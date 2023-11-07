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Что вас ожидает:
- Город Медвежьегорск
- Беломорско-Балтийский канал
- Урочище Сандармох
- Предприятие народно-художественного промысла "Карельские узоры"
- Гора Лысуха "Замок кархумяки"
Описание
Мы посетим места съёмок знаменитого фильма "Любовь и голуби" и узнаем почему режиссер выбрал именно это место. Побываем в необычный музее-вагоне на железнодорожной станции "Медвежья гора", где познакомимся с историей строительства Мурманской железной дороги и в уютном районном музее. Отправимся осматривать результаты грандиознейшей стройки 30-х годов прошлого века, Беломорско-Балтийский канал, соединивший Онежское озеро и Белое море. Узнаем, трагическую историю его строительства, посетим место памяти урочище Сандармох. Заедем к медвежьегорским мастерицам и посетим выставку-продажу изделий из льна с карельскими узорами. Поднимемся на гору Лысуху и насладимся головокружительными пейзажами.
с 15.05.2023 с 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Билеты в музей
- Что не входит
- Обед 300 руб/чел
- Место начала и завершения?
- Петрозаводск
- Когда и сколько длится?
- Когда: с 15.05.2023 с 9:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
7 ноя 2023
В Карелию ездим часто, в этот раз решили съездить в Медвежьегорск, где ещё не были. Экскурсия была индивидуальная, очень понравилось. Гид Алексей очень профессиональный, эескурсию продумал до мелочей, посетили Беломоро-Балтийский канал, Сандармох, посмотрели сооружения времен Отеч. войны. Отдельное спасибо за железнодорожный музей-вагон, узнали много интересного об истории станции Медвнжья Гора
Ю
Юлия
4 ноя 2023
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