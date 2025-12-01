Приглашаем вас на автобусно-пешеходную экскурсию по Петрозаводску и Онежской набережной, к бальнеологическим источникам и в заповедник к водопаду Кивач. Вы узнаете о местном горнодобывающем деле и культуре карелов, вепсов и саамов. Полюбуетесь памятниками деревянного зодчества и попробуете минеральную воду.
Описание экскурсии
9:00 — сбор из отелей Петрозаводска
9:30–11:30 — дорога из Петрозаводска до заповедника «Кивач» вьётся между покрытыми тайгой холмами, озёрами в гранитных берегах, пересекает лесные речки и минует карельские деревни.
- Вы узнаете о языке, традициях и обычаях местных народов
- По пути сделаем остановку в кафе (перекус — по желанию, не входит в стоимость)
11:30 — заповедник и водопад Кивач и музей природы
- Вы увидите второй по величине равнинный водопад Европы
- Прогуляетесь по обзорным площадкам, откуда открываются виды на каскады воды с разных ракурсов
- Познакомитесь с животным и растительным миром Карелии в музее природы
14:00 — посещение бальнеологических источников «Марциальные воды»
- Вы выясните, чем славятся местные воды и грязи
- Разберётесь, какие полезные ископаемые добывают в Карелии
- Рассмотрите памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен
- Попробуете несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов
16:00 — обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Вы познакомитесь с историей столицы Карелии
- Увидите её главные достопримечательности
- Прогуляетесь по набережной Онежского озера, которую считают музеем под открытым небом
- При желании сделаете забавные фото с кошельком на счастье из Риги или с американскими рыбаками из Дулута
17:30 — ориентировочное время окончания программы
Организационные детали
- Поездка проходит на автобусе туристического класса
- Входные билеты на территорию заповедника «Кивач» и на источники «Марциальные воды» входят в стоимость Обед — по желанию, оплачивается дополнительно
- В автобусе свободная рассадка, приходите заранее (автобус подаётся за полчаса), чтобы занять место.
- Рекомендованный возраст 5+. Для детей возьмите бустер
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|3090 ₽
|Дети до 7 лет
|2840 ₽
|Школьники
|2840 ₽
|Люди 60+ лет
|2840 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|2840 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Роман — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 1546 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
