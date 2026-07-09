В этом необычном путешествие по Карелии природные красоты, местные легенды и спа-отдых складываются в идеальный день для женской компании! Мы побываем в атмосферных местах: поднимемся на гору Сампо, увидим вулкан Гирвас, попробуем воду первого российского курорта и заглянем в «Долину зайцев». А затем вы посвятите время себе в современном акватермальном комплексе под открытым небом.

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Описание экскурсии

«Долина зайцев»

Наше путешествие начнётся с посещения уникального пространства под открытым небом. Здесь на скальном массиве вручную карельским мастером высечены сотни изображений зайцев.

Гора Сампо и легенды «Калевалы»

Поднимемся на одну из самых известных смотровых площадок Карелии. Здесь вас ждут виды на леса и озёра, истории карело-финского эпоса, особенная атмосфера и энергетика.

«Марциальные воды»

Посетим знаменитый курорт, основанный по указу Петра I. Во время прогулки вы познакомитесь с историческими объектами, сохранившимися с 18 века.

Вулкан Гирвас

Отправимся к одному из самых впечатляющих природных памятников Карелии. Я расскажу, как формировался этот ландшафт и почему вулкан Гирвас считается одним из древнейших на планете.

Акватермальный комплекс

После насыщенной экскурсионной части — заслуженный отдых. Вы сможете поплавать в бассейнах под открытым небом, расслабиться в термальных зонах или побывать на сеансе парения с ароматными травами.

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на гостей старше 18 лет

Транспорт подбирается в зависимости от размера группы:

— для 1–4 человек — Kia Selto

— для 5–7 человек — Volkswagen Caravelle

Дополнительные расходы