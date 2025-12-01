Мои заказы

Из Петрозаводска к Кивачу, главному водопаду Карелии

Услышать симфонию равнинного водопада, полюбоваться карельскими берёзами и попробовать целебную воду
Приглашаем вас на автобусно-пешеходную экскурсию по Петрозаводску и Онежской набережной, к бальнеологическим источникам и в заповедник к водопаду Кивач. Вы узнаете о местном горнодобывающем деле и культуре карелов, вепсов и саамов. Полюбуетесь памятниками деревянного зодчества и попробуете минеральную воду.
Из Петрозаводска к Кивачу, главному водопаду Карелии
Из Петрозаводска к Кивачу, главному водопаду Карелии
Из Петрозаводска к Кивачу, главному водопаду Карелии

Описание экскурсии

9:00 — сбор из отелей Петрозаводска

9:30–11:30 — дорога из Петрозаводска до заповедника «Кивач» вьётся между покрытыми тайгой холмами, озёрами в гранитных берегах, пересекает лесные речки и минует карельские деревни.

  • Вы узнаете о языке, традициях и обычаях местных народов
  • По пути сделаем остановку в кафе (перекус — по желанию, не входит в стоимость)

11:30 — заповедник и водопад Кивач и музей природы

  • Вы увидите второй по величине равнинный водопад Европы
  • Прогуляетесь по обзорным площадкам, откуда открываются виды на каскады воды с разных ракурсов
  • Познакомитесь с животным и растительным миром Карелии в музее природы

14:00 — посещение бальнеологических источников «Марциальные воды»

  • Вы выясните, чем славятся местные воды и грязи
  • Разберётесь, какие полезные ископаемые добывают в Карелии
  • Рассмотрите памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен
  • Попробуете несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов

16:00 — обзорная экскурсия по Петрозаводску

  • Вы познакомитесь с историей столицы Карелии
  • Увидите её главные достопримечательности
  • Прогуляетесь по набережной Онежского озера, которую считают музеем под открытым небом
  • При желании сделаете забавные фото с кошельком на счастье из Риги или с американскими рыбаками из Дулута

17:30 — ориентировочное время окончания программы

Организационные детали

  • Поездка проходит на автобусе туристического класса
  • Входные билеты на территорию заповедника «Кивач» и на источники «Марциальные воды» входят в стоимость Обед — по желанию, оплачивается дополнительно
  • В автобусе свободная рассадка, приходите заранее (автобус подаётся за полчаса), чтобы занять место.
  • Рекомендованный возраст 5+. Для детей возьмите бустер
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые3090 ₽
Дети до 7 лет2840 ₽
Школьники2840 ₽
Люди 60+ лет2840 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды2840 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 1546 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
читать дальше

экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

Входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие экскурсии из Петрозаводска

Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии» (из Петрозаводска)
На автобусе
8 часов
464 отзыва
Групповая
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии» (из Петрозаводска)
Водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные Воды за 1 день
Начало: На набережной
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
30 дек в 09:00
31 дек в 09:00
3490 ₽ за человека
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
На машине
4 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
Вас ждет уникальное путешествие к водопаду Кивач, где история и природа Карелии раскрываются во всей красе
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 10:00
6 янв в 13:00
15 500 ₽ за всё до 3 чел.
Чудеса карельской природы в окрестностях Петрозаводска
На машине
6.5 часов
87 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чудеса карельской природы в окрестностях Петрозаводска
Водопад Кивач, «Марциальные воды», места силы и душевные рассказы об истории края
Начало: По месту вашего размещения
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Петрозаводске