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Мрамор Белой горы, Поор-порог и водопад Кивач - из Петрозаводска

Узнать историю карельского мрамора и ощутить магию северной природы
Это путешествие по Карелии — для тех, кто ищет не просто красивые места, а глубокие впечатления.

Вы пройдёте по следам мастеров, окунётесь в историю мрамора и побываете у одного из самых мощных природных символов Севера. Вас ждут бескрайние просторы, панорамные виды, тишина древних лесов и дыхание живой природы.
5
1 отзыв
Мрамор Белой горы, Поор-порог и водопад Кивач - из Петрозаводска
Мрамор Белой горы, Поор-порог и водопад Кивач - из Петрозаводска
Мрамор Белой горы, Поор-порог и водопад Кивач - из Петрозаводска

Описание экскурсии

Дорога занимает 1,5 ч в одну сторону.

Белая гора (1,5 ч)
Вы прокатитесь на пароме по живописному озеру, увидите гору мрамора размером с 7-этажный дом и длиной в километр и заберётесь на её вершину, чтобы насладиться открывшимся видом.

Поор-порог (1,5 ч)

Узнаете историю древнего палеовулкана, как и почему карельские широты стали такими, какие они есть сейчас.

Кивач (1,5 ч)
Насладитесь умиротворением второго по величине равнинного водопада в Европе, прислушавшись к шуму стихии.

Вы узнаете:

  • как добывался мрамор
  • куда его везли и при чём тут Исаакий
  • что умели делать местные мастера
  • кто построил церковь в деревне у Белой горы
  • а также историю Кивача и завораживающие факты о нём

Организационные детали

  • Поедем на Toyota RAV4
  • Программа 12+
  • Возьмите с собой перекус и воду
  • Отдельно оплачиваются: паром в парке Белая гора — 550 ₽ взрослые, 400 ₽ школьники; посещение заповедника «Кивач» — 320 ₽ (пенсионерам бесплатно при предъявлении удостоверения)

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Меня всю жизнь интересовала история моего края, и чем больше я углублялся в неё, тем более удивительные открытия находил в самых неожиданных местах. Год за годом я наяву шёл по тропинкам
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которые оставила история, о которых раньше только читал или слышал. Это настолько интересно, что невозможно сдержаться от желания поделиться знаниями с окружающими. И теперь, пройдя этот путь, я готов разделить с вами всё самое интересное!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Всё понравилось! Интересная программа, красивые места, знающий и приятный в общении гид. Рассказал много познавательного и про точки маршрута, и про Петрозаводск, и про Карелию в целом. Спасибо Павлу за экскурсию!
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