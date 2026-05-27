Этот маршрут — для тех, кто ценит природу, историю и вдумчивые путешествия. В горном парке «Рускеала» вы не только познакомитесь с историей одного из самых живописных карьеров России, но и узнаете, как здесь трудились несколько поколений мастеров. И увидите места, где вручную добывали мрамор для строительства Исаакиевского собора и павильонов Летнего сада.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Итальянский карьер — место завершающей выработки мрамора. На отвесных стенах до сих пор заметны борозды от клиньев, кирок и пил — следы тяжёлого ручного труда каменорезов

Провал над подземным озером. Уровень воды здесь совпадает с уровнем главного каньона, поскольку оба водоёма соединены под землёй

При желании можно дополнить прогулку активными развлечениями: прокатиться на лодке по озеру или пролететь на троллее над каньоном.

Ориентировочный тайминг

8:30 — выезд группы из Петрозаводска

12:00 — остановка у Креста скорби

12:50 — заезд на комплекс водопадов Ахинкоски

14:00 — пешеходная экскурсия с гидом по мраморному каньону «Рускеала»

15:00–17:00 — свободное время в парке

17:00 — отправление в Петрозаводск

21:00 — прибытие

Организационные детали