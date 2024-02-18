Полюбоваться природой и прикоснуться к быту народа, который стоял у истоков русского государства
А также посетите два карьера, где я расскажу об особенных карельских камнях, которые использовали в том числе для гробницы Наполеона.
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Описание
Что вас ожидает
Каменный карьер — это не только Рускеала!
Северные вепсы — мастера каменного дела. Добыча строительных пород камня была одним из их основных занятий в Олонецкой губернии в 19 веке. Мы посетим ныне затопленный карьер в Петрозаводске, открытый ещё в конце 18 века при создании Александровского чугунолитейного завода. Вы узнаете, для каких зданий в центре города использовали этот камень и откроете красивый природный объект.
«На гроб Наполеону? Не жалко!»
Это слова императора Николая I в ответ на запрос Франции продать им карельский малиновый кварцит для усыпальницы Наполеона Бонапарта. Следующей нашей остановкой будет карьер в Шокше, где до сих пор добывают уникальный камень малиново-красного цвета, красного порфира или, как его ещё называют, царского камня. Карьер открыли в начале 19 века. Помимо гробницы французского императора этим карельским камнем украшен мавзолей Ленина и Аллея городов-героев под Кремлёвской стеной.
Церковь Рождества Христова
Наша дорога будет лежать вдоль западного берега Онежского озера. По пути нам повстречается маленькая вепсская деревушка Вехручей. Казалось бы, ничего необычного: деревянные избушки, заборчики, огороды… Но вдруг за поворотом возникнет огромная церковь. Храм, возведённый в 1914 году, строили всем миром. Потратили невероятную по тем временам сумму — чтобы прославить свою деревню. После Революции постоянные службы здесь перестали вести, а в 1931 году церковь окончательно закрыли.
Сегодня храм заброшен, на крыше уже успели вырасти деревья. Но его стены продолжают впечатлять, являясь молчаливым свидетелем и олицетворением смены эпох: вдохновения и рассвета, заката и забвения.
Tervhen tuldes! Добро пожаловать!
В завершение вы отправитесь в главный город прионежских вепсов — Шёлтозеро, где до сих пор проживают представители этого древнего народа. В 1967 году краевед Рюрик Петрович Лонин в типичном вепсском доме, построенном в 1814 году, открыл музей. Его колорит, атмосфера и выдающаяся коллекция предметов быта погрузят вас в крестьянскую жизнь 19 века.
Здесь же вы сможете угоститься карельскими калитками с чаем, а юные посетители музея смогут поучаствовать в мастер-классе по плетению игрушек-скруток и созданию других поделок. Согласовывается заранее, при бронировании экскурсии.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Kaptur, Volkswagen Polo или аналогичном. По запросу предоставлю детские кресла.
- Я заберу вас из удобного вам места в Петрозаводске и по окончании отвезу обратно
- Питание лучше взять с собой. К сожалению, кафе по пути практически не встречаются.
- Дополнительные расходы:
— билет в музей — 1680 рублей с группы из 2 человек, 2360 рублей с группы из 4 человек
— мастер-классы по изготовлению игрушек — 150 рублей с человека (запись при бронировании экскурсии)
— чай с калитками — 180 рублей с человека (также по предварительному заказу)
- График работы Этнографического музея в Шёлтозеро: со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:30
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.