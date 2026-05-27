Этот маршрут — для тех, кто ценит природу, историю и вдумчивые путешествия.
В горном парке «Рускеала» вы не только познакомитесь с историей одного из самых живописных карьеров России, но и узнаете, как здесь трудились несколько поколений мастеров.
И увидите места, где вручную добывали мрамор для строительства Исаакиевского собора и павильонов Летнего сада.
Описание экскурсии
- Большой мраморный каньон — главный символ Рускеалы. Мрамор отсюда использовали для облицовки и строительства знаковых зданий Санкт-Петербурга: Исаакиевского и Казанского соборов, Эрмитажа и других архитектурных ансамблей
- Итальянский карьер — место завершающей выработки мрамора. На отвесных стенах до сих пор заметны борозды от клиньев, кирок и пил — следы тяжёлого ручного труда каменорезов
- Провал над подземным озером. Уровень воды здесь совпадает с уровнем главного каньона, поскольку оба водоёма соединены под землёй
При желании можно дополнить прогулку активными развлечениями: прокатиться на лодке по озеру или пролететь на троллее над каньоном.
Ориентировочный тайминг
8:30 — выезд группы из Петрозаводска
12:00 — остановка у Креста скорби
12:50 — заезд на комплекс водопадов Ахинкоски
14:00 — пешеходная экскурсия с гидом по мраморному каньону «Рускеала»
15:00–17:00 — свободное время в парке
17:00 — отправление в Петрозаводск
21:00 — прибытие
Организационные детали
- Транспорт: туристический автобус
- Включено: трассовая экскурсия, входные билеты в горный парк «Рускеала» и обзорная экскурсия «Мраморный каньон» с гидом горного парка
- Питание на маршруте оплачивается отдельно
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6200 ₽
|Дети до 16 лет
|5900 ₽
|Пенсионеры 60+
|5900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Онежского озера
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто задайте вопрос гиду до бронирования.
Юлия — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 45 туристов
Меня зовут Юлия. Я главный затейник и представитель туристической компании по экскурсионным турам на Севере. С детства живу в прекрасной Карелии, поэтому знаю, как вас удивить новыми маршрутами по доступным
