Вы встретитесь с экспедиционными собаками, прокатитесь по карельской тайге на собачьих упряжках и поучаствуете в мастер-классе по вязанию упряжи. А кино-ужин с глинтвейном у камина и баня на дровах приятно дополнят ваше путешествие.
мая
мая
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с арктическими ездовыми собаками
Прибытие в Петрозаводск.
Трансфер из Петрозаводска до эко-комплекса (30 км от Петрозаводска — 45 минут пути).
Знакомство сэко-комплексом.
Завтрак.
Экскурсия в жемчужину эко-комплекса — питомник.
Знакомство с экспедиционными арктическими ездовыми собаками.
Катание на собачьей упряжке 2 км.
Обед в Доме Полярника.
Время отдыха, свободное время для заказадополнительных мастер-классов и сезонных активностей (катание на упряжке/прогулка с питомцами и пр.).
Творческий вечер.
Ужин у камина.
Уход за собаками и треккинг по маршруту с обедом
Завтрак полярника.
Уход за собаками и треккинг по маршруту с обедом.
Время отдыха, свободное время для заказа дополнительных мастер-классов и сезонных активностей (катание на упряжке/прогулка с питомцами и пр.).
Кино-ужин с глинтвейном у камина, посвященный полярным экспедициям.
Баня на дровах.
Мастер-классы
Завтрак.
Мастер-класс по вязанию упряжи.
Время отдыха, свободное время для заказа дополнительных мастер-классов и сезонных активностей (катание на упряжке/прогулка с питомцами и пр.).
По желанию: прогулка к порогу Большой Толли — самому живописному порогу на Южной Шуе.
Мастер-класс у костра с приготовлением лохикейто — карельская уха из красной рыбы на сливках и самовар на шишках с калитками.
Свободное время, настольные игры.
Ужин.
Возвращение в Петрозаводск. Экскурсия «Эпос Калевалы»
Завтрак.
Свободное время до обеда в эко-комплексе.
Обед.
Трансфер в город Петрозаводск.
Экскурсия «Эпос Калевалы» в городе Петрозаводске — главный эпос Карелии, философия карельского народа.
Прогулка по Петрозаводску, набережной Онежского озера, время на посещение сувенирных лавочек.
Ранний ужин в ресторане.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазах.
Стоимость тура на 1 человека:
- взрослый — 33 100 руб.;
- ребенок от 5 до 12 лет(в сопровождении родителей) — 21 900 руб.
Дети до 18 лет участвуют в сопровождении родителей.
Варианты проживания
Гостевой дом «Дом Полярника»
Гостевой дом «Дом Полярника»рассчитан на одновременное размещение 12 человек.
В доме два трехместных и один двухместный номера, два санузла и душевая кабина.
Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни.
Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы в рамках программы, в том числе от ж/д вокзала и аэропорта и обратно
- Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
- Проживание (3 ночи)
- Творческий вечер с живой музыкой и кино-ужин с глинтвейном у камина
- Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) и чаепития
- Страховка на катание
- Баня на дровах
- Стоимость всех экскурсий и развлекательных программ внутри тура, сопровождение экскурсоводов, мастер-классы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Дополнительные мастер-классы и сезонные активности
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
В общем нареканий нет! 👍