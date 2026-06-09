Мы проедем вдоль Суны, чье русло обмелело после строительства ГЭС — так появились сухие водопады. Осмотрим два из них, включая знаменитый Кивач. А также доберёмся к залежам розового мрамора. Его начали добывать по указу Екатерины II, использовали в отделке храмов и соборов Петербурга, а в советское время — московских станций метро.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — выезд

10:00 — водопад Кивач

Отправимся к некогда самому высокому равнинному водопаду России. Он был таким бурным, что напугал Державина. После строительства плотины каскад уменьшился в 14 раз, но остался по-прежнему прекрасным. Увидим перепад высот в высохшем русле, диоритовые скалы и хвойный лес.

12:00 — Белая гора

На пароме пересечём Хижозеро и окажемся у каменоломен 18 века, где добывали любимый Екатериной II тивдийский мрамор. Поднимемся на гору и полюбуемся деревней, полуразрушенной церковью, лесами и полями на противоположном берегу. Затем прогуляемся по можжевеловой тропе.

13:00 — обед

Вернёмся в деревню и сделаем паузу. Можно взять с собой перекус, пообедать в карельском или лесном кафе. По предварительной договорённости можем приготовить на костре финскую уху.

15:00 — Сухой водопад

Увидим водопад, который большую часть времени выглядит как тонкий ручеёк. Полноводным он обычно бывает только весной, в период дождей.

17:00 — возвращение в Петрозаводск

Организационные детали