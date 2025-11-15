Из Петрозаводска - к горе Сампо, Долине зайцев, вулкану Гирвас и водопаду Кивач
Вы увидите самые яркие природные и культурные символы края: загадочную Долину зайцев, миниатюрную часовню для одного человека, легендарную гору Сампо. Побываете у древнего вулкана, водопада Кивач и в парке, где добывали камень для дворцов Петербурга.
Вас ждут мифы и легенды, истории о Петре I и палеовулканах, живые предания и сила карельской природы.
5
2 отзыва
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Петрозаводска
9:15 — Долина зайцев
Скала с сотнями высеченных фигурок зайцев. Вместе они создают целый петроглифический ансамбль.
9:30 — часовня Николая Чудотворца
Миниатюрная часовня для одного человека. Здесь можно зажечь свечу и прикоснуться к тихой жизни карельской глубинки.
9:40 — гора Сампо
Место силы и символ Карелии. Вы услышите легенду о волшебной мельнице Сампо, попробуете сыграть на кантеле и насладитесь панорамами озёр и лесов.
10:35 — Марциальные воды
Целебные источники, открытые Петром I. Вы попробуете воду, укрепляющую здоровье, и увидите церковь-«чужеземку» по чертежам императора.
11:20 — вулкан Гирвас (май—октябрь)
Уникальный палеовулкан возрастом более 2 млрд лет. Прогуляетесь по кратеру и прикоснётесь к древней геологической истории Земли.
12:00 — обед
12:30 — водопад Кивач
Жемчужина Карелии — равнинный водопад, воспетый поэтами. Здесь же растёт знаменитая карельская берёза, символ природного наследия республики.
16:00 — возвращение в Петрозаводск
Вы узнаете:
почему в Долине зайцев появляются новые фигурки ушастых и кто их создаёт
чем целебные Марциальные воды покорили Петра I и какие свойства им приписывают сегодня
как выглядел вулкан Гирвас более двух миллиардов лет назад и почему его считают окном в прошлое Земли
почему водопад Кивач вдохновлял поэтов и художников 18 века и чем ценна редкая карельская берёза
Организационные детали
Поедем на Kia Rio 2021 года
Вулкан Гирвас работает только в летний сезон — с апреля по октябрь
Дополнительные расходы
Сампо — 400 ₽ взрослый, 250 ₽ детский
Кивач — 320 ₽, детям, многодетным, пенсионерам — бесплатно при предъявлении документов
Обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 453 туристов
Я родилась в Карелии и люблю наш край всем сердцем. С радостью показываю путешественникам популярные места и укромные уголки Петрозаводска. Делюсь его историей и современной жизнью. Со мной познавательно, интересно и легко.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Анастасия
15 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Спасибо, что подстроились под наш индивидуальный график и начали экскурсию чуть пораньше. Полюбовалось петроглифами в долине зайцев, а на горе Сампо благодаря раннему приезду имели возможность единолично) читать дальше
наслаждаться панорамами озёр и лесов под рассказ о волшебной мельнице Сампо и звуки кантеле. Вулкан Гирвас и водопад Кивач - это мне кажется особые места силы в Карелии, виды и мощь этих мест просто захватывают дух. Спасибо за чудесную поездку и интересные рассказы, благодаря им мы влюбились в эту Карелию в осенних тонах!
А
Антонина
7 ноя 2025
Прекрасная экскурсия с Викторией. Очень рекомендую, никуда не торопит, все рассказывает очень четко и интересно.
Юлия
20 сен 2025
Очень классно все! Показали, рассказали. Везде где хотелось побывали. Впервые были в Петрозаводске, так что ожидание не зря были завышены. Каждая точка локации не просто для галочки, а что-то большее. читать дальше
На гору сампо и вовсе без экскурсовода нет смысла ехать. Столько деталей и тонкостей, о которых не будет написано в табличке. Несмотря на не очень хорошую погоду, временами дождь и ливень. Это однозначно стоило того *_*