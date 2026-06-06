Это путешествие по живописной Карелии — для тех, кто хочет увидеть её главные природные сокровища. Вас ждут мраморные скалы Белой горы, паромная переправа через Хижозеро, древний вулкан Гирвас и водопад Кивач. По дороге поговорим о природе и истории северного края.

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Ваш гид в Петрозаводске

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Петрозаводска

10:30–12:00 — горный парк «Белая гора»

Переправимся на пароме через Хижозеро и окажемся среди старинных мраморных разработок. Вы полюбуетесь живописными скалами и послушаете тишину.

12:30–13:00 — древний вулкан Гирвас

Увидите потухший вулкан возрастом более 2 миллиардов лет и узнаете, как он возник.

13:00–14:00 — обед

Отдохнёте и подкрепитесь в одном из местных кафе.

15:00–16:30 — водопад Кивач и заповедник

Окажетесь у самого знаменитого в Карелии водопада, воспетого ещё Гавриилом Державиным. Посетите Музей природы и увидите редкую карельскую берёзу. А ещё услышите песни на карельском языке и по желанию заедете за форелью и икрой.

17:00 — возвращение в Петрозаводск

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты: к водопаду Кивач — 320 ₽ за чел., к вулкану Гирвас — 150 ₽ за чел., в парк «Белая гора» — 550 ₽ за чел., в Музей природы, обед — по желанию