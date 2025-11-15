Мои заказы

Главное в Карелии для тех, кто здесь впервые

Из Петрозаводска - к горе Сампо, Долине зайцев, вулкану Гирвас и водопаду Кивач
Вы увидите самые яркие природные и культурные символы края: загадочную Долину зайцев, миниатюрную часовню для одного человека, легендарную гору Сампо. Побываете у древнего вулкана, водопада Кивач и в парке, где добывали камень для дворцов Петербурга.

Вас ждут мифы и легенды, истории о Петре I и палеовулканах, живые предания и сила карельской природы.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Петрозаводска

9:15 — Долина зайцев

Скала с сотнями высеченных фигурок зайцев. Вместе они создают целый петроглифический ансамбль.

9:30 — часовня Николая Чудотворца

Миниатюрная часовня для одного человека. Здесь можно зажечь свечу и прикоснуться к тихой жизни карельской глубинки.

9:40 — гора Сампо

Место силы и символ Карелии. Вы услышите легенду о волшебной мельнице Сампо, попробуете сыграть на кантеле и насладитесь панорамами озёр и лесов.

10:35 — Марциальные воды

Целебные источники, открытые Петром I. Вы попробуете воду, укрепляющую здоровье, и увидите церковь-«чужеземку» по чертежам императора.

11:20 — вулкан Гирвас (май—октябрь)

Уникальный палеовулкан возрастом более 2 млрд лет. Прогуляетесь по кратеру и прикоснётесь к древней геологической истории Земли.

12:00 — обед

12:30 — водопад Кивач

Жемчужина Карелии — равнинный водопад, воспетый поэтами. Здесь же растёт знаменитая карельская берёза, символ природного наследия республики.

16:00 — возвращение в Петрозаводск

Вы узнаете:

  • почему в Долине зайцев появляются новые фигурки ушастых и кто их создаёт
  • чем целебные Марциальные воды покорили Петра I и какие свойства им приписывают сегодня
  • как выглядел вулкан Гирвас более двух миллиардов лет назад и почему его считают окном в прошлое Земли
  • почему водопад Кивач вдохновлял поэтов и художников 18 века и чем ценна редкая карельская берёза

Организационные детали

  • Поедем на Kia Rio 2021 года
  • Вулкан Гирвас работает только в летний сезон — с апреля по октябрь

Дополнительные расходы

  • Сампо — 400 ₽ взрослый, 250 ₽ детский
  • Кивач — 320 ₽, детям, многодетным, пенсионерам — бесплатно при предъявлении документов
  • Обед — по желанию

Ответы на вопросы

Виктория
Виктория — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 453 туристов
Я родилась в Карелии и люблю наш край всем сердцем. С радостью показываю путешественникам популярные места и укромные уголки Петрозаводска. Делюсь его историей и современной жизнью. Со мной познавательно, интересно и легко.

А
Анастасия
15 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Спасибо, что подстроились под наш индивидуальный график и начали экскурсию чуть пораньше. Полюбовалось петроглифами в долине зайцев, а на горе Сампо благодаря раннему приезду имели возможность единолично)
наслаждаться панорамами озёр и лесов под рассказ о волшебной мельнице Сампо и звуки кантеле. Вулкан Гирвас и водопад Кивач - это мне кажется особые места силы в Карелии, виды и мощь этих мест просто захватывают дух. Спасибо за чудесную поездку и интересные рассказы, благодаря им мы влюбились в эту Карелию в осенних тонах!

А
Антонина
7 ноя 2025
Прекрасная экскурсия с Викторией. Очень рекомендую, никуда не торопит, все рассказывает очень четко и интересно.
Юлия
Юлия
20 сен 2025
Очень классно все! Показали, рассказали. Везде где хотелось побывали. Впервые были в Петрозаводске, так что ожидание не зря были завышены. Каждая точка локации не просто для галочки, а что-то большее.
На гору сампо и вовсе без экскурсовода нет смысла ехать. Столько деталей и тонкостей, о которых не будет написано в табличке. Несмотря на не очень хорошую погоду, временами дождь и ливень. Это однозначно стоило того *_*

