большая Страна", спасибо Марии Будариной, которую я доставала своими бесконечными вопросами перед поездкой. Кстати, деньги за несостоявшуюся экскурсию вернули быстро и без проблем.

    Сам тур мне понравился. Сплав по реке Шуя, Кижи, Кивач, Валаам, Соловки. Каждое место по своему
  • Ю
    Юлия
    14 июля 2022
    Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
    Ездили в тур "Белые ночи Карелии+сплав по реке Шуя" 03.07-09.07.2022. Программа очень понравилась по наполнению (очень насыщенно), потрясающий экскурсовод Татьяна
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    Викторовна. Единственное, возможно, не каждому подойдёт, что сразу по приезде нужно бегом сдать вещи в камеру хранения в отеле, взять сменную одежду и отправиться на сплав. Мы приехали за два дня до начала тура, поэтому нам было комфортно. Завтраки и номерной фонд в отеле Питер Инн в Петрозаводске отличные, расположение в двух шагах от вокзала. В Рабочеостровске организация завтрака оставляет желать лучшего: необходима чёткая рассадка по номерам со стороны администрации отеля, чтобы не было неразберихи, потому что разом обслуживается большая группа (40-50 человек), либо развести по времени. На завтрак каша+оладьи+булочки - это перебор, необходима какая-то белковая еда (например, каша и отварное яйцо/таорог/сырники). Номера в отеле далеки от совершенства, ванная комната давно подлежит замене. Пожелание: в дни, когда группа уезжает на весь день, необходимо предусмотреть не только обед, но и ужин. Это касается дня Рускеала+Валаам, группа вернулась в отель после 23 часов, пришлось перебиваться выпечкой/шоколадками. На Рускеалу отводится очень мало времени.

  • К
    Кузнецова
    20 июля 2021
    Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
    Очень хороший тур. Для того, чтобы познакомиться с Карелией лучше, наверное, не найти. К сожалению, программа в первые дни перенасыщена
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    из-за чего невозможно было посетить всё, что хотелось. Свободного времени катострофически не хватало в Петрозаводске, Валааме и Кижи. Хоть экскурсии и были интересными до конца насладиться пребывание в этих потрясающих местах не удалось. Часто приходилось выбирать поесть или посмотреть что-нибудь ещё. Соловки — идеальная часть программы. Единственное место, куда я вернусь потому что искренне мне понравилось, а не потому что я чего-то не поняла/не прочувствовала/не увидела. Отдельное спасибо нашему гиду Ольге Николаевне. Женщина невероятно профессиональная и ответственная. Всегда поможет и ответит на любой вопрос. Благодаря ей получила от путешествия большое удовольствие. Спасибо! Тур всё же рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На теплоходе»

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  1. Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
  2. Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
  3. Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Мраморный каньон
  8. Кивач
  9. Ладожское озеро
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июле 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "На теплоходе" можно забронировать 3 тура от 22 900 до 66 400. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Петрозаводске на 2024 год на теплоходе, 6 ⭐ отзывов, цены от 22900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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