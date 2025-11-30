Это путешествие по Карелии — для тех, кто ищет не просто красивые места, а глубокие впечатления.
Вы пройдёте по следам мастеров, окунётесь в историю мрамора и побываете у одного из самых мощных природных символов Севера. Вас ждут бескрайние просторы, панорамные виды, тишина древних лесов и дыхание живой природы.
Описание экскурсии
Дорога занимает 1,5 ч в одну сторону.
Белая гора (1,5 ч)
Вы прокатитесь на пароме по живописному озеру, увидите гору мрамора размером с 7-этажный дом и длиной в километр и заберётесь на её вершину, чтобы насладиться открывшимся видом.
Кивач (1,5 ч)
Насладитесь умиротворением второго по величине равнинного водопада в Европе, прислушавшись к шуму стихии.
Вы узнаете:
- как добывался мрамор
- куда его везли и при чём тут Исаакий
- что умели делать местные мастера
- кто построил церковь в деревне у Белой горы
- а также историю Кивача и завораживающие факты о нём
Организационные детали
- Поедем на Toyota RAV4
- Программа 12+
- Возьмите с собой перекус и воду
- Отдельно оплачиваются: паром в парке Белая гора — 550 ₽ взрослые, 400 ₽ школьники; посещение заповедника «Кивач» — 320 ₽ (пенсионерам бесплатно при предъявлении удостоверения)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Петрозаводске
Меня всю жизнь интересовала история моего края, и чем больше я углублялся в неё, тем более удивительные открытия находил в самых неожиданных местах. Год за годом я наяву шёл по тропинкам
