Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск

Индивидуальная экскурсия в Петрозаводске

Необычные маршруты, путешествие в г

5
2 отзыва
Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Город Медвежьегорск
  • Беломорско-Балтийский канал
  • Урочище Сандармох
  • Предприятие народно-художественного промысла "Карельские узоры"
  • Гора Лысуха "Замок кархумяки"

Описание

Мы посетим места съёмок знаменитого фильма "Любовь и голуби" и узнаем почему режиссер выбрал именно это место. Побываем в необычный музее-вагоне на железнодорожной станции "Медвежья гора", где познакомимся с историей строительства Мурманской железной дороги и в уютном районном музее. Отправимся осматривать результаты грандиознейшей стройки 30-х годов прошлого века, Беломорско-Балтийский канал, соединивший Онежское озеро и Белое море. Узнаем, трагическую историю его строительства, посетим место памяти урочище Сандармох. Заедем к медвежьегорским мастерицам и посетим выставку-продажу изделий из льна с карельскими узорами. Поднимемся на гору Лысуху и насладимся головокружительными пейзажами.

с 15.05.2023 с 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Билеты в музей
Что не входит
  • Обед 300 руб/чел
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Когда и сколько длится?
Когда: с 15.05.2023 с 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
О
7 ноя 2023
В Карелию ездим часто, в этот раз решили съездить в Медвежьегорск, где ещё не были. Экскурсия была индивидуальная, очень понравилось. Гид Алексей очень профессиональный, эескурсию продумал до мелочей, посетили Беломоро-Балтийский канал, Сандармох, посмотрели сооружения времен Отеч. войны. Отдельное спасибо за железнодорожный музей-вагон, узнали много интересного об истории станции Медвнжья Гора
Ю
4 ноя 2023

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