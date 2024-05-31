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была комфортной и безопасной с детьми. В итоге я и моя дочь остались в полном восторге. Мы в пути захватили и солнце, и легкий шторм и ветерок. Но мы справились, хоть и плавали на каяке впервые, и остались безумно довольны, и все благодаря грамотному гиду Никите! Настоящий профессионал своего дела. Всегда рядом, всегда подскажет и не оставит под присмотром. С Никитой чувствуешь себя в полной безопасности, остается только наслаждаться природой. Спасибо еще раз за увлекательную экскурсию! Никита вы супер Гид!!!