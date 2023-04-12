Что вас ждет

Полноценный однодневный выезд за город, с широким охватом самых живописных мест Карелии нетронутых человеком. Мы увидим чудо природы — Озовую гряду, доставшуюся нам в наследство со времен Ледникового периода. Познакомимся с Ладогой и её прекрасными шхерами, водопадами и фактурными скалами. Вся дорога проходит через хвойный лес с десятком чистейших озер и различными дарами природы.

Маршрут не перегружен исторической информацией и больше подходит для тех, кто настроен смотреть и чувствовать. Мы гуляем в спокойном темпе, без спешки, чтобы у нас было достаточно времени наедине с природой. Которая в свою очередь, явно не оставит Вас равнодушным.

В поездке, нас ждут удивительные Карельский пейзажи с уникальным природным рельефом Северного Приладожья, по желанию купание в лесном озере, Ладоге или водопаде. Ну и конечно же обед из блюд карельской кухни в одном из кафе.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: