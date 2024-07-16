Приглашаем вас на авторские мастер-классы в нашу уютную студию.
Вы освоите одну из техник ремесленного искусства, узнаете больше о культуре Карелии и заберёте с собой готовое изделие. В 12:00 — роспись по дереву, в 13:00 — ботанический рельеф, в 14:00 — роспись шкатулки. При бронировании ориентируйтесь, пожалуйста, на это расписание.
Вы освоите одну из техник ремесленного искусства, узнаете больше о культуре Карелии и заберёте с собой готовое изделие. В 12:00 — роспись по дереву, в 13:00 — ботанический рельеф, в 14:00 — роспись шкатулки. При бронировании ориентируйтесь, пожалуйста, на это расписание.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00
Описание мастер-класса
Три мастер-класса на выбор (а можно и всеза один день!)
- Роспись по дереву. Вы сможете украсить карельскими мотивами деревянные фигурки-заготовки. Получится тёплый сувенир, сделанный своими руками.
- Ботанический барельеф. Мы познакомим вас с интересной художественной техникой, которая позволяет сохранить красоту растений в гипсовом панно. Вы сделаете собственную мини-картину размером примерно 10*12 см.
- Карельская роспись шкатулки. Акриловыми красками вы нанесёте на деревянную шкатулку элементы национальной Карельской росписи.
Мы поможем разнообразить ваш досуг так, чтобы ваше путешествие стало ещё более интересным. Всё, что вы создадите сами, будет нести вашу энергетику и напоминать об отдыхе в Карелии ещё долгое время.
Организационные детали
- Все материалы мы предоставим
- Наши арт-встречи подходят для детей с 10 лет. Дети младше могут прийти только в сопровождении взрослого
- Мастер-класс для вас проведёт одна из мастериц нашей творческой студии
во вторник и четверг в 12:00, 13:00 и 14:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Онежской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 12:00, 13:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Петрозаводске
Команда мастеров творческой студии в Петрозаводске рада приветствовать вас! Мы находимся в живописном месте в центре города, в 100 метрах от набережной. Каждый из нас — большой знаток своего ремесла, все творческие встречи проводим с большой любовью к своему делу.Задать вопрос
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