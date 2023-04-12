Первозданная Карелия: однодневное путешествие

Полноценный выезд за город: экскурсия по первозданной Карелии из Петрозаводска

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Полноценный однодневный выезд за город, с широким охватом самых живописных мест Карелии нетронутых человеком. Мы увидим чудо природы — Озовую гряду, доставшуюся нам в наследство со времен Ледникового периода. Познакомимся с Ладогой и её прекрасными шхерами, водопадами и фактурными скалами. Вся дорога проходит через хвойный лес с десятком чистейших озер и различными дарами природы.
Первозданная Карелия: однодневное путешествие
Первозданная Карелия: однодневное путешествие
Первозданная Карелия: однодневное путешествие
Первозданная Карелия: однодневное путешествие
Первозданная Карелия: однодневное путешествие
Первозданная Карелия: однодневное путешествие
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Что вас ожидает:

  • Уксинская озовая гряда
  • Ладожское озеро
  • Ладожские шхеры (с берега)
  • Водопады на реке Койринйоки
  • Мыс Ристиниеми
  • О. Пехкямесаари
  • Гора Мюкряваара
  • Множество лесных озер
  • Хвойный лес с его дарами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Полноценный однодневный выезд за город, с широким охватом самых живописных мест Карелии нетронутых человеком. Мы увидим чудо природы — Озовую гряду, доставшуюся нам в наследство со времен Ледникового периода. Познакомимся с Ладогой и её прекрасными шхерами, водопадами и фактурными скалами. Вся дорога проходит через хвойный лес с десятком чистейших озер и различными дарами природы.
Маршрут не перегружен исторической информацией и больше подходит для тех, кто настроен смотреть и чувствовать. Мы гуляем в спокойном темпе, без спешки, чтобы у нас было достаточно времени наедине с природой. Которая в свою очередь, явно не оставит Вас равнодушным.
В поездке, нас ждут удивительные Карельский пейзажи с уникальным природным рельефом Северного Приладожья, по желанию купание в лесном озере, Ладоге или водопаде. Ну и конечно же обед из блюд карельской кухни в одном из кафе.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • трансфер — 7500₽,
  • обед.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер — 7500₽
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Гагарина 3 (ж/д вокзал Петрозаводск)
Завершение: Ж/д вокзал, пл. Гагарина 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Трансфер НЕ ВКЛЮЧЕН в стоимость и оплачивается отдельно 7500₽ за группу.
  • Если Вы на своём авто, то гид подсаживается к Вам, в этом случае оплачиваются лишь услуги гида.
  • С собой необходимо иметь удобную обувь, желательно с нескользящей подошвой
  • Средства от насекомых, дождевики и чай с карельской выпечкой всегда есть у гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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