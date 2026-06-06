Это путешествие по живописной Карелии — для тех, кто хочет увидеть её главные природные сокровища.
Вас ждут мраморные скалы Белой горы, паромная переправа через Хижозеро, древний вулкан Гирвас и водопад Кивач. По дороге поговорим о природе и истории северного края.
Вас ждут мраморные скалы Белой горы, паромная переправа через Хижозеро, древний вулкан Гирвас и водопад Кивач. По дороге поговорим о природе и истории северного края.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Петрозаводска
10:30–12:00 — горный парк «Белая гора»
Переправимся на пароме через Хижозеро и окажемся среди старинных мраморных разработок. Вы полюбуетесь живописными скалами и послушаете тишину.
12:30–13:00 — древний вулкан Гирвас
Увидите потухший вулкан возрастом более 2 миллиардов лет и узнаете, как он возник.
13:00–14:00 — обед
Отдохнёте и подкрепитесь в одном из местных кафе.
15:00–16:30 — водопад Кивач и заповедник
Окажетесь у самого знаменитого в Карелии водопада, воспетого ещё Гавриилом Державиным. Посетите Музей природы и увидите редкую карельскую берёзу. А ещё услышите песни на карельском языке и по желанию заедете за форелью и икрой.
17:00 — возвращение в Петрозаводск
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты: к водопаду Кивач — 320 ₽ за чел., к вулкану Гирвас — 150 ₽ за чел., в парк «Белая гора» — 550 ₽ за чел., в Музей природы, обед — по желанию
во вторник, четверг и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 142 туристов
Аттестованный гид по Республике Карелия. Люблю свой край. Много путешествую, открываю новые локации и показываю их гостям. Мои экскурсии индивидуальные, вы увидите места, где нет толп туристов. Коммуникации, харизма, умение найти контакт с гостями делают мои экскурсии душевной прогулкой. Только отличные отзывы!
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