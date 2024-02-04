3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы отправимся в самый большой в России питомник ездовых собак, где живут дружелюбные хаски и рассудительные маламуты. Вы пообщаетесь с очаровательными собаками, узнаете всё самое интересное о северных ездовых породах и русском ездовом спорте. Понаблюдаете за северными оленями и угоститесь ароматным карельским чаем с выпечкой в уютном домике Талви Укко.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Питомник хаски

Вы прогуляетесь в компании опытного каюра, пообщаетесь с весельчаками-хаски и сфотографируетесь с добродушными маламутами. Каюр расскажет о питомнике и ездовом спорте: чем отличаются сибирские и аляскинские хаски, как устроено распределение ролей в упряжке. А затем, если захотите, прокатитесь на собачьей упряжке.

Ферма северных оленей

Понаблюдаете за жизнью северных оленей в практически естественной среде, узнаете об особенностях этих красивых животных, их повадках и характере. А если на ферме будет не очень много людей, то сможете погладить их.

Резиденция Деда Мороза + чаепитие

После знакомства с хаски и оленями вы посетите уютную вотчину Талви Укко — карельского Деда Мороза. Осмотрите дом, услышите легенды, а затем в сказочной атмосфере отведаете травяной чай с карельской выпечкой — калитками и пирожками. В новогодние праздники здесь можно застать и самого бородатого хозяина.

Организационные детали