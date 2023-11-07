Описание

Мы посетим места съёмок знаменитого фильма "Любовь и голуби" и узнаем почему режиссер выбрал именно это место. Побываем в необычный музее-вагоне на железнодорожной станции "Медвежья гора", где познакомимся с историей строительства Мурманской железной дороги и в уютном районном музее. Отправимся осматривать результаты грандиознейшей стройки 30-х годов прошлого века, Беломорско-Балтийский канал, соединивший Онежское озеро и Белое море. Узнаем, трагическую историю его строительства, посетим место памяти урочище Сандармох. Заедем к медвежьегорским мастерицам и посетим выставку-продажу изделий из льна с карельскими узорами. Поднимемся на гору Лысуху и насладимся головокружительными пейзажами.