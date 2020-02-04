3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Крупнейший в России питомник хаски, ферма северных оленей и резиденция карельского Деда Мороза

Artem
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Artem – ваш гид
Предлагаю вам отправиться в самый большой в России питомник ездовых собак, где живут дружелюбные и активные хаски и рассудительные маламуты.

Вы пообщаетесь с очаровательными собаками, узнаете всё самое интересное о северных ездовых породах и русском ездовом спорте.

Понаблюдаете за настоящими северными оленями и угоститесь ароматным карельским чаем с выпечкой в уютном домике Талви Укко.
2500 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 3 часа
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча в районе гостиницы Северная
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Путешествие к хаски и северным оленям
Путешествие к хаски и северным оленям

Что вас ожидает

Подружиться с хаски
Вы прогуляетесь по крупнейшему в России питомнику хаски в компании опытного каюра, погладите чудесных зверей, сфотографируетесь с добродушными маламутами и узнаете всё самое интересное о северных ездовых породах. Каюр расскажет вам занимательные факты о самом питомнике и ездовом спорте: чем отличаются сибирские и аляскинские хаски, как устроено распределение ролей в упряжке и чем прославилась упряжка Николая Столярова. А затем, если захотите, вы не только пообщаетесь с весельчаками-хаски, но и прокатитесь на собачьей упряжке.

Ферма северных оленей
Также вы увидите большой загон с чудесными северными оленями, а если на ферме будет не очень много людей, то сможете даже погладить их. Вы понаблюдаете за жизнью оленей с практически естественной среде, узнаете об особенностях этих красивых животных, их повадках и характере. И конечно, сделаете замечательные фотографии!

Чаепитие с карельской выпечкой
А после знакомства с хаски и оленями вы посетите уютную вотчину Талви Укко – карельского Деда Мороза. Вы осмотрите интерьер дома Талви Укко, узнаете связанные с ним легенды, а затем в сказочной атмосфере отведаете настоящий травяной чай с карельской выпечкой – калитками и пирожками.

Организационные детали

  • Трансфер от Петрозаводска и обратно входит в стоимость экскурсии, если в группе больше 1 человека. Для одного участника трансфер будет стоить 700 рублей. Также вы можете добраться до питомника на своем транспорте (20 минут от Петрозаводска).
  • В стоимость входит чаепитие с карельской выпечкой.
  • Катание на собачьих и оленьих упряжках оплачивается отдельно: катание с оленями – от 1200 руб., катание на собачьей упряжке – от 2 500 руб.
  • В новогодние праздники в резиденции находится сам Дед Мороз, его посещение входит стоимость.
Путешествие к хаски и северным оленям
Путешествие к хаски и северным оленям
Путешествие к хаски и северным оленям
Путешествие к хаски и северным оленям
Путешествие к хаски и северным оленям

Экскурсия проводится ежедневно в 12:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе гостиницы Северная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Artem
Artem
Хотите увидеть Петрозаводск и легендарную Карелию? Познакомиться с природой и историей? Обращайтесь, с большим увлечением вам в этом помогу!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 февраля 2020
Это чудесная экскурсия на все возраста и все времена!!!
25 мая 2019
Все понравилось, не заметили как прошло время. Все организованно, как и ожидалось.
6 января 2018
Приготовьтесь получить стандартную экскурсию от местного туроператора. В целом, экскурсия хорошая для стандартной программы. Собаки очень понравились. Стоимость поездки на собаках гораздо дороже - от 1600 руб. за 500 метров и 2900 на 1000 метров.

Artem проводит ещё 2 экскурсии

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