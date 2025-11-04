Мои заказы

Необъяснимая гора Воттоваара

Приглашаем на экскурсию к таинственной горе Воттоваара в Карелии, где вы увидите древние сейды, Танцующий лес мёртвых сосен и загадочные каменные аномалии! Вас ждёт увлекательный маршрут с опытным гидом и комфортный трансфер.
4.6
15 отзывов
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 09:00

Описание трансфер

Путешествие в самое сердце Карелии, к таинственной и загадочной горе Воттоваара — месту, окутанному мифами и легендами! Этот небольшой горный кряж, протянувшийся на семь километров с севера на юг, по праву считается одной из самых мистических достопримечательностей России. Готовы ли вы прикоснуться к тайнам древних камней, ощутить дыхание природы и увидеть пейзажи, которые не оставят равнодушными? Гора Воттоваара — это не просто природный памятник, это место, где реальность переплетается с мистикой. Во время нашей экскурсии вы сможете:
  • Увидеть Большой сейд — огромный валун, словно парящий над землёй, — древний ритуальный камень, созданный неизвестной силой. Сейды Воттоваары поражают своей точностью и вызывают вопросы: кто и зачем их создал?
  • Встретиться с Хранителем горы Укко — легендарный дух горы, который, по преданиям, охраняет эти места.
  • Заглянуть в Колодец — таинственное углубление в скале, которое хранит свои секреты. Что скрывается в его глубинах?
  • Побывать в Амфитеатре — природная чаша из скал, словно созданная для древних ритуалов. Это место завораживает своей атмосферой и масштабами.
  • Прогуляться по Танцующему лесу мёртвых сосен — уникальный участок, где деревья изогнуты в причудливых формах, создавая ощущение, что лес оживает под ветром.
  • Исследовать удивительные каменные аномалии — «Камни на ножках», разломы скал и другие геологические чудеса, которые поражают воображение своей необычностью.
Найти Ось ординат или Компас — таинственное место, которое, по легендам, связано с древними ориентирами. Что это — природное явление или следы древней цивилизации? Важная информация: Для комфортного времяпрепровождения на горе вам необходимы:.
походная обувь (желательно взять сменную обувь, чтобы было удобно ехать в машине и заменить обувь, если она промокнет) • штаны и одежда с длинным рукавом (возможно взять сменную одежду) • репеллент от насекомых или накомарник • бутылку воды • наличные средства для оплаты питания в кафе у горы (может отсутствовать электричество для оплаты картой) Не опирайтесь на прогноз погоды при выборе одежды и экипировки! Погода меняется на горе очень быстро и прогноз часто врёт, а оказаться под ливнем в одной футболке не лучшая затея. В случае, если вы возьмете лишнюю одежду, то вы ее можете спокойно оставить в машине на время похода.

9-00 - 10-00 Сбор из удобных для вас мест в Петрозаводске или турбаз по пути маршрута13-00 Приезд на турбазу в Гимолах для обеда. 14-00 Стартуем на машинах высокой проходимости к Горе. 15-00 Начало экскурсии. 19-00 Спуск с горы. 20-00 Возвращение к базе в Гимолах для ужина. 21-00 Отправляемся в Петрозаводск. 00-00 Развозим по запрошенным местам в Петрозаводске.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большой сейд
  • Хранитель горы Укко
  • Колодец
  • Амфитеатр
  • Танцующий лес мертвых сосен
  • Удивительные каменные аномалии
  • Ось ординат или компас
Что включено
  • Услуги гида на горе
  • Доставка от Петрозаводска до деревни Гимолы
  • Доставка от деревни Гимолы до горы Воттоваара
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Площадь Гагарина, 3, Петрозаводск, Республика Карелия
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
  • Для комфортного времяпрепровождения на горе вам необходимы:
  • Походная обувь (желательно взять сменную обувь, чтобы было удобно ехать в машине и заменить обувь, если она промокнет)
  • Штаны и одежда с длинным рукавом (возможно взять сменную одежду) репеллент от насекомых или накомарник
  • Бутылку воды
  • Наличные средства для оплаты питания в кафе у горы (может отсутствовать электричество для оплаты картой)
  • Не опирайтесь на прогноз погоды при выборе одежды и экипировки! Погода меняется на горе очень быстро и прогноз часто врёт, а оказаться под ливнем в одной футболке не лучшая затея. В случае, если вы возьмете лишнюю одежду, то вы ее можете спокойно оставить в машине на время похода
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
2
3
2
2
1
Л
Лидия
4 ноя 2025
Побывали на экскурсии в конце октября, очень понравилось. Дорога к горе это уже маленькое приключение с преодолением глубоченных луж. Гора же потрясающая, само место вызывает массу эмоций это и причудливо
читать дальше

раскрашенные лишайниками валуны, сейды парящие на маленьких ножках, сосны с изогнутыми неведомыми силами ветвями. С вершины открывается потрясающая понарама. Наш гид, Александр, своими рассказами привносил еще больше мистики в это место.

А
Александр
8 окт 2025
Спасибо Александру, мастер руля и педалей. А так же хороший экскурсовод
Е
Елена
5 окт 2025
Незабываемый тур. Море впечатлений! Гид супер! Все продумано до мелочей. Не скучали в поездке до горы.
В
Владимир
28 сен 2025
Д
Дарья
24 сен 2025
Экскурсия «Мистическая гора Воттоваара» — мои ожидания не совпали с реальностью.

Надо было внимательнее отнестись к названию: слово «мистическая» оказалось ключевым. Я надеялась услышать рассказ о самой горе — её геологии,
читать дальше

флоре и фауне, истории. Однако вместо этого всё свелось к «мистике».

Честно говоря, магию природы для меня разрушили комментарии гида о том, что те или иные объекты «не могли быть созданы ни ледником, ни природой», хотя ледник способен на многое. Никаких доказательств не приводилось — только личное мнение, например, о «взлётной полосе внеземных цивилизаций». Создалось ощущение, что попал на передачу канала «Рен-ТВ».

Это несколько испортило впечатление от созерцания великолепных видов и наслаждения природой. Если вы настроены на эзотерический формат — возможно, это ваш вариант. Но если интересуетесь самой горой как природным объектом — экскурсия может разочаровать.

Т
Татьяна
21 сен 2025
Сама гора восхитительна! Дорога тяжелая, были к этому готовы. Но автомобиль не предназначен для перевозки людей, грязный, ободранный. Непонятное ожидание в течение 1,5 часов на турбазе, пока приедет и поест
читать дальше

вторая часть группы. Обещали, что в столовой можно будет поесть 2 разв в день, но вечером еды нам не дали, т. к. обслуживали другую группу. После тяжелого дождливого дня это было очень неприятно. Организация хромает

И
Ирина
21 сен 2025
Все заранее согласовали. Дорога оказалась хоть и длинной,но не утомительной. В последнем населённом пункте недалеко от подножия горы есть база отдыха,на которой можно поесть. Погода испытывала нас на прочность. Благо
читать дальше

были дождевики. Сапог резиновых только не хватило. В кроссовках лучше не ходить. По самой горе ходили 4 часа. И ни одной минуты не скучали. Для любителей природы есть что посмотреть. Только ничего не забирайте с горы.

Д
Дмитрий
18 сен 2025
Е
Елена
15 сен 2025
Экскурсия с Александром Тихим, просто огонь. Место реально мистическое, не передать словами, это тот случай когда лучше 1 раз увидеть чем 100 раз услышать. Великолепная подача информации, небольшие медитации, все это очень настраивает на этот волшебный поход.
Л
Людмила
13 сен 2025
Гид Александр 🔥👍
Очень интересные виды на горе, очень хотели попасть, хоть и дорога долгая. Жаль, что не увидели "лестницу в небо" и "колодец", потому что по итогу оказалось, что была
читать дальше

не 6 часовая экскурсия по горе, хотя в описании были перечислены данные объекты. Думаю время было ограничено временем года и тем, что в группе были люди разной категории подготовленности.
Зато есть повод вернуться☝️

О
Ольга
10 сен 2025
Р
Регина
24 авг 2025
Воттоваара — место невероятной красоты, ради которого стоит терпеть долгую и трудную дорогу. Встреча у вокзала Петрозаводска прошла быстро и удобно. Но сразу возникла проблема с оплатой: через «Спутник» тур
читать дальше

стоил на 500 руб дороже за чел, чем при записи напрямую в соцсетях. Несправедливо, что комиссию перекладывают на туристов, а не берет на себя организатор. Возможность отменить и оплатить напрямую нам не сообщили.
Дорога до горы была долгой и сложной. Первая часть — в переполненной «Лада Ларгус» (6 человек), тесно и сильно трясло. Гид Александр отказался рассказывать о местных местах, ссылаясь на вождение, хотя общался с передним пассажиром. Далее от Гимолы, в «Соболе», поездка была получше, водитель рассказывал про лесозаготовки и ягоды.
Гора Воттоваара и виды с неё завораживают — это главное достоинство тура. Подъём трудный, нужна мин. Физ подготовка. Минус — рассказ гида: много мистики и эзотерики, но мало конкретики, фактов и мнений учёных, хотя информации достаточно. Гид уверял, что змей нет, но другим группам встречались ужи и гадюки — важный момент для безопасности.
Обратная дорога на «Фиат Дукато» с сыном Александра за рулём была настоящим испытанием, водитель будто забыл о существовании педали тормоза…
Впечатления смешанные: природа здесь фантастическая, ради неё стоит ехать. Но организация транспорта, компетентность гида и безопасность оставляют желать лучшего. Рекомендую тур тем, кто готов мириться с этими недостатками ради красоты Воттоваары.

А
Анна
19 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Гид Александр рассказывает не просто общую информацию и факты, а строит очень интересное повествование о горе. Не совсем стандартная экскурсия с элементами эзотерических практик, интересный формат, добровольный
читать дальше

к участию, в моей группе участвовали все! Всем очень понравилось. На горе непередаваемая энергетика, мистическая атмосфера и бесконечная красота на каждом шагу. Спасибо большое Александру и Тарасу, за гостеприимство и приветливость, и что проводят экскурсию с душой💔

С
Софья
13 авг 2025
Вернулась с экскурсии на гору Воттоваара, и эмоции просто зашкаливают! Это было одно из самых сильных и запоминающихся путешествий!
Гид Тарас – настоящий профессионал своего дела! Он знает об этом месте
читать дальше

абсолютно всё: от геологии и истории до легенд и мистических теорий. Благодаря Тарасу поход стал не просто прогулкой, а глубоким погружением в уникальный мир Воттоваары.
Сама гора и ее окрестности – это что-то необыкновенное! Красиво, живописно – не то слово. Суровая северная природа здесь проявляется во всей своей мощи и величественности. Бескрайние просторы, причудливые каменные образования (сейды), озера, кривые деревья – пейзажи потрясающие, завораживающие и немного загадочные. Ощущение, что попал в другое измерение. Необычно на каждом шагу!
Эта экскурсия – не для любителей комфортных променадов, это настоящее приключение в дикой природе. Но именно эта суровая красота, эта мощь и загадочность и оставляют самые сильные впечатления.
Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть уникальный уголок Карелии, прочувствовать ее душу и получить мощный заряд эмоций. И огромное спасибо гиду Тарасу – без него это путешествие не было бы таким насыщенным и познавательным!

Т
Татьяна
6 авг 2025

