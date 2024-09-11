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Экскурсии на Ладожские шхеры из Петрозаводска

Найдено 3 экскурсии в категории «Ладожские шхеры» в Петрозаводске, цены от 10 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
На автобусе
13 часов
4 отзыва
Групповая
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты
Уникальная возможность посетить самые живописные места Карелии: от водопада Белые мосты до Ладожских шхер. Впечатления и эмоции гарантированы
Начало: На набережной Петрозаводска
1 авг в 08:00
8 авг в 08:00
10 900 ₽ за человека
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты
На автобусе
На катере
14 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры
Погрузитесь в мир карельской природы: Ладожские шхеры, водопад Белые Мосты и город Сортавала ждут вас в этом удивительном путешествии
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
«Недаром, именно здесь планируется создание природного заповедника «Ладожские шхеры»»
Расписание: по пятницам
1 авг в 08:00
8 авг в 08:00
10 900 ₽ за человека
Первозданная Карелия: однодневное путешествие с прогулкой по Ладожским шхер
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Первозданная Карелия: однодневное путешествие с личным гидом
Восхитительная природа Карелии ждет вас: Ладожские шхеры, замерзшие водопады и хвойные леса в однодневной экскурсии
Начало: Пл. Гагарина 3 (ж/д вокзал Петрозаводск)
Расписание: Проводится ежедневно, при условии свободных гидов в команде
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
30 900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    11 сентября 2024
    Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
    Просто полный восторг!!! Одна из лучших экскурсий, на которых я была! Программа интересная и насыщенная. Практически по дикому лесу шли,
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    чтобы водопадами полюбоваться, в брод речушку переходили, на Урале катались (трясёт слабо), гранаты (драгоценные камни) самостоятельно добывали, по городу Сортавала гуляли, на катере на шхеры плавали, на вершины островов забирались. Несмотря на такое количество мероприятий усталость не ощущалась (в группе были и пожилые люди: всю программу они осилили и выглядели очень довольными). По итогу осталось много ярких положительных эмоций! Очень вкусный и сытный обед. Отдельное спасибо гиду Ирине за домашние калитки.

  • М
    Михаил
    18 августа 2024
    Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
    Всё было супер! Организовано на высшем уровне даже с обедом в ресторане и перекусом на водопадах. Мы остались довольны!
    Всё было супер! Организовано на высшем уровне даже с обедом в ресторане и перекусом на водопадах. Мы остались довольны!Всё было супер! Организовано на высшем уровне даже с обедом в ресторане и перекусом на водопадах. Мы остались довольны!Всё было супер! Организовано на высшем уровне даже с обедом в ресторане и перекусом на водопадах. Мы остались довольны!Всё было супер! Организовано на высшем уровне даже с обедом в ресторане и перекусом на водопадах. Мы остались довольны!Всё было супер! Организовано на высшем уровне даже с обедом в ресторане и перекусом на водопадах. Мы остались довольны!Всё было супер! Организовано на высшем уровне даже с обедом в ресторане и перекусом на водопадах. Мы остались довольны!Всё было супер! Организовано на высшем уровне даже с обедом в ресторане и перекусом на водопадах. Мы остались довольны!Всё было супер! Организовано на высшем уровне даже с обедом в ресторане и перекусом на водопадах. Мы остались довольны!Всё было супер! Организовано на высшем уровне даже с обедом в ресторане и перекусом на водопадах. Мы остались довольны!Всё было супер! Организовано на высшем уровне даже с обедом в ресторане и перекусом на водопадах. Мы остались довольны!
  • О
    Оксана
    10 августа 2024
    Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
    Очень насыщенная и интересная экскурсия, очень хорошо все организовано. Отдельная похвала Никите! Грамотный, великолепно и увлекательно с юмором все рассказывает. Рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Ладожские шхеры»

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  3. Первозданная Карелия: однодневное путешествие с прогулкой по Ладожским шхер
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  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Кивач
  8. Площадь Кирова
  9. Палеовулкан Гирвас
  10. Резиденция Талви Укко
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июле 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Ладожские шхеры" можно забронировать 3 экскурсии от 10 900 до 30 900. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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