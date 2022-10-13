Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии

Прикоснуться к военному прошлому края, оценить красоту потухшего вулкана и полюбоваться Кивачом

Из Петрозаводска мы отправимся на север, где вы познакомитесь с насыщенной историей небольшого провинциального города и увидите финские укрепления Маннергейма на берегу Онежского озера. Проедем по местам съемок к/ф «Любовь и голуби».

А после, уже на обратном пути, посетим зрелищный палеовулкан Гирвас и крупнейший равнинный водопад — Кивач.
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
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Описание

Что вас ожидает

«Людк, а Людк!»

Провинциальный карельский городок сегодня — небольшой административный центр. Его тишина и живописная природа в 1984 году привлекла Владимира Меньшова для съемок фильма «Любовь и Голуби». В путешествии я покажу знаменитую голубятню и другие места из культовой советской комедии.

Финские укрепления Кархумяки

Другая часть медвежьегорской истории связана с событиями гораздо более знаковыми и тяжелыми. Вы узнаете о финской оккупации города во время Великой Отечественной войны и строительстве фундаментальных укреплений.

На горе Лысуха расположена хорошо сохранившаяся длительная огневая точка (ДОТ) Кархумяки, или Зубы Дракона. Это была основная часть так называемой Масельской линии, или Второй линии Маннергейма. Она была врублена прямо в скале и поэтому практически не заметна — в то же время ее основательность поражает!

На экскурсии мы заглянем в тоннельную казарму. Вы увидите наблюдательный пост и огнестрельные артиллерийский точки. Оцените закамуфлированность объектов и открывающиеся виды на весь Медвежьегорск, железнодорожные пути и залив Онежского озера. Во времена войны это имело огромное стратегическое значение, а сейчас это просто невероятно красивое место.

В Медвежьегорске мы также посетим музей, расположенный в Паровозе-памятнике Эр 791-70 производства польского завода.

ГЭС и вулкан Гирваса

На обратном пути заглянем в парк Гирвас — место, где находится ГЭС и уникальный потухший палеовулкан. Вулкан действовал 2,5 миллиарда лет назад, после потух, был скован и отшлифован ледником. После схода ледника своими штрихами красоту этой территории дополнила река Суна. А в 1930-х, после запуска ГЭС река обмелела и открыла взору пейзажи, создававшиеся природой на протяжении тысяч лет. Вы узнаете, кому обязана появлением станция, и увидите впечатляющее зрелище — результаты воздействия на природу вулканической активности, ледника и человека.

Водопад Кивач

В завершение мы непременно посетим одно из самых популярных мест в Карелии — водопад Кивач. Волшебство здешней природы запечатлел знаменитый фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский на цветных фотографиях 1916 года (!). Водопад высотой почти 11 метров по-прежнему привлекает тысячи путешественников. Запомните его и вы!

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включено: питание, билет в парк Гирвас — 100 рублей/чел., билет в Медвежьегорский музей — 250 рублей/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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