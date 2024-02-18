Дорога из Петрозаводска вдоль побережья Онежского озера символически превратится из современного асфальтированного шоссе в старинный грунтовый тракт. Погружаясь в ушедшие эпохи, вы узнаете о жизни и традициях коренного народа Севера. А также посетите два карьера, где я расскажу об особенных карельских камнях, которые использовали в том числе для гробницы Наполеона.

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Описание

Что вас ожидает

Каменный карьер — это не только Рускеала!

Северные вепсы — мастера каменного дела. Добыча строительных пород камня была одним из их основных занятий в Олонецкой губернии в 19 веке. Мы посетим ныне затопленный карьер в Петрозаводске, открытый ещё в конце 18 века при создании Александровского чугунолитейного завода. Вы узнаете, для каких зданий в центре города использовали этот камень и откроете красивый природный объект.

«На гроб Наполеону? Не жалко!»

Это слова императора Николая I в ответ на запрос Франции продать им карельский малиновый кварцит для усыпальницы Наполеона Бонапарта. Следующей нашей остановкой будет карьер в Шокше, где до сих пор добывают уникальный камень малиново-красного цвета, красного порфира или, как его ещё называют, царского камня. Карьер открыли в начале 19 века. Помимо гробницы французского императора этим карельским камнем украшен мавзолей Ленина и Аллея городов-героев под Кремлёвской стеной.

Церковь Рождества Христова

Наша дорога будет лежать вдоль западного берега Онежского озера. По пути нам повстречается маленькая вепсская деревушка Вехручей. Казалось бы, ничего необычного: деревянные избушки, заборчики, огороды… Но вдруг за поворотом возникнет огромная церковь. Храм, возведённый в 1914 году, строили всем миром. Потратили невероятную по тем временам сумму — чтобы прославить свою деревню. После Революции постоянные службы здесь перестали вести, а в 1931 году церковь окончательно закрыли.

Сегодня храм заброшен, на крыше уже успели вырасти деревья. Но его стены продолжают впечатлять, являясь молчаливым свидетелем и олицетворением смены эпох: вдохновения и рассвета, заката и забвения.

Tervhen tuldes! Добро пожаловать!

В завершение вы отправитесь в главный город прионежских вепсов — Шёлтозеро, где до сих пор проживают представители этого древнего народа. В 1967 году краевед Рюрик Петрович Лонин в типичном вепсском доме, построенном в 1814 году, открыл музей. Его колорит, атмосфера и выдающаяся коллекция предметов быта погрузят вас в крестьянскую жизнь 19 века.

Здесь же вы сможете угоститься карельскими калитками с чаем, а юные посетители музея смогут поучаствовать в мастер-классе по плетению игрушек-скруток и созданию других поделок. Согласовывается заранее, при бронировании экскурсии.

Организационные детали