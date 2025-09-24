Мои заказы

Трансфер в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Петрозаводске, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Необъяснимая гора Воттоваара
Пешая
На машине
16 часов
14 отзывов
Групповая
Необъяснимая гора Воттоваара
Начало: Площадь Гагарина, 3, Петрозаводск, Республика Каре...
«Вас ждёт увлекательный маршрут с опытным гидом и комфортный трансфер»
1 ноя в 09:00
6500 ₽ за человека
К острову Кижи на амфибии
На катере
6 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
К острову Кижи на амфибии
Начало: Ул. Онежской флотилии, д. 49, яхт-клуб «Адмирал»
21 янв в 10:00
22 янв в 10:00
8600 ₽ за человека
Рускеальский вояж: мрамор и водопады - трансфер из Петрозаводска и обратно
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рускеальский вояж: мрамор и водопады - трансфер из Петрозаводска и обратно
Отправиться в знаменитый горный парк, увидеть водопад Юканкоски и не волноваться о дороге
Завтра в 09:00
30 окт в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    24 сентября 2025
    Необъяснимая гора Воттоваара
    Экскурсия «Мистическая гора Воттоваара» — мои ожидания не совпали с реальностью.

    Надо было внимательнее отнестись к названию: слово «мистическая» оказалось ключевым.
    читать дальше

    Я надеялась услышать рассказ о самой горе — её геологии, флоре и фауне, истории. Однако вместо этого всё свелось к «мистике».

    Честно говоря, магию природы для меня разрушили комментарии гида о том, что те или иные объекты «не могли быть созданы ни ледником, ни природой», хотя ледник способен на многое. Никаких доказательств не приводилось — только личное мнение, например, о «взлётной полосе внеземных цивилизаций». Создалось ощущение, что попал на передачу канала «Рен-ТВ».

    Это несколько испортило впечатление от созерцания великолепных видов и наслаждения природой. Если вы настроены на эзотерический формат — возможно, это ваш вариант. Но если интересуетесь самой горой как природным объектом — экскурсия может разочаровать.

  • И
    Ирина
    21 сентября 2025
    Необъяснимая гора Воттоваара
    Все заранее согласовали. Дорога оказалась хоть и длинной,но не утомительной. В последнем населённом пункте недалеко от подножия горы есть база
    читать дальше

    отдыха,на которой можно поесть. Погода испытывала нас на прочность. Благо были дождевики. Сапог резиновых только не хватило. В кроссовках лучше не ходить. По самой горе ходили 4 часа. И ни одной минуты не скучали. Для любителей природы есть что посмотреть. Только ничего не забирайте с горы.

  • Е
    Елена
    15 сентября 2025
    Необъяснимая гора Воттоваара
    Экскурсия с Александром Тихим, просто огонь. Место реально мистическое, не передать словами, это тот случай когда лучше 1 раз увидеть чем 100 раз услышать. Великолепная подача информации, небольшие медитации, все это очень настраивает на этот волшебный поход.
  • Л
    Людмила
    13 сентября 2025
    Необъяснимая гора Воттоваара
    Гид Александр 🔥👍
    Очень интересные виды на горе, очень хотели попасть, хоть и дорога долгая. Жаль, что не увидели "лестницу в
    читать дальше

    небо" и "колодец", потому что по итогу оказалось, что была не 6 часовая экскурсия по горе, хотя в описании были перечислены данные объекты. Думаю время было ограничено временем года и тем, что в группе были люди разной категории подготовленности.
    Зато есть повод вернуться☝️

  • А
    Анна
    19 августа 2025
    Необъяснимая гора Воттоваара
    Очень понравилась экскурсия! Гид Александр рассказывает не просто общую информацию и факты, а строит очень интересное повествование о горе. Не
    читать дальше

    совсем стандартная экскурсия с элементами эзотерических практик, интересный формат, добровольный к участию, в моей группе участвовали все! Всем очень понравилось. На горе непередаваемая энергетика, мистическая атмосфера и бесконечная красота на каждом шагу. Спасибо большое Александру и Тарасу, за гостеприимство и приветливость, и что проводят экскурсию с душой💔

  • С
    Софья
    13 августа 2025
    Необъяснимая гора Воттоваара
    Вернулась с экскурсии на гору Воттоваара, и эмоции просто зашкаливают! Это было одно из самых сильных и запоминающихся путешествий!
    Гид Тарас
    читать дальше

    – настоящий профессионал своего дела! Он знает об этом месте абсолютно всё: от геологии и истории до легенд и мистических теорий. Благодаря Тарасу поход стал не просто прогулкой, а глубоким погружением в уникальный мир Воттоваары.
    Сама гора и ее окрестности – это что-то необыкновенное! Красиво, живописно – не то слово. Суровая северная природа здесь проявляется во всей своей мощи и величественности. Бескрайние просторы, причудливые каменные образования (сейды), озера, кривые деревья – пейзажи потрясающие, завораживающие и немного загадочные. Ощущение, что попал в другое измерение. Необычно на каждом шагу!
    Эта экскурсия – не для любителей комфортных променадов, это настоящее приключение в дикой природе. Но именно эта суровая красота, эта мощь и загадочность и оставляют самые сильные впечатления.
    Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть уникальный уголок Карелии, прочувствовать ее душу и получить мощный заряд эмоций. И огромное спасибо гиду Тарасу – без него это путешествие не было бы таким насыщенным и познавательным!

  • Т
    Татьяна
    26 февраля 2025
    К острову Кижи на амфибии
    24 февраля 2025 г. были на экскурсии на амфибии к острову Кижи. Великолепная поездка по замершему Онежскому озеру, с остановкой
    читать дальше

    на обратном пути на люду для фото. Однако, очень высокая цена, еще и с учетом того, что стоимость входных билетов не входит в цену экскурсии. При этом едешь туда именно для посещения музейного комплекса. Т. е это не экскурсия, а трансфер.

  • И
    Игорь
    25 марта 2024
    К острову Кижи на амфибии
    Остров Кижи понравился, жаль что идёт реконструкция и не всё довелось увидеть. Прогулка на катере на воздушной подушке,первый раз в жизни, очень доволен.

