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Групповая
14 часов
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
«Мы увидим один из крупнейших водопадов Карелии – Белые мосты или Юханкоски, высота которого около 19 метров»
Расписание: Пятница в 08:00
9 900₽ за человека
Групповая
13 часов
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
Погрузиться в фактурную природу Карелии и добыть гранаты - на групповой экскурсии из Петрозаводска
Начало: На набережной Петрозаводска
«В период дождей территория водопада Белые мосты может быть в лужах и грязи»
Расписание: в пятницу в 08:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
9 900₽ за человека
Групповая
14 часов
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты Юкан
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
«3 часа в пути и мы на парковке у лесной дороги, где нам нужно будет пересесть в грузовики Урал и отправиться на водопад Юканкоски или Белые мосты»
Расписание: по пятницам
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
9 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Мосты»
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