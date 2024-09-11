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чтобы водопадами полюбоваться, в брод речушку переходили, на Урале катались (трясёт слабо), гранаты (драгоценные камни) самостоятельно добывали, по городу Сортавала гуляли, на катере на шхеры плавали, на вершины островов забирались. Несмотря на такое количество мероприятий усталость не ощущалась (в группе были и пожилые люди: всю программу они осилили и выглядели очень довольными). По итогу осталось много ярких положительных эмоций! Очень вкусный и сытный обед. Отдельное спасибо гиду Ирине за домашние калитки.