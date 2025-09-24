Групповая
Необъяснимая гора Воттоваара
Начало: Площадь Гагарина, 3, Петрозаводск, Республика Каре...
«Вас ждёт увлекательный маршрут с опытным гидом и комфортный трансфер»
1 ноя в 09:00
6500 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
К острову Кижи на амфибии
Начало: Ул. Онежской флотилии, д. 49, яхт-клуб «Адмирал»
21 янв в 10:00
22 янв в 10:00
8600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Рускеальский вояж: мрамор и водопады - трансфер из Петрозаводска и обратно
Отправиться в знаменитый горный парк, увидеть водопад Юканкоски и не волноваться о дороге
Завтра в 09:00
30 окт в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья24 сентября 2025Экскурсия «Мистическая гора Воттоваара» — мои ожидания не совпали с реальностью.
Надо было внимательнее отнестись к названию: слово «мистическая» оказалось ключевым.
- ИИрина21 сентября 2025Все заранее согласовали. Дорога оказалась хоть и длинной,но не утомительной. В последнем населённом пункте недалеко от подножия горы есть база
- ЕЕлена15 сентября 2025Экскурсия с Александром Тихим, просто огонь. Место реально мистическое, не передать словами, это тот случай когда лучше 1 раз увидеть чем 100 раз услышать. Великолепная подача информации, небольшие медитации, все это очень настраивает на этот волшебный поход.
- ЛЛюдмила13 сентября 2025Гид Александр 🔥👍
Очень интересные виды на горе, очень хотели попасть, хоть и дорога долгая. Жаль, что не увидели "лестницу в
- ААнна19 августа 2025Очень понравилась экскурсия! Гид Александр рассказывает не просто общую информацию и факты, а строит очень интересное повествование о горе. Не
- ССофья13 августа 2025Вернулась с экскурсии на гору Воттоваара, и эмоции просто зашкаливают! Это было одно из самых сильных и запоминающихся путешествий!
Гид Тарас
- ТТатьяна26 февраля 202524 февраля 2025 г. были на экскурсии на амфибии к острову Кижи. Великолепная поездка по замершему Онежскому озеру, с остановкой
- ИИгорь25 марта 2024Остров Кижи понравился, жаль что идёт реконструкция и не всё довелось увидеть. Прогулка на катере на воздушной подушке,первый раз в жизни, очень доволен.
