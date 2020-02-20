4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Заповедник Кивач — Карелия в миниатюре

Увидеть самобытные уголки карельской природы: от водопада Кивач до палеовулкана Гирвас

Artem
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Artem – ваш гид
Наш путь лежит в Заповедник Кивач — один из символов Карелии и место, которое непременно стоит увидеть, если вы оказались в Петрозаводске.

Приготовьтесь насладиться красотой северной природы, разобраться в уникальных карельских ландшафтах, услышать шум равнинного водопада, пройти по застывшей лаве и проникнуться сюжетами легендарной «Калевалы».
От 4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 17 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча в районе гостиницы «Северная»
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Заповедник Кивач — Карелия в миниатюре
Заповедник Кивач — Карелия в миниатюре

Что вас ожидает

Вся Карелия в миниатюре
Именно так называют заповедник Кивач, где вы в полной мере проникнетесь природой Карелии и увидите её главные красоты — мшистые скалы, хвойные леса и серебристые нити рек. Главным героем нашего путешествия станет, конечно, водопад Кивач на реке Суна — карельский великан, один из крупнейших равнинных водопадов в мире. Кроме того, вы сможете посетить Музей природы заповедника, который расскажет о животных, растениях и горных породах, составляющих экосистему Карелии. В дендрарии заповедника Кивач среди многочисленных деревьев и кустарников края вы встретите рощи карельской березы — я расскажу, почему она ставит в тупик ученых и входит в список самых ценных пород древесины. А в «Долине зайцев» мы рассмотрим скалу с современными петроглифами, на которой мастер заканчивает вырезать тысячу ушастых зверьков.

История края — от «Калевалы» до Александра II
Мы не только проедем по одному из самых красивых маршрутов в окрестностях Петрозаводска, но и поговорим об истории, культурных и природных особенностях Карелии. Вы узнаете о визитах в эти места поэта Державина, императоров Александра I и Александра II, поймете по современному рельефу, какой была Карелия миллионы лет назад. Услышите самобытные местные легенды, незаурядные факты и смешные истории, которые помогут по-настоящему понять характер этого края.

Дополнительная программа: гора Сампо и палеовулкан Гирвас
Если вы захотите ближе познакомиться с природными богатствами и легендами Карелии, наш маршрут может продолжиться. Например, можем отправиться на гору Сампо и первый курорт России «Марциальные Воды»: здесь вы полюбуетесь карельской тайгой, увидите озеро Кончезеро и разгадаете пару загадок эпоса «Калевала». Или доедем до палеовулкана Гирвас и живописного Мунозера — погуляем по застывшей миллиарды лет назад лаве, увидим рукотворное русло реки Суна, поговорим о калевальском кузнеце Ильмаринене и зарождении жизни на земле согласно древним рунам.

Организационные детали

  • Посещение локаций из расширенной программы экскурсии оплачивается дополнительно: гора Сампо и курорт «Марциальные Воды» — 700 рублей с человека; палеовулкан Гирвас и Мунозеро — 800 рублей с человека.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном транспорте, который подбирается в зависимости от вашей компании.
  • Рекомендую выбрать для экскурсии удобную обувь, прогулки к природным достопримечательностям — важная часть программы.
Заповедник Кивач — Карелия в миниатюре
Заповедник Кивач — Карелия в миниатюре
Заповедник Кивач — Карелия в миниатюре
Заповедник Кивач — Карелия в миниатюре
Заповедник Кивач — Карелия в миниатюре
Заповедник Кивач — Карелия в миниатюре
Заповедник Кивач — Карелия в миниатюре
Заповедник Кивач — Карелия в миниатюре
Заповедник Кивач — Карелия в миниатюре
Заповедник Кивач — Карелия в миниатюре
Заповедник Кивач — Карелия в миниатюре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе гостиницы «Северная».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Artem
Artem
Хотите увидеть Петрозаводск и легендарную Карелию? Познакомиться с природой и историей? Обращайтесь, с большим увлечением вам в этом помогу!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
Артем очень интересно рассказывает о Карелии, так что заслушиваешься и время летит не заметно. Спасибо большое за информационное погружение в жизнь Карелии!
Марина
29 января 2020
Я хочу поблагодарить Артёма за зимнюю экскурсию к водопаду. Он -влюбленный в свой край человек, замечательный рассказчик, владеет большой информацией о географии и природе Карелии. Артём щедро делится с нами историческими фактами, научными исследованиями и фольклором карельской земли. В ходе путевой экскурсии он может с легкостью ответить на любые каверзные вопросы любознательных туристов. Рекомендую всем гостям Петрозаводска обязательно включить поездку на Кивач именно с Артёмом потому, что только за одну экскурсию вы узнаете много интересных фактов обо всей Карелии.
29 декабря 2019
Очень красивая, приятная экскурсия. Артем великолепный рассказчик.
18 ноября 2019
Спасибо Артёму за проведённую экскурсию.
Экскурсия насыщенная,информативная, но при этом лёгкая и ничуть не перегруженная.
Артём обладает большим багажом знаний, пунктуален, приветлив и образован.
Рекомендуем Артёма!

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