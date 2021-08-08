Этот маршрут – один из самых красивых: природа постоянно меняется. Начало тура проходит по нескольким небольшим живописным и таким разным озерам. А во второй части маршрута – сплав по реке Суна с несложными, но достаточно интересными порогами.
Этот маршрут – один из самых интересных: мы будем каждый день выполнять несложные задания с небольшими призами. Во время заброски можно посетить первый Российский куррорт "Марциальные воды", а во время выброски – экопарк "Гирвасский вулкан". Также нас ждет хорошая рыбалка!
Группу встречаем на вокзале у главного здания и на автобусе доставляем на турбазу (30 км. хорошей асфальтовой дороги).
Нас ждет чай с калитками.
Собираемся, обедаем и отъезжаем к началу маршрута.
По пути можно посетить первый российский курорт "Марциальные воды", основанный еще Петром I и возрожденный в 1936 году.
Ночевка на оз.Вендюрское.
Не спеша пересекаем оз.Вендюрское и входим в извилистый, текущий среди болот ручей (река Кула).
В сухое лето может быть и мелковато, местами придется проводить байдарки между камней.
Но на болоте может быть морошка, а в глубоких заводях водится щука и крупные окуни.
Вскоре выходим в Сяпчозеро, большое светлое озеро с поросшими сосновым лесом берегами.
Здесь располагаемся на ночевку.
Расстаемся с Сяпчозером.
По узкой но не длинной протоке попадаем в озеро Торос, а затем по совсем коротенькому каналу – в оз. Мярандукса.
Слева на мысу напротив деревни – хорошая стоянка.
Располагаемся на ночевку.
Покидаем оз. Мярандукса и входим в маленькую речушку Нурмис.
В ней хорошо ловится щука и окунь.
Рекомендуем в каждую тихую заводь бросать блесну.
Тогда к вечеру хорошая уха и жареха гарантированы.
Дневка на оз. Линдозеро.
Покидаем Линдозеро, начинается река Суна.
Через 1 км – первый порог – Хитоженкоски.
До правого притока реки Черанга еще 6-7 порогов.
Ночевку, как правило, делаем в устье реки Черанга.
Выйти надо пораньше, т.к. до 14:00 надо быть на гирвасской плотине, где грузимся в транспорт и отъезжаем на базу.
По пути заезжаем в экопарк "Гирвасский вулкан", расположенный на окраине пос.Гирвас, на месте древнего потухшего вулкана.
Заказавшие заранее билеты в Кижи доставляются на вокзал, сдают вещи в камеру хранения ж/д вокзала.
Остается время прогуляться до речного вокзала, посмотреть на Петрозаводск.
По окончании экскурсии в Кижи у них остается время добраться до вокзала и успеть на поезд №18 "Петрозаводск-Москва".
На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.
Комплект одежды для сплава:
Сменный комплект одежды после сплава:
Комплект одежды для сна:
Дополнительно взять на сплав:
Пороги 2-3 к. с.,но т. к. первая половина маршрута проходит по гладкой воде и экипажи имеют время для обучения и тренировок, этот маршрут можно рекомендовать новичкам, имеющим приличную физическую форму.
В малую воду пороги сложнее, т. к. больше камней в русле.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Раскладка №1
Раскладка №2
Раскладка №3
На воде планируется перекус: колбаса (паштет), конфеты, орехи арахис.
По просьбе туристов в меню могут быть сделаны какие-либо изменения. Лучше это сделать заранее, чтобы впопыхах не забыть чего-нибудь.
Принимаются также дельные советы по организации питания в походе
(рецепты походных блюд и пр).
При соблюдении элементарных правил ваш отдых будет совершенно безопасным.
Обязанности инструктора по обеспечению безопасности в походе
Обязанности туристов по обеспечению безопасности в походе