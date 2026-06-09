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Сухие водопады и тивдийские мраморные ломки - из Петрозаводска

Увидеть каскады на реке Суна и Белую Гору, где добывали камень для Петербурга и Москвы
Мы проедем вдоль Суны, чье русло обмелело после строительства ГЭС — так появились сухие водопады. Осмотрим два из них, включая знаменитый Кивач. А также доберёмся к залежам розового мрамора.

Его начали добывать по указу Екатерины II, использовали в отделке храмов и соборов Петербурга, а в советское время — московских станций метро.
Сухие водопады и тивдийские мраморные ломки - из Петрозаводска
Сухие водопады и тивдийские мраморные ломки - из Петрозаводска
Сухие водопады и тивдийские мраморные ломки - из Петрозаводска

Описание экскурсии

9:00 — выезд

10:00 — водопад Кивач

Отправимся к некогда самому высокому равнинному водопаду России. Он был таким бурным, что напугал Державина. После строительства плотины каскад уменьшился в 14 раз, но остался по-прежнему прекрасным. Увидим перепад высот в высохшем русле, диоритовые скалы и хвойный лес.

12:00 — Белая гора

На пароме пересечём Хижозеро и окажемся у каменоломен 18 века, где добывали любимый Екатериной II тивдийский мрамор. Поднимемся на гору и полюбуемся деревней, полуразрушенной церковью, лесами и полями на противоположном берегу. Затем прогуляемся по можжевеловой тропе.

13:00 — обед

Вернёмся в деревню и сделаем паузу. Можно взять с собой перекус, пообедать в карельском или лесном кафе. По предварительной договорённости можем приготовить на костре финскую уху.

15:00 — Сухой водопад

Увидим водопад, который большую часть времени выглядит как тонкий ручеёк. Полноводным он обычно бывает только весной, в период дождей.

17:00 — возвращение в Петрозаводск

Организационные детали

  • Едем на Haval M6
  • Дополнительно оплачиваются билеты и питание: водопад Кивач — 320 ₽, паром к Белой горе — 650 ₽, приготовление ухи (опционально, от 3 чел.) — 1000 ₽/чел.
  • На Белой горе преодолеем пешком 800 м. Есть крутой подъём по деревянной лестнице на высоту ~30 м
  • При желании можем также посетить палеовулкан Гирвас, гору Сампо, минеральные источники — подробности уточняйте в переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 918 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Мы небольшая дружная команда гидов в Карелии, увлечённая своим делом! Организуем мастер-классы и обзорные экскурсии по Петрозаводску. А также поездки на вулканы и водопады, в местные деревни и мистические места. С нетерпением ждём нашей встречи.

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