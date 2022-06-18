Кинфолк в Карелии

Приглашаем посетить Дом полярника, именно здесь живет и готовит свои путешествия известный полярник Виктор Симонов

5
3 отзыва
Приглашаем посетить Дом полярника, именно здесь живет и готовит свои путешествия известный полярник Виктор Симонов.

Вы сможете познакомиться с собаками-легендами арктических экспедиций, встретить пушистого любимца принца Гарри – самоеда Нанука, талисмана международной полярной станции Барнео, узнаете традиции, приметы полярников, ощутите доверие и любовь наших питомцев.
Кинфолк в Карелии
Кинфолк в Карелии
Кинфолк в Карелии
Кинфолк в Карелии
Кинфолк в Карелии
Кинфолк в Карелии
Кинфолк в Карелии
Кинфолк в Карелии
Кинфолк в Карелии
Кинфолк в Карелии
Кинфолк в Карелии
Кинфолк в Карелии
Кинфолк в Карелии
Кинфолк в Карелии
Кинфолк в Карелии
Кинфолк в Карелии
Кинфолк в Карелии
Кинфолк в Карелии
Кинфолк в Карелии
Кинфолк в Карелии
Ближайшие даты:
6
окт
13
окт
20
окт
27
окт
3
ноя
10
ноя
17
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даты

Что вас ожидает 🤩

В уютной компании
В уютной компании
Небольшим составом полюбуемся природой снежной Карелии и будем жить в настоящем доме полярника
Большой Толли
Большой Толли
Прогуляемся к незамерзающему и одному из самых живописных порогов на реке Шуя
Карельская кухня
Карельская кухня
Приготовим вместе с поваром на живом огне у костра карельскую уху на сливках с дегустацией карельских настоек
Пушистые друзья
Пушистые друзья
Познакомимся с очаровательными хаски и прокатимся по карельской тайге на собачьих упряжках
Дом Полярника
Дом Полярника
Познакомимся с историей освоения Арктики и современных арктических путешествий

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Знакомство с эко-комплексом и питомником. Порог Большой Толли

Трансфер.

Знакомство с эко-комплексом.

Завтрак.

Размещение в гостевых домах.

Экскурсия в жемчужину эко-комплекса – питомник – знакомство с экспедиционными арктическими ездовыми собаками.

Горячий обед.

По желанию – прогулка к порогу Большой Толли – самому живописному порогу на Южной Шуе.

Свободное время.

Музыкальный вечер.

Ужин у камина в Доме полярника.

Встреча группы. Знакомство с эко-комплексом и питомником. Порог Большой ТоллиВстреча группы. Знакомство с эко-комплексом и питомником. Порог Большой ТоллиВстреча группы. Знакомство с эко-комплексом и питомником. Порог Большой ТоллиВстреча группы. Знакомство с эко-комплексом и питомником. Порог Большой Толли
2 день

Треккинг. Прогулка к дереву желаний. Кино-ужин

Завтрак полярника.

Уход за собаками и легкий трекинг по маршруту 3 км.

Приготовление лохикейто на костре в хижине или в чуме, обед.

Свободное время.

Прогулка к дереву желаний.

Кино-ужин в Доме полярника, посвященный полярным экспедициям.

Ужин у камина.

Баня.

Треккинг. Прогулка к дереву желаний. Кино-ужинТреккинг. Прогулка к дереву желаний. Кино-ужинТреккинг. Прогулка к дереву желаний. Кино-ужинТреккинг. Прогулка к дереву желаний. Кино-ужин
3 день

Катание на собачьей упряжке. Свободное время

Завтрак.

Свободное время.

Прогулка с собакой.

Катание на собачьей упряжке 2 км.

Горячий обед в Доме полярника или в Чуме.

Ужин.

Катание на собачьей упряжке. Свободное времяКатание на собачьей упряжке. Свободное времяКатание на собачьей упряжке. Свободное времяКатание на собачьей упряжке. Свободное время
4 день

Экскурсия «Эпос Калевалы» в г. Петрозаводск. Отъезд

Завтрак.

Свободное время до обеда в эко-комплексе.

Горячий обед.

Трансфер в город Петрозаводск.

Экскурсия «Эпос Калевалы» в городе Петрозаводске – главный эпос Карелии, философия карельского народа.

Ранний ужин в ресторане.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах.

Стоимость тура на 1 человека:

  • взрослый – 25 000 руб.;
  • дети до 12 лет – 16 500 руб.

При наборе группы от 4-х человек можно согласовать тур в индивидуальные даты.

Варианты проживания

Гостевой дом Дом Полярника

3 ночи

Гостевой дом Дом Полярникарассчитан на одновременное размещение 12 человек. В доме два трехместных и один двухместный номера, два санузла и душевая кабина. Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни. Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.

Гостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом Полярника

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы в рамках программы, в т. ч. от Ж\Д-вокзала и аэропорта и обратно
  • Проживание 4 дня/3 ночи в эко-комплексе Husky Moa в Доме полярника
  • Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
  • Баня на дровах
  • Стоимость всех экскурсий и развлекательных программ внутри тура + сопровождение экскурсоводов, мастер- классы
  • Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
  • Музыкальный вечер с живой музыкой и кино-ужин с глинтвейном у камина
  • Страховка на катание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
18 июня 2022
Организация тура отличная.
М
28 фев 2022
Это была наша 3 поездка, купленная через туристическую фирму" Большая Страна". Все поездки выбирали сами из своих предпочтений и финансовых возможностей. Благодаря информативному сайту с подробным описанием программы, фотографиями, уровнями сложности и ценой, определиться с выбором тура очень легко. Ни разу не прогадали!! Все описания и фото соответствовали действительности.
Отдельно хочется поблагодарить менеджеров, которые всегда на связи и оперативно консультируют по вопросам и деталям тура. В последней поездке с нами работала Юлия Терехина. И в этот и в предыдущий раз, менеджеры вежливые, тактичные."Ваши слова всегда приятны, приправленны солью, знаете как отвечать каждому человеку" - соответствуют тому, чему учит Библия.
СПАСИБО за Ваш труд.
Хочется и впредь путешествовать с Вами, узнавать нашу Большую Страну.
И
30 янв 2022
Организацией мы остались довольны. Все четко как и было заявлено в регламенте тура. Нареканий нет.

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