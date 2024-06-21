Мосты Петрозаводска

Найдено 3 экскурсии в категории «Мосты» в Петрозаводске, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
Групповая
14 часов
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
«Мы увидим один из крупнейших водопадов Карелии – Белые мосты или Юханкоски, высота которого около 19 метров»
Расписание: Пятница в 08:00
9 900 за человека
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
Погрузиться в фактурную природу Карелии и добыть гранаты - на групповой экскурсии из Петрозаводска
Начало: На набережной Петрозаводска
«В период дождей территория водопада Белые мосты может быть в лужах и грязи»
Расписание: в пятницу в 08:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
9 900 за человека
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты Юкан
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
14 часов
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты Юкан
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
«3 часа в пути и мы на парковке у лесной дороги, где нам нужно будет пересесть в грузовики Урал и отправиться на водопад Юканкоски или Белые мосты»
Расписание: по пятницам
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
9 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Мосты»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
  2. Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
  3. Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты Юкан
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Резиденция Талви Укко
  8. Остров Валаам
  9. Площадь Кирова
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Мосты" можно забронировать 3 экскурсии от 9 900 до 9 900.
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