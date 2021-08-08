Сплав на байдарках по Сунской цепочке

Почему стоит отправиться с нами на это сплав

5
3 отзыва
Почему стоит отправиться с нами на это сплав?
Сплав на байдарках по Сунской цепочке
Сплав на байдарках по Сунской цепочке
Сплав на байдарках по Сунской цепочке
Сплав на байдарках по Сунской цепочке
Сплав на байдарках по Сунской цепочке
Сплав на байдарках по Сунской цепочке
Сплав на байдарках по Сунской цепочке
Сплав на байдарках по Сунской цепочке
Сплав на байдарках по Сунской цепочке
Сплав на байдарках по Сунской цепочке
Сплав на байдарках по Сунской цепочке
Сплав на байдарках по Сунской цепочке
Ближайшие даты:
31
июл

Описание

Этот маршрут – один из самых красивых: природа постоянно меняется. Начало тура проходит по нескольким небольшим живописным и таким разным озерам. А во второй части маршрута – сплав по реке Суна с несложными, но достаточно интересными порогами.

Этот маршрут – один из самых интересных:  мы будем каждый день выполнять несложные задания с небольшими призами. Во время заброски можно посетить первый Российский куррорт "Марциальные воды", а во время выброски – экопарк "Гирвасский вулкан". Также нас ждет хорошая рыбалка!

Программа тура по дням

1 день
Начало маршрута. &quot;Марциальные воды&quot;

Группу встречаем на вокзале у главного здания и на автобусе доставляем на турбазу (30 км. хорошей асфальтовой дороги).

Нас ждет чай с калитками.

Собираемся, обедаем и отъезжаем к началу маршрута.

По пути можно посетить первый российский курорт "Марциальные воды", основанный еще Петром I и возрожденный в 1936 году.

Ночевка на оз.Вендюрское.

2 день
Оз. Вендюрское – Сяпчозеро

Не спеша пересекаем оз.Вендюрское и входим в извилистый, текущий среди болот ручей (река Кула).

В сухое лето может быть и мелковато, местами придется проводить байдарки между камней.

Но на болоте может быть морошка, а в глубоких заводях водится щука и крупные окуни.

Вскоре выходим в Сяпчозеро, большое светлое озеро с поросшими сосновым лесом берегами.

Здесь располагаемся на ночевку.

3 день
Сяпчозером – озеро Торос – оз. Мярандукса

Расстаемся с Сяпчозером.

По узкой но не длинной протоке попадаем в озеро Торос, а затем по совсем коротенькому каналу – в оз. Мярандукса.

Слева на мысу напротив деревни – хорошая стоянка.

Располагаемся на ночевку.

4 день
оз. Мярандукса – Нурмис

Покидаем оз. Мярандукса и входим в маленькую речушку Нурмис.

В ней хорошо ловится щука и окунь.

Рекомендуем в каждую тихую заводь бросать блесну.

Тогда к вечеру хорошая уха и жареха гарантированы.

5 день
Дневка

Дневка на оз. Линдозеро.

6 день
Начало реки Суна. Первый порог

Покидаем Линдозеро, начинается река Суна.

Через 1 км – первый порог – Хитоженкоски.

До правого притока реки Черанга еще 6-7 порогов.

Ночевку, как правило, делаем в устье реки Черанга.

7 день
Гирвасской плотина. Экопарк &quot;Гирвасский вулкан&quot;

Выйти надо пораньше, т.к. до 14:00 надо быть на гирвасской плотине, где грузимся в транспорт и отъезжаем на базу.

По пути заезжаем в экопарк "Гирвасский вулкан", расположенный на окраине пос.Гирвас, на месте древнего потухшего вулкана.

8 день
День отъезда

Заказавшие заранее билеты в Кижи доставляются на вокзал, сдают вещи в камеру хранения ж/д вокзала.

Остается время прогуляться до речного вокзала, посмотреть на Петрозаводск.

По окончании экскурсии в Кижи у них остается время добраться до вокзала и успеть на поезд №18 "Петрозаводск-Москва".

Проживание

На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Плавсредство
  • Гермомешки
  • Спасжилеты
  • Каски
  • Прокат кострового снаряжения
  • Костровой тент
  • Работа гида-проводника
  • Трансфер
  • Продукты питания (еду готовят дежурные)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Прокат спального мешка, палатки и коврика
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
  • шорты;
  • термобельё;
  • водоотталкивающие штаны и куртка;
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка тёплая.

Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять на сплав:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • рыболовные снасти;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • иголку, нитку;
  • спички и зажигалку в пакете;
  • запасные контактные линзы/очки;
  • фонарик (в августе);
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять на прокат.
    Спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

Пороги 2-3 к. с.,но т. к. первая половина маршрута проходит по гладкой воде и экипажи имеют время для обучения и тренировок, этот маршрут можно рекомендовать новичкам, имеющим приличную физическую форму.

В малую воду пороги сложнее, т. к. больше камней в русле.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое примерное меню в походе?

Раскладка №1

  • Завтрак:
    • каша рисовая на молоке (сгущ.) с изюмом;
    • кофе растворимый;
    • бутерброд с маслом или сыром.
  • Обед:
    • суп вермишелевый с тушенкой;
    • колбаса (сыр);
    • печенье (пряники,сушки);
    • чай.
  • Ужин:
    • салат;
    • каша гречневая с тушенкой;
    • сай (компот).

Раскладка №2

  • Завтрак:
    • каша пшенная со сгущенкой;
    • кофе растворимый;
    • бутерброд с маслом.
  • Обед:
    • суп гороховый;
    • колбаса (сыр);
    • печенье (сухари).
  • Ужин:
    • салат из огурцов;
    • картофель с тушенкой;
    • сухари (сушки);
    • чай (компот).

Раскладка №3

  • Завтрак:
    • каша рисовая со сгущенкой и изюмом;
    • кофе растворимый;
    • бутерброд с маслом.
  • Обед:
    • суп грибной (харчо);
    • колбаса (сыр);
    • печенье (сухари).
  • Ужин:
    • салат из капусты;
    • каша гречневая с тушенкой;
    • чай (компот).

На воде планируется перекус: колбаса (паштет), конфеты, орехи арахис.

По просьбе туристов в меню могут быть сделаны какие-либо изменения. Лучше это сделать заранее, чтобы впопыхах не забыть чего-нибудь.

Принимаются также дельные советы по организации питания в походе
(рецепты походных блюд и пр).

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

При соблюдении элементарных правил ваш отдых будет совершенно безопасным.

Обязанности инструктора по обеспечению безопасности в походе

  • осмотреть и проверить на пригодность к эксплуатации все необходимое для похода снаряжение, заменить или отремонтировать непригодное;
  • организовать и провести занятия, инструктаж и тренировки экипажей до прохождения препятствий на маршруте;
  • проконтролировать умение каждого экипажа управлять плавсредством и возможность прохождения того или иного препятствия;
  • на переходах не допускать растягивания экипажей один от другого более чем на 50 метров, строго следить за соблюдением правил поведения на воде;
  • следить за метеообстановкой и при неблагоприятных условиях организовать поход таким образом, чтобы не было угрозы безопасности туристов;
  • оказать доврачебную помощь заболевшему или пострадавшему туристу, принять срочные меры к эвакуации с маршрута и доставке в лечебное учреждение, о чем немедленно поставить в известность руководство;
  • не допускать на стоянках купания без наблюдения и страховки с берега и лодки;
  • хорошо знать содержание памятки об оказании доврачебной помощи и уметь применить эти знания на практике;
  • на каждой стоянке показать на карте место стоянки и основные ориентиры для ориентирования в лесу. Объяснить, как действовать, если кто-то заблудится вблизи стоянки;
  • при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно сообщить об этом на турбазу и действовать в соответствии с указаниями руководства.

Обязанности туристов по обеспечению безопасности в походе

  • во всем проявлять дисциплину и организованность;
  • беспрекословно выполнять все сигналы и указания инструктора;
  • не допускать во время движения растягивания экипажей более, чем на 50м., ждать отставших;
  • быть взаимно заботливыми и внимательными друг к другу;
  • оказывать взаимопомощь, обеспечивать страховку и самостраховку, не нарушать правила поведения на воде;
  • беречь весь инвентарь и снаряжение, уметь пользоваться спасательными средствами;
  • поддерживать стоянки в хорошем санитарном состоянии, беречь и охранять памятники, животный мир и окружающую нас природу;
  • не садиться в байдарку и не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • не купаться и не рыбачить с лодки в одиночку или без наблюдения с берега;
  • садиться в байдарку только в спасжилете, застегнутом и подогнанном по фигуре.
Какая стоимость аренды снаряжения?
  • палатка – 500 руб/тур;
  • спальник – 200 руб/тур;
  • коврик – 100 руб/тур.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
8 авг 2021
Самое главное - я не заметил организатора)) все очень четко последовательно
Д
29 июля 2020
Нашел тур через фирму "Большая страна". Мне предоставили полную информацию о туре, список снаряжения для сплава - и это оказалось крайне полезно! Выражаю балгодарность турфирме, а также моим инструкторам - Марии и Ярославу (к сожалению, не знаю их фамилий). Очень рекомендую попробовать сплав по Карелии! Стоит отметить, что маршрут тура изменился по прибытию - изначально шел на Сяпсю-Шую, но из-за болезни инструктора маршрут изменили на Шую. Однако, я не пожалел, впечатление испорчено не было, так что я не считаю это недостатком - напротив, организатор смог справиться с ситуацией и мое путешествие не сорвалось!
А
20 июля 2020
Спасибо гиду Ярославу, турбазе Поляна и копании Большая Страна за этот отпуск!)

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