В гости к хаски и северным оленям

Приглашаем Вас в резиденцию карельского Дед Мороза - в гости к Талви Укко и его верным друзьям:...

Приглашаем Вас в резиденцию карельского Дед Мороза - в гости к Талви Укко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям! Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.

Летом эта экскурсия интересна так же.

как и зимой, а катание проводится на специальных картах
В гости к хаски и северным оленям
В гости к хаски и северным оленям
В гости к хаски и северным оленям
В гости к хаски и северным оленям
В гости к хаски и северным оленям
В гости к хаски и северным оленям

Что вы увидите 🤩

  • Питомник хаски и северных оленей
  • Вотчина Талви Укко

Дедов Морозов много не бывает

Талви Укко - имя «зимнего деда» (именно так переводится его имя с карельского) , который поселился в 30 километрах от Петрозаводска, на окраине поселка Чална. Настоящая саамско-карельская резиденция получилась

Помощники зимнего волшебника

Какой зимний волшебник без помощников? Главные из них, конечно, - северные олени. Они у карельского старика, кстати, ничуть не хуже, чем у лапландского Санты. А что это за резиденция без настоящих северных собак - хаски и маламутов? Здесь, в резиденции Талви Укко, самый большой питомник ездовых собак в России

В гости к волшебнику

К зимнему деду приезжают теперь не только по резиденции погулять, на быт волшебника посмотреть, не только чай на травах с калитками отведать, но и покататься на собачьих, да на оленьих упряжках. Причем катают здесь и зимой, и летом. Вотчина открыта круглый год
Ну что, поехали! Талви Укко и его команда ждут именно вас

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый
1 650 ₽
Дети (до 12 лет)
2 400 ₽
Дети (3-14 лет)
2 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту
  • Экскурсия в питомник хаски и северных оленей
  • Чаепитие
Что не входит
  • Личные расходы
  • Развлечения в вотчине
Где начинаем и завершаем
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Завершение: Петрозаводск, Еремеева, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Согласно расписанию в календаре

ЗолотоеКольцоКарелии
ЗолотоеКольцоКарелии
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