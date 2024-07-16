Приглашаем вас на авторские мастер-классы в нашу уютную студию. Вы освоите одну из техник ремесленного искусства, узнаете больше о культуре Карелии и заберёте с собой готовое изделие. В 12:00 — роспись по дереву, в 13:00 — ботанический рельеф, в 14:00 — роспись шкатулки. При бронировании ориентируйтесь, пожалуйста, на это расписание.

Описание мастер-класса

Три мастер-класса на выбор (а можно и всеза один день!)

Роспись по дереву . Вы сможете украсить карельскими мотивами деревянные фигурки-заготовки. Получится тёплый сувенир, сделанный своими руками.

. Вы сможете украсить карельскими мотивами деревянные фигурки-заготовки. Получится тёплый сувенир, сделанный своими руками. Ботанический барельеф . Мы познакомим вас с интересной художественной техникой, которая позволяет сохранить красоту растений в гипсовом панно. Вы сделаете собственную мини-картину размером примерно 10*12 см.

. Мы познакомим вас с интересной художественной техникой, которая позволяет сохранить красоту растений в гипсовом панно. Вы сделаете собственную мини-картину размером примерно 10*12 см. Карельская роспись шкатулки. Акриловыми красками вы нанесёте на деревянную шкатулку элементы национальной Карельской росписи.

Мы поможем разнообразить ваш досуг так, чтобы ваше путешествие стало ещё более интересным. Всё, что вы создадите сами, будет нести вашу энергетику и напоминать об отдыхе в Карелии ещё долгое время.

Организационные детали