Групповая
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты
Уникальная возможность посетить самые живописные места Карелии: от водопада Белые мосты до Ладожских шхер. Впечатления и эмоции гарантированы
Начало: На набережной Петрозаводска
1 авг в 08:00
8 авг в 08:00
10 900 ₽ за человека
Водная прогулка
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры
Погрузитесь в мир карельской природы: Ладожские шхеры, водопад Белые Мосты и город Сортавала ждут вас в этом удивительном путешествии
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
«Недаром, именно здесь планируется создание природного заповедника «Ладожские шхеры»»
Расписание: по пятницам
1 авг в 08:00
8 авг в 08:00
10 900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Первозданная Карелия: однодневное путешествие с личным гидом
Восхитительная природа Карелии ждет вас: Ладожские шхеры, замерзшие водопады и хвойные леса в однодневной экскурсии
Начало: Пл. Гагарина 3 (ж/д вокзал Петрозаводск)
Расписание: Проводится ежедневно, при условии свободных гидов в команде
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
30 900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья11 сентября 2024Просто полный восторг!!! Одна из лучших экскурсий, на которых я была! Программа интересная и насыщенная. Практически по дикому лесу шли,
- ММихаил18 августа 2024Всё было супер! Организовано на высшем уровне даже с обедом в ресторане и перекусом на водопадах. Мы остались довольны!
- ООксана10 августа 2024Очень насыщенная и интересная экскурсия, очень хорошо все организовано. Отдельная похвала Никите! Грамотный, великолепно и увлекательно с юмором все рассказывает. Рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Ладожские шхеры»
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