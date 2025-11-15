Вы увидите самые яркие природные и культурные символы края: загадочную Долину зайцев, миниатюрную часовню для одного человека, легендарную гору Сампо. Побываете у древнего вулкана, водопада Кивач и в парке, где добывали камень для дворцов Петербурга. Вас ждут мифы и легенды, истории о Петре I и палеовулканах, живые предания и сила карельской природы.

Ваш гид в Петрозаводске

9:00 — выезд из Петрозаводска

9:15 — Долина зайцев

Скала с сотнями высеченных фигурок зайцев. Вместе они создают целый петроглифический ансамбль.

9:30 — часовня Николая Чудотворца

Миниатюрная часовня для одного человека. Здесь можно зажечь свечу и прикоснуться к тихой жизни карельской глубинки.

9:40 — гора Сампо

Место силы и символ Карелии. Вы услышите легенду о волшебной мельнице Сампо, попробуете сыграть на кантеле и насладитесь панорамами озёр и лесов.

10:35 — Марциальные воды

Целебные источники, открытые Петром I. Вы попробуете воду, укрепляющую здоровье, и увидите церковь-«чужеземку» по чертежам императора.

11:20 — вулкан Гирвас (май—октябрь)

Уникальный палеовулкан возрастом более 2 млрд лет. Прогуляетесь по кратеру и прикоснётесь к древней геологической истории Земли.

12:00 — обед

12:30 — водопад Кивач

Жемчужина Карелии — равнинный водопад, воспетый поэтами. Здесь же растёт знаменитая карельская берёза, символ природного наследия республики.

16:00 — возвращение в Петрозаводск

Вы узнаете:

почему в Долине зайцев появляются новые фигурки ушастых и кто их создаёт

чем целебные Марциальные воды покорили Петра I и какие свойства им приписывают сегодня

как выглядел вулкан Гирвас более двух миллиардов лет назад и почему его считают окном в прошлое Земли

почему водопад Кивач вдохновлял поэтов и художников 18 века и чем ценна редкая карельская берёза

Организационные детали

Поедем на Kia Rio 2021 года

Вулкан Гирвас работает только в летний сезон — с апреля по октябрь

Дополнительные расходы