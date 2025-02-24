4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения заповедника Кивач - с мая по сентябрь, когда природа Карелии расцветает во всей красе. В это время водопад особенно полноводен, а леса полны жизни. Осенью, в октябре и ноябре, можно насладиться яркими красками листвы, но погода может быть прохладной. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия также возможна, но стоит учитывать снег и морозы.

Путешествие в заповедник Кивач подарит незабываемые впечатления от северной природы. Здесь можно увидеть один из крупнейших равнинных водопадов мира, прогуляться по дендрарию с карельской березой и узнать о местной флоре и фауне в музее природы. Маршрут включает в себя также исторические рассказы о визитах известных личностей и легенды, связанные с эпосом «Калевала»

Описание экскурсии

Вся Карелия в миниатюре

Именно так называют заповедник Кивач, где вы в полной мере проникнетесь природой Карелии и увидите её главные красоты — мшистые скалы, хвойные леса и серебристые нити рек. Главным героем нашего путешествия станет, конечно, водопад Кивач на реке Суна — карельский великан, один из крупнейших равнинных водопадов в мире. Кроме того, вы сможете посетить Музей природы заповедника, который расскажет о животных, растениях и горных породах, составляющих экосистему Карелии. В дендрарии заповедника Кивач среди многочисленных деревьев и кустарников края вы встретите рощи карельской березы — я расскажу, почему она ставит в тупик ученых и входит в список самых ценных пород древесины. А в «Долине зайцев» мы рассмотрим скалу с современными петроглифами, на которой мастер заканчивает вырезать тысячу ушастых зверьков.

История края — от «Калевалы» до Александра II

Мы не только проедем по одному из самых красивых маршрутов в окрестностях Петрозаводска, но и поговорим об истории, культурных и природных особенностях Карелии. Вы узнаете о визитах в эти места поэта Державина, императоров Александра I и Александра II, поймете по современному рельефу, какой была Карелия миллионы лет назад. Услышите самобытные местные легенды, незаурядные факты и смешные истории, которые помогут по-настоящему понять характер этого края.

Дополнительная программа: гора Сампо и палеовулкан Гирвас

Если вы захотите ближе познакомиться с природными богатствами и легендами Карелии, наш маршрут может продолжиться. Например, можем отправиться на гору Сампо и первый курорт России «Марциальные Воды»: здесь вы полюбуетесь карельской тайгой, увидите озеро Кончезеро и разгадаете пару загадок эпоса «Калевала». Или доедем до палеовулкана Гирвас и живописного Мунозера — погуляем по застывшей миллиарды лет назад лаве, увидим рукотворное русло реки Суна, поговорим о калевальском кузнеце Ильмаринене и зарождении жизни на земле согласно древним рунам.

Организационные детали