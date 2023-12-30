Кинфолк в Карелии весной

Групповой тур в Петрозаводске
4.7
3 отзыва
Приглашаем познакомиться с ездовыми собаками-легендами и с историей освоения Арктики.

Вы встретитесь с экспедиционными собаками, прокатитесь по карельской тайге на собачьих упряжках и поучаствуете в мастер-классе по вязанию упряжи. А кино-ужин с глинтвейном у камина и баня на дровах приятно дополнят ваше путешествие.
Кинфолк в Карелии весной
Кинфолк в Карелии весной
Кинфолк в Карелии весной
Ближайшие даты:
2
мая
9
мая
16
мая

Что вас ожидает:

Арктические ездовые собаки
Арктические ездовые собаки
Познакомитесь с пушистыми друзьями и прокатитесь на собачьей упряжке
Мастер-класс у костра
Мастер-класс у костра
Научитесь готовить карельскую уху из красной рыбы на сливках под руководством шеф-повара
«Эпос Калевалы»
«Эпос Калевалы»
Прогуляетесь по Петрозаводску, набережной Онежского озера и узнаете про философию карельского народа

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с арктическими ездовыми собаками

Прибытие в Петрозаводск.

Трансфер из Петрозаводска до эко-комплекса (30 км от Петрозаводска — 45 минут пути).

Знакомство сэко-комплексом.

Завтрак.

Экскурсия в жемчужину эко-комплекса — питомник.

Знакомство с экспедиционными арктическими ездовыми собаками.

Катание на собачьей упряжке 2 км.

Обед в Доме Полярника.

Время отдыха, свободное время для заказадополнительных мастер-классов и сезонных активностей (катание на упряжке/прогулка с питомцами и пр.).

Творческий вечер.

Ужин у камина.

Знакомство с арктическими ездовыми собакамиЗнакомство с арктическими ездовыми собакамиЗнакомство с арктическими ездовыми собаками
2 день

Уход за собаками и треккинг по маршруту с обедом

Завтрак полярника.

Уход за собаками и треккинг по маршруту с обедом.

Время отдыха, свободное время для заказа дополнительных мастер-классов и сезонных активностей (катание на упряжке/прогулка с питомцами и пр.).

Кино-ужин с глинтвейном у камина, посвященный полярным экспедициям.

Баня на дровах.

Уход за собаками и треккинг по маршруту с обедомУход за собаками и треккинг по маршруту с обедом
3 день

Мастер-классы

Завтрак.

Мастер-класс по вязанию упряжи.

Время отдыха, свободное время для заказа дополнительных мастер-классов и сезонных активностей (катание на упряжке/прогулка с питомцами и пр.).

По желанию: прогулка к порогу Большой Толли — самому живописному порогу на Южной Шуе.

Мастер-класс у костра с приготовлением лохикейто — карельская уха из красной рыбы на сливках и самовар на шишках с калитками.

Свободное время, настольные игры.

Ужин.

Мастер-классыМастер-классыМастер-классы
4 день

Возвращение в Петрозаводск. Экскурсия «Эпос Калевалы»

Завтрак.

Свободное время до обеда в эко-комплексе.

Обед.

Трансфер в город Петрозаводск.

Экскурсия «Эпос Калевалы» в городе Петрозаводске — главный эпос Карелии, философия карельского народа.

Прогулка по Петрозаводску, набережной Онежского озера, время на посещение сувенирных лавочек.

Ранний ужин в ресторане.

Возвращение в Петрозаводск. Экскурсия «Эпос Калевалы»Возвращение в Петрозаводск. Экскурсия «Эпос Калевалы»Возвращение в Петрозаводск. Экскурсия «Эпос Калевалы»

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах.

Стоимость тура на 1 человека:

  • взрослый — 33 100 руб.;
  • ребенок от 5 до 12 лет(в сопровождении родителей) — 21 900 руб.

Дети до 18 лет участвуют в сопровождении родителей.

Варианты проживания

Гостевой дом «Дом Полярника»

3 ночи

Гостевой дом «Дом Полярника»рассчитан на одновременное размещение 12 человек.

В доме два трехместных и один двухместный номера, два санузла и душевая кабина.

Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни.

Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.

Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы в рамках программы, в том числе от ж/д вокзала и аэропорта и обратно
  • Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
  • Проживание (3 ночи)
  • Творческий вечер с живой музыкой и кино-ужин с глинтвейном у камина
  • Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) и чаепития
  • Страховка на катание
  • Баня на дровах
  • Стоимость всех экскурсий и развлекательных программ внутри тура, сопровождение экскурсоводов, мастер-классы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Дополнительные мастер-классы и сезонные активности
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
30 дек 2023
Организация была хорошая, все подробно рассказали, даже прислали список вещей.
Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
Е
12 авг 2023
Организация на высшем уровне! Спасибо
П
25 июня 2023
Было недопонимание в договоре, но исправили так что устроило обе стороны. Цена приемлемая вполне.
В общем нареканий нет! 👍

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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