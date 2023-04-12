Полноценный выезд за город: экскурсия по первозданной Карелии из Петрозаводска
Полноценный однодневный выезд за город, с широким охватом самых живописных мест Карелии нетронутых человеком. Мы увидим чудо природы — Озовую гряду, доставшуюся нам в наследство со времен Ледникового периода. Познакомимся с Ладогой и её прекрасными шхерами, водопадами и фактурными скалами. Вся дорога проходит через хвойный лес с десятком чистейших озер и различными дарами природы.
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Что вас ожидает:
- Уксинская озовая гряда
- Ладожское озеро
- Ладожские шхеры (с берега)
- Водопады на реке Койринйоки
- Мыс Ристиниеми
- О. Пехкямесаари
- Гора Мюкряваара
- Множество лесных озер
- Хвойный лес с его дарами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Полноценный однодневный выезд за город, с широким охватом самых живописных мест Карелии нетронутых человеком. Мы увидим чудо природы — Озовую гряду, доставшуюся нам в наследство со времен Ледникового периода. Познакомимся с Ладогой и её прекрасными шхерами, водопадами и фактурными скалами. Вся дорога проходит через хвойный лес с десятком чистейших озер и различными дарами природы.
Маршрут не перегружен исторической информацией и больше подходит для тех, кто настроен смотреть и чувствовать. Мы гуляем в спокойном темпе, без спешки, чтобы у нас было достаточно времени наедине с природой. Которая в свою очередь, явно не оставит Вас равнодушным.
В поездке, нас ждут удивительные Карельский пейзажи с уникальным природным рельефом Северного Приладожья, по желанию купание в лесном озере, Ладоге или водопаде. Ну и конечно же обед из блюд карельской кухни в одном из кафе.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- трансфер — 7500₽,
- обед.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Трансфер — 7500₽
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пл. Гагарина 3 (ж/д вокзал Петрозаводск)Завершение: Ж/д вокзал, пл. Гагарина 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Трансфер НЕ ВКЛЮЧЕН в стоимость и оплачивается отдельно 7500₽ за группу.
- Если Вы на своём авто, то гид подсаживается к Вам, в этом случае оплачиваются лишь услуги гида.
- С собой необходимо иметь удобную обувь, желательно с нескользящей подошвой
- Средства от насекомых, дождевики и чай с карельской выпечкой всегда есть у гида
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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