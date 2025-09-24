читать дальше

– настоящий профессионал своего дела! Он знает об этом месте абсолютно всё: от геологии и истории до легенд и мистических теорий. Благодаря Тарасу поход стал не просто прогулкой, а глубоким погружением в уникальный мир Воттоваары.

Сама гора и ее окрестности – это что-то необыкновенное! Красиво, живописно – не то слово. Суровая северная природа здесь проявляется во всей своей мощи и величественности. Бескрайние просторы, причудливые каменные образования (сейды), озера, кривые деревья – пейзажи потрясающие, завораживающие и немного загадочные. Ощущение, что попал в другое измерение. Необычно на каждом шагу!

Эта экскурсия – не для любителей комфортных променадов, это настоящее приключение в дикой природе. Но именно эта суровая красота, эта мощь и загадочность и оставляют самые сильные впечатления.

Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть уникальный уголок Карелии, прочувствовать ее душу и получить мощный заряд эмоций. И огромное спасибо гиду Тарасу – без него это путешествие не было бы таким насыщенным и познавательным!