Всего в 15 километрах от Петрозаводска расположилось одно из старейших водохранилищ Карелии — Лососинное.
Здесь безлюдно, тихо и действительно по-карельски: во время прогулки на каяках окружать нас будут хвойные леса, каменистые берега и болота. За пару часов вы насладитесь местными пейзажами поймаете в объектив красоты Русского Севера.
Здесь безлюдно, тихо и действительно по-карельски: во время прогулки на каяках окружать нас будут хвойные леса, каменистые берега и болота. За пару часов вы насладитесь местными пейзажами поймаете в объектив красоты Русского Севера.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ждет Для прогулки не требуется специальная физическая подготовка. Прежде всего мы отдыхаем, любуемся хвойными сокровищами и устраиваем на ходу атмосферные фото-паузы. Идти будем в комфортном для всех темпе, чтобы каждый успел и попрактиковаться в гребле, и оценить красоты Карелии с воды. Прогулки проходят с мая по октябрь включительно. Рекомендую выбрать комфортную одежду, не стесняющую движения. Непромокаемые юбки и нетонущие влагозащитные сумки для ценных вещей я предоставлю. В непогоду одеваем влаговетрозащитные костюмы, замерзнуть не получится:) На берегу причала есть места для смены одежды и туалет. До причала легко добраться на такси из города, есть возможность припарковаться на своем авто.
Ежедневно в 10:50, 13:50, 18:50, с мая по октябрь включительно
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Ответы на вопросы
Что включено
- Каяки, "Услуги инструктора", " Снаряжение:
- Спасательные жилеты
- Весла
- Непромокаемые юбки и нетонущие влагозащитные сумки для ценных вещей
- Дождевики.
Что не входит в цену
- Трансфер туда обратно по желанию: 1500р
- На базе работает шеф повар и есть возможность заказать блюда Карельской и Европейской кухни
Место начала и завершения?
Местечко Лососинное, улица 17-й Километр
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:50, 13:50, 18:50, с мая по октябрь включительно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- По прибытии встретимся у большого купола при въезде на турбазу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
31 мая 2024
Огромная благодарность за экскурсию гиду Никите. Погода нам помогла оценить всю прелесть данного вида прогулки. Никита очень грамотно рассказал о технике безопасности и всех нюансах каяка для того чтоб прогулка
Е
Елизавета
21 мая 2024
очень понравилась экскурсия! Никита прелестный человек, очень милый, можно и поболтать, и помолчать - в любом случае будет комфортно) маршрут подстраивает так, чтобы вам было удобно, отталкиваясь от ваших желаний
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