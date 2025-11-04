Приглашаем на экскурсию к таинственной горе Воттоваара в Карелии, где вы увидите древние сейды, Танцующий лес мёртвых сосен и загадочные каменные аномалии! Вас ждёт увлекательный маршрут с опытным гидом и комфортный трансфер.
Описание трансфер
Путешествие в самое сердце Карелии, к таинственной и загадочной горе Воттоваара — месту, окутанному мифами и легендами! Этот небольшой горный кряж, протянувшийся на семь километров с севера на юг, по праву считается одной из самых мистических достопримечательностей России. Готовы ли вы прикоснуться к тайнам древних камней, ощутить дыхание природы и увидеть пейзажи, которые не оставят равнодушными? Гора Воттоваара — это не просто природный памятник, это место, где реальность переплетается с мистикой. Во время нашей экскурсии вы сможете:
- Увидеть Большой сейд — огромный валун, словно парящий над землёй, — древний ритуальный камень, созданный неизвестной силой. Сейды Воттоваары поражают своей точностью и вызывают вопросы: кто и зачем их создал?
- Встретиться с Хранителем горы Укко — легендарный дух горы, который, по преданиям, охраняет эти места.
- Заглянуть в Колодец — таинственное углубление в скале, которое хранит свои секреты. Что скрывается в его глубинах?
- Побывать в Амфитеатре — природная чаша из скал, словно созданная для древних ритуалов. Это место завораживает своей атмосферой и масштабами.
- Прогуляться по Танцующему лесу мёртвых сосен — уникальный участок, где деревья изогнуты в причудливых формах, создавая ощущение, что лес оживает под ветром.
- Исследовать удивительные каменные аномалии — «Камни на ножках», разломы скал и другие геологические чудеса, которые поражают воображение своей необычностью.
Найти Ось ординат или Компас — таинственное место, которое, по легендам, связано с древними ориентирами. Что это — природное явление или следы древней цивилизации? Важная информация: Для комфортного времяпрепровождения на горе вам необходимы:.
походная обувь (желательно взять сменную обувь, чтобы было удобно ехать в машине и заменить обувь, если она промокнет) • штаны и одежда с длинным рукавом (возможно взять сменную одежду) • репеллент от насекомых или накомарник • бутылку воды • наличные средства для оплаты питания в кафе у горы (может отсутствовать электричество для оплаты картой) Не опирайтесь на прогноз погоды при выборе одежды и экипировки! Погода меняется на горе очень быстро и прогноз часто врёт, а оказаться под ливнем в одной футболке не лучшая затея. В случае, если вы возьмете лишнюю одежду, то вы ее можете спокойно оставить в машине на время похода.
9-00 - 10-00 Сбор из удобных для вас мест в Петрозаводске или турбаз по пути маршрута13-00 Приезд на турбазу в Гимолах для обеда. 14-00 Стартуем на машинах высокой проходимости к Горе. 15-00 Начало экскурсии. 19-00 Спуск с горы. 20-00 Возвращение к базе в Гимолах для ужина. 21-00 Отправляемся в Петрозаводск. 00-00 Развозим по запрошенным местам в Петрозаводске.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой сейд
- Хранитель горы Укко
- Колодец
- Амфитеатр
- Танцующий лес мертвых сосен
- Удивительные каменные аномалии
- Ось ординат или компас
Что включено
- Услуги гида на горе
- Доставка от Петрозаводска до деревни Гимолы
- Доставка от деревни Гимолы до горы Воттоваара
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Площадь Гагарина, 3, Петрозаводск, Республика Карелия
Когда и сколько длится?
Когда: 9-00 - 10-00 Сбор из удобных для вас мест в Петрозаводске или турбаз по пути маршрута13-00 Приезд на турбазу в Гимолах для обеда. 14-00 Стартуем на машинах высокой проходимости к Горе. 15-00 Начало экскурсии. 19-00 Спуск с горы. 20-00 Возвращение к базе в Гимолах для ужина. 21-00 Отправляемся в Петрозаводск. 00-00 Развозим по запрошенным местам в Петрозаводске.
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
- Для комфортного времяпрепровождения на горе вам необходимы:
- Походная обувь (желательно взять сменную обувь, чтобы было удобно ехать в машине и заменить обувь, если она промокнет)
- Штаны и одежда с длинным рукавом (возможно взять сменную одежду) репеллент от насекомых или накомарник
- Бутылку воды
- Наличные средства для оплаты питания в кафе у горы (может отсутствовать электричество для оплаты картой)
- Не опирайтесь на прогноз погоды при выборе одежды и экипировки! Погода меняется на горе очень быстро и прогноз часто врёт, а оказаться под ливнем в одной футболке не лучшая затея. В случае, если вы возьмете лишнюю одежду, то вы ее можете спокойно оставить в машине на время похода
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лидия
4 ноя 2025
Побывали на экскурсии в конце октября, очень понравилось. Дорога к горе это уже маленькое приключение с преодолением глубоченных луж. Гора же потрясающая, само место вызывает массу эмоций это и причудливо
А
Александр
8 окт 2025
Спасибо Александру, мастер руля и педалей. А так же хороший экскурсовод
Е
Елена
5 окт 2025
Незабываемый тур. Море впечатлений! Гид супер! Все продумано до мелочей. Не скучали в поездке до горы.
В
Владимир
28 сен 2025
Д
Дарья
24 сен 2025
Экскурсия «Мистическая гора Воттоваара» — мои ожидания не совпали с реальностью.
Надо было внимательнее отнестись к названию: слово «мистическая» оказалось ключевым. Я надеялась услышать рассказ о самой горе — её геологии,
Т
Татьяна
21 сен 2025
Сама гора восхитительна! Дорога тяжелая, были к этому готовы. Но автомобиль не предназначен для перевозки людей, грязный, ободранный. Непонятное ожидание в течение 1,5 часов на турбазе, пока приедет и поест
И
Ирина
21 сен 2025
Все заранее согласовали. Дорога оказалась хоть и длинной,но не утомительной. В последнем населённом пункте недалеко от подножия горы есть база отдыха,на которой можно поесть. Погода испытывала нас на прочность. Благо
Д
Дмитрий
18 сен 2025
Е
Елена
15 сен 2025
Экскурсия с Александром Тихим, просто огонь. Место реально мистическое, не передать словами, это тот случай когда лучше 1 раз увидеть чем 100 раз услышать. Великолепная подача информации, небольшие медитации, все это очень настраивает на этот волшебный поход.
Л
Людмила
13 сен 2025
Гид Александр 🔥👍
Очень интересные виды на горе, очень хотели попасть, хоть и дорога долгая. Жаль, что не увидели "лестницу в небо" и "колодец", потому что по итогу оказалось, что была
О
Ольга
10 сен 2025
Р
Регина
24 авг 2025
Воттоваара — место невероятной красоты, ради которого стоит терпеть долгую и трудную дорогу. Встреча у вокзала Петрозаводска прошла быстро и удобно. Но сразу возникла проблема с оплатой: через «Спутник» тур
А
Анна
19 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Гид Александр рассказывает не просто общую информацию и факты, а строит очень интересное повествование о горе. Не совсем стандартная экскурсия с элементами эзотерических практик, интересный формат, добровольный
С
Софья
13 авг 2025
Вернулась с экскурсии на гору Воттоваара, и эмоции просто зашкаливают! Это было одно из самых сильных и запоминающихся путешествий!
Гид Тарас – настоящий профессионал своего дела! Он знает об этом месте
Т
Татьяна
6 авг 2025
