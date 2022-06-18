Трансфер.
Знакомство с эко-комплексом.
Завтрак.
Размещение в гостевых домах.
Экскурсия в жемчужину эко-комплекса – питомник – знакомство с экспедиционными арктическими ездовыми собаками.
Горячий обед.
По желанию – прогулка к порогу Большой Толли – самому живописному порогу на Южной Шуе.
Свободное время.
Музыкальный вечер.
Ужин у камина в Доме полярника.
Завтрак полярника.
Уход за собаками и легкий трекинг по маршруту 3 км.
Приготовление лохикейто на костре в хижине или в чуме, обед.
Свободное время.
Прогулка к дереву желаний.
Кино-ужин в Доме полярника, посвященный полярным экспедициям.
Ужин у камина.
Баня.
Завтрак.
Свободное время.
Прогулка с собакой.
Катание на собачьей упряжке 2 км.
Горячий обед в Доме полярника или в Чуме.
Ужин.
Завтрак.
Свободное время до обеда в эко-комплексе.
Горячий обед.
Трансфер в город Петрозаводск.
Экскурсия «Эпос Калевалы» в городе Петрозаводске – главный эпос Карелии, философия карельского народа.
Ранний ужин в ресторане.
Тур предусматривает проживание на турбазах.
Стоимость тура на 1 человека:
При наборе группы от 4-х человек можно согласовать тур в индивидуальные даты.
Гостевой дом Дом Полярникарассчитан на одновременное размещение 12 человек. В доме два трехместных и один двухместный номера, два санузла и душевая кабина. Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни. Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.