Приветствуем вас в сказочной Карелии — крае суровых скал, озёр и вековых лесов, где могучие ели, как часовые, застыли у самой кромки воды. Мы посетим два знаменитых места — парк «Рускеала» и водопады Ахинкоски. Исследуем смотровые площадки и обсудим историю этих мест. По дороге вы услышите легенды нашего региона и попробуете калитки в деревушке Колатсельга.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы отправимся из Петрозаводска рано утром. По пути вы полюбуетесь бескрайними лесами, гладью озёр и деревнями, а мы расскажем всё самое интересное о крае.

Первая остановка — деревня Колатсельга. Здесь вы попробуете калитки — традиционные открытые пирожки из ржаного теста с начинкой, испечённые в печи.

Главная цель экскурсии — горный парк «Рускеала», который кажется декорацией к древней саге. Вы погуляете по каньону, где добывали мрамор для Исаакиевского собора и станций метро Петербурга. Сделаете фотографии, насладитесь пейзажами со смотровых площадок и услышите историю этого места.

Затем мы посетим водопады Ахинкоски — мощные пороги, срывающиеся с гранитных уступов. Шум воды, свежий воздух и сосны, растущие прямо на скалах, создают ощущение дикой Карелии. Эти места известны по фильму «А зори здесь тихие».

Возвращение в Петрозаводск. По пути мы обсудим впечатления, обменяемся фотографиями и насладимся видами.

Примерный тайминг экскурсии:

08:00 — встреча и выезд из Петрозаводска

09:30 — остановка в деревне Колатсельга

11:30–13:30 — прогулка по горному парку «Рускеала»

13:45–14:45 — водопады Ахинкоски

15:00–18:00 — обратный путь в Петрозаводск

Время может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий и ситуации на дорогах.

Организационные детали