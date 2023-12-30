3 день

Мастер-классы

Завтрак.

Мастер-класс по вязанию упряжи.

Время отдыха, свободное время для заказа дополнительных мастер-классов и сезонных активностей (катание на упряжке/прогулка с питомцами и пр.).

По желанию: прогулка к порогу Большой Толли — самому живописному порогу на Южной Шуе.

Мастер-класс у костра с приготовлением лохикейто — карельская уха из красной рыбы на сливках и самовар на шишках с калитками.

Свободное время, настольные игры.

Ужин.