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Карельский девичник: легенды Севера и отдых в термах (из Петрозаводска)

Один день среди первозданной природы - для отдыха, вдохновения и полной перезагрузки
В этом необычном путешествие по Карелии природные красоты, местные легенды и спа-отдых складываются в идеальный день для женской компании! Мы побываем в атмосферных местах: поднимемся на гору Сампо, увидим вулкан Гирвас, попробуем воду первого российского курорта и заглянем в «Долину зайцев». А затем вы посвятите время себе в современном акватермальном комплексе под открытым небом.
Карельский девичник: легенды Севера и отдых в термах (из Петрозаводска)
Карельский девичник: легенды Севера и отдых в термах (из Петрозаводска)
Карельский девичник: легенды Севера и отдых в термах (из Петрозаводска)

Описание экскурсии

«Долина зайцев»

Наше путешествие начнётся с посещения уникального пространства под открытым небом. Здесь на скальном массиве вручную карельским мастером высечены сотни изображений зайцев.

Гора Сампо и легенды «Калевалы»

Поднимемся на одну из самых известных смотровых площадок Карелии. Здесь вас ждут виды на леса и озёра, истории карело-финского эпоса, особенная атмосфера и энергетика.

«Марциальные воды»

Посетим знаменитый курорт, основанный по указу Петра I. Во время прогулки вы познакомитесь с историческими объектами, сохранившимися с 18 века.

Вулкан Гирвас

Отправимся к одному из самых впечатляющих природных памятников Карелии. Я расскажу, как формировался этот ландшафт и почему вулкан Гирвас считается одним из древнейших на планете.

Акватермальный комплекс

После насыщенной экскурсионной части — заслуженный отдых. Вы сможете поплавать в бассейнах под открытым небом, расслабиться в термальных зонах или побывать на сеансе парения с ароматными травами.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на гостей старше 18 лет
  • Транспорт подбирается в зависимости от размера группы:
    — для 1–4 человек — Kia Selto
    — для 5–7 человек — Volkswagen Caravelle

Дополнительные расходы

  • Этнопарк «Сампо» — 400 ₽ за чел.
  • Акватермальный комплекс (3 ч) — 2800 ₽ в будние дни, 3500 ₽ в выходные
  • Обед в ресторане — по меню

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет4900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 16 туристов
Я современный аттестованный гид по Карелии. Родом из этого края, люблю его до мурашек. Покажу вам его так, как не покажут другие: никаких скучных лекций — только истории, которые запоминаются, и места, от которых захватывает дух. Организую индивидуальные туры, проведу увлекательные экскурсии по Петрозаводску и Карелии. Карелия восхищает и очаровывает, и я помогу вам убедиться в этом!

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