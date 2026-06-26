Онежская набережная хранит немало любопытных историй — отправимся на неспешную прогулку вдоль озера, чтобы узнать о них.
Вы рассмотрите необычные памятники и арт-объекты, послушаете истории о Петре I, ювелире фирмы Фаберже и карельском камне. А ещё загадаете желание у особенного дерева — говорят, оно точно сбудется.
Вы рассмотрите необычные памятники и арт-объекты, послушаете истории о Петре I, ювелире фирмы Фаберже и карельском камне. А ещё загадаете желание у особенного дерева — говорят, оно точно сбудется.
Описание экскурсии
Памятник Петру I. По его указу в 1703 году построили литейный и пушечный заводы, давшие начало Петрозаводску.
Галерея авангардных скульптур. Их подарили города-побратимы Петрозаводска. Среди них — Дерево, в ухо которому можно нашептать своё заветное желание.
Малиновый кварцит — карельский камень, который использовали для мощения набережной.
Памятник Михаилу Перхину — известному мастеру фирмы «Фаберже».
Самый большой в Европе тренажёрный зал под открытым небом — открыт бесплатно в режиме 24/7.
Историческая кузница — она работает с начала 20 века.
Каменные скульптуры и композиции современных мастеров.
Вы узнаете:
- чем служил горожанам берег Петрозаводского залива в 18–19 веках
- как связаны кварцит с набережной и Наполеон
- кто такой Отто Куусинен и как одна из скульптур на ВДНХ связана с Карелией
- как был организован досуг в городе 100 лет назад
- почему ближайшая к набережной улица называлась Военной
- как элитное жильё стало Дворцом бракосочетаний
ежедневно в 10:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Коренная петрозаводчанка, большую часть жизни прожила в родном городе, по образованию и профессиональной карьере — работник культуры. Всю жизнь интересовалась историей родного города, была участницей и свидетельницей многих городских событий. В 2025 году получила аттестацию гида.
Входит в следующие категории Петрозаводска
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