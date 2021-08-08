Почему стоит отправиться с нами на это сплав?

Описание

Этот маршрут – один из самых красивых: природа постоянно меняется. Начало тура проходит по нескольким небольшим живописным и таким разным озерам. А во второй части маршрута – сплав по реке Суна с несложными, но достаточно интересными порогами.

Этот маршрут – один из самых интересных: мы будем каждый день выполнять несложные задания с небольшими призами. Во время заброски можно посетить первый Российский куррорт "Марциальные воды", а во время выброски – экопарк "Гирвасский вулкан". Также нас ждет хорошая рыбалка!