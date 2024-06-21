Найдено 3 экскурсии в категории « Мосты » в Петрозаводске, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Групповая 14 часов Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты «Мы увидим один из крупнейших водопадов Карелии – Белые мосты или Юханкоски, высота которого около 19 метров» Расписание: Пятница в 08:00 9 900 ₽ за человека 🚌 На автобусе Групповая 13 часов Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски) Погрузиться в фактурную природу Карелии и добыть гранаты - на групповой экскурсии из Петрозаводска Начало: На набережной Петрозаводска «В период дождей территория водопада Белые мосты может быть в лужах и грязи» Расписание: в пятницу в 08:00 9 900 ₽ за человека 🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 14 часов Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты Юкан Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1) «3 часа в пути и мы на парковке у лесной дороги, где нам нужно будет пересесть в грузовики Урал и отправиться на водопад Юканкоски или Белые мосты» Расписание: по пятницам 9 900 ₽ за человека Другие экскурсии Петрозаводска

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Мосты»

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