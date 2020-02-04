3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Подружиться с хаски

Вы прогуляетесь по крупнейшему в России питомнику хаски в компании опытного каюра, погладите чудесных зверей, сфотографируетесь с добродушными маламутами и узнаете всё самое интересное о северных ездовых породах. Каюр расскажет вам занимательные факты о самом питомнике и ездовом спорте: чем отличаются сибирские и аляскинские хаски, как устроено распределение ролей в упряжке и чем прославилась упряжка Николая Столярова. А затем, если захотите, вы не только пообщаетесь с весельчаками-хаски, но и прокатитесь на собачьей упряжке.

Ферма северных оленей

Также вы увидите большой загон с чудесными северными оленями, а если на ферме будет не очень много людей, то сможете даже погладить их. Вы понаблюдаете за жизнью оленей с практически естественной среде, узнаете об особенностях этих красивых животных, их повадках и характере. И конечно, сделаете замечательные фотографии!

Чаепитие с карельской выпечкой

А после знакомства с хаски и оленями вы посетите уютную вотчину Талви Укко – карельского Деда Мороза. Вы осмотрите интерьер дома Талви Укко, узнаете связанные с ним легенды, а затем в сказочной атмосфере отведаете настоящий травяной чай с карельской выпечкой – калитками и пирожками.