Это путешествие по Карелии — для тех, кто ищет не просто красивые места, а глубокие впечатления. Вы пройдёте по следам мастеров, окунётесь в историю мрамора и побываете у одного из самых мощных природных символов Севера. Вас ждут бескрайние просторы, панорамные виды, тишина древних лесов и дыхание живой природы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 17 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Петрозаводске

Описание экскурсии

Дорога занимает 1,5 ч в одну сторону.

Белая гора (1,5 ч)

Вы прокатитесь на пароме по живописному озеру, увидите гору мрамора размером с 7-этажный дом и длиной в километр и заберётесь на её вершину, чтобы насладиться открывшимся видом.

Поор-порог (1,5 ч)

Узнаете историю древнего палеовулкана, как и почему карельские широты стали такими, какие они есть сейчас.

Кивач (1,5 ч)

Насладитесь умиротворением второго по величине равнинного водопада в Европе, прислушавшись к шуму стихии.

Вы узнаете:

как добывался мрамор

куда его везли и при чём тут Исаакий

что умели делать местные мастера

кто построил церковь в деревне у Белой горы

а также историю Кивача и завораживающие факты о нём

Организационные детали