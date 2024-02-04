3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы прогуляетесь в компании опытного каюра, пообщаетесь с весельчаками-хаски и сфотографируетесь с добродушными маламутами. Каюр расскажет о питомнике и ездовом спорте: чем отличаются сибирские и аляскинские хаски, как устроено распределение ролей в упряжке. А затем, если захотите, прокатитесь на собачьей упряжке.
Ферма северных оленей
Понаблюдаете за жизнью северных оленей в практически естественной среде, узнаете об особенностях этих красивых животных, их повадках и характере. А если на ферме будет не очень много людей, то сможете погладить их.
Резиденция Деда Мороза + чаепитие
После знакомства с хаски и оленями вы посетите уютную вотчину Талви Укко — карельского Деда Мороза. Осмотрите дом, услышите легенды, а затем в сказочной атмосфере отведаете травяной чай с карельской выпечкой — калитками и пирожками. В новогодние праздники здесь можно застать и самого бородатого хозяина.
Организационные детали
В стоимость входит: поход к Деду Морозу (он находится в резиденции в новогодние праздники), трансфер от Петрозаводска и обратно (если в группе больше 1 человека)
Для одного участника трансфер будет стоить 700 ₽. Вы можете добраться до питомника на своём транспорте (20 мин. от Петрозаводска)
Дополнительные расходы по желанию: катание с оленями — от 1800 ₽, катание на собачьей упряжке — от 2 500 ₽
ежедневно в 12:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе гостиницы «Северная»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 27 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 21 час 50 минут
Провёл экскурсии для 745 туристов
Хотите увидеть Петрозаводск и легендарную Карелию? Познакомиться с природой и историей? Обращайтесь, с большим увлечением поможем!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
2
3
–
2
1
1
–
Анастасия
Экскурсия очень понравилась. Мы с сыном остались очень довольны. Организация экскурсии на отлично. Всё во время и без суеты. Артём отличный рассказчик, любящий свой край и знающий его историю. Очень понравились хаски, весёлые и дружелюбные. Повезло, Талви Укко был в резиденции, побывали и у него в гостях. Только позитивные эмоции и впечатления. Спасибо.
+2
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Н
Наталья
Очень повезло, что не попали в питомник к хаски вместе с группой, которая прибыла на огромном автобусе буквально после окончания экскурсии XD Артем отличный рассказчик, всегда готовый помочь и подсказать, читать дальшеуменьшить
а также очень профессионально водит машину: машина едет мягко и спокойно ^^ Что касается самой экскурсии, наша гид была просто потрясающая! (Кажется, Лиза…) Вот, что значит человек, действительно обожающий природу и действительно любящий свою работу! Всем рекомендую! Хаски просто милейшие! Потап и Дакота украли мое сердечко
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И
Ира
Замечательный гид Артём отвёз нас в питомник хаски и усадьбу Карельского деда мороза! Удивлялись всю дорогу, как много он знает о родном крае, как увлекательно рассказывает. Обратимся к нему снова обязательно! Милые собаки и олени, забавная экскурсия, которая напомнила о детстве. Советуем! Спасибо!
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А
Анита
Отличная экскурсия в узком кругу. Очень душевный гид Артем просто и интересно рассказал обо всем по чуть-чуть и ответил на все интересующие вопросы. Касательно непосредственно собак и оленей, то это полный восторг. Осталась бы там жить! Подойдет как детям, так и взрослым)
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Зоя
Отличное путешествие на пару часов! Хаски - прекрасные, олени уже скучные, если без детей - играйте с хаски подольше)
Как гид Артем прекрасный, легко и ненавязчиво рассказал про регион - и про историю, и про легенды. Советую!
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О
Ольга
Отличная экскурсия, Артем много и хорошо рассказывает и хорошо знает свой край. Покатались на собаках (собаки очень быстрые), на оленях и попили чай с чудесной сибирской кошкой. Дети (8,9 и 10 лет) в восторге.
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