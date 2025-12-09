Парк «Рускеала» из Петрозаводска: грань воды и камня
Погулять по мраморному каньону, полюбоваться мощью водопадов и увидеть магию Северного Приладожья
Приветствуем вас в сказочной Карелии — крае суровых скал, озёр и вековых лесов, где могучие ели, как часовые, застыли у самой кромки воды. Мы посетим два знаменитых места — парк «Рускеала» и водопады Ахинкоски. Исследуем смотровые площадки и обсудим историю этих мест. По дороге вы услышите легенды нашего региона и попробуете калитки в деревушке Колатсельга.
Описание экскурсии
Мы отправимся из Петрозаводска рано утром. По пути вы полюбуетесь бескрайними лесами, гладью озёр и деревнями, а мы расскажем всё самое интересное о крае.
Первая остановка — деревня Колатсельга. Здесь вы попробуете калитки — традиционные открытые пирожки из ржаного теста с начинкой, испечённые в печи.
Главная цель экскурсии — горный парк «Рускеала», который кажется декорацией к древней саге. Вы погуляете по каньону, где добывали мрамор для Исаакиевского собора и станций метро Петербурга. Сделаете фотографии, насладитесь пейзажами со смотровых площадок и услышите историю этого места.
Затем мы посетим водопады Ахинкоски — мощные пороги, срывающиеся с гранитных уступов. Шум воды, свежий воздух и сосны, растущие прямо на скалах, создают ощущение дикой Карелии. Эти места известны по фильму «А зори здесь тихие».
Возвращение в Петрозаводск. По пути мы обсудим впечатления, обменяемся фотографиями и насладимся видами.
Примерный тайминг экскурсии:
08:00 — встреча и выезд из Петрозаводска 09:30 — остановка в деревне Колатсельга 11:30–13:30 — прогулка по горному парку «Рускеала» 13:45–14:45 — водопады Ахинкоски 15:00–18:00 — обратный путь в Петрозаводск
Время может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий и ситуации на дорогах.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Nissan Qashqai, Ssangyong Korando
Дополнительные расходы: билет в парк — 650 ₽ за чел. (есть льготы). По желанию: экскурсия «Подземная Рускеала» — 2200 ₽ за чел. (есть льготы), питание, дегустация калиток
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 70 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Татьяна. Я коренной житель Карелии. Занимаюсь туризмом уже не первый год, да и сама люблю путешествовать. Хочу показать вам красоту нашего края, рассказать об истории, традициях. Помогу почувствовать себя в Карелии как дома! Также у нас есть небольшая дружная команда гидов, увлечённых своим делом. До встречи!