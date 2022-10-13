Из Петрозаводска мы отправимся на север, где вы познакомитесь с насыщенной историей небольшого провинциального города и увидите финские укрепления Маннергейма на берегу Онежского озера. Проедем по местам съемок к/ф «Любовь и голуби». А после, уже на обратном пути, посетим зрелищный палеовулкан Гирвас и крупнейший равнинный водопад — Кивач.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«Людк, а Людк!»

Провинциальный карельский городок сегодня — небольшой административный центр. Его тишина и живописная природа в 1984 году привлекла Владимира Меньшова для съемок фильма «Любовь и Голуби». В путешествии я покажу знаменитую голубятню и другие места из культовой советской комедии.

Финские укрепления Кархумяки

Другая часть медвежьегорской истории связана с событиями гораздо более знаковыми и тяжелыми. Вы узнаете о финской оккупации города во время Великой Отечественной войны и строительстве фундаментальных укреплений.

На горе Лысуха расположена хорошо сохранившаяся длительная огневая точка (ДОТ) Кархумяки, или Зубы Дракона. Это была основная часть так называемой Масельской линии, или Второй линии Маннергейма. Она была врублена прямо в скале и поэтому практически не заметна — в то же время ее основательность поражает!

На экскурсии мы заглянем в тоннельную казарму. Вы увидите наблюдательный пост и огнестрельные артиллерийский точки. Оцените закамуфлированность объектов и открывающиеся виды на весь Медвежьегорск, железнодорожные пути и залив Онежского озера. Во времена войны это имело огромное стратегическое значение, а сейчас это просто невероятно красивое место.

В Медвежьегорске мы также посетим музей, расположенный в Паровозе-памятнике Эр 791-70 производства польского завода.

ГЭС и вулкан Гирваса

На обратном пути заглянем в парк Гирвас — место, где находится ГЭС и уникальный потухший палеовулкан. Вулкан действовал 2,5 миллиарда лет назад, после потух, был скован и отшлифован ледником. После схода ледника своими штрихами красоту этой территории дополнила река Суна. А в 1930-х, после запуска ГЭС река обмелела и открыла взору пейзажи, создававшиеся природой на протяжении тысяч лет. Вы узнаете, кому обязана появлением станция, и увидите впечатляющее зрелище — результаты воздействия на природу вулканической активности, ледника и человека.

Водопад Кивач

В завершение мы непременно посетим одно из самых популярных мест в Карелии — водопад Кивач. Волшебство здешней природы запечатлел знаменитый фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский на цветных фотографиях 1916 года (!). Водопад высотой почти 11 метров по-прежнему привлекает тысячи путешественников. Запомните его и вы!

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включено: питание, билет в парк Гирвас — 100 рублей/чел., билет в Медвежьегорский музей — 250 рублей/чел.