4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения заповедника Кивач - с мая по сентябрь, когда природа Карелии расцветает во всей красе. В это время водопад особенно полноводен, а леса полны жизни. Осенью, в октябре и ноябре, можно насладиться яркими красками листвы, но погода может быть прохладной. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия также возможна, но стоит учитывать снег и морозы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Водопад Кивач
Музей природы
Дендрарий
Долина зайцев
Описание экскурсии
Вся Карелия в миниатюре
Именно так называют заповедник Кивач, где вы в полной мере проникнетесь природой Карелии и увидите её главные красоты — мшистые скалы, хвойные леса и серебристые нити рек. Главным героем нашего путешествия станет, конечно, водопад Кивач на реке Суна — карельский великан, один из крупнейших равнинных водопадов в мире. Кроме того, вы сможете посетить Музей природы заповедника, который расскажет о животных, растениях и горных породах, составляющих экосистему Карелии. В дендрарии заповедника Кивач среди многочисленных деревьев и кустарников края вы встретите рощи карельской березы — я расскажу, почему она ставит в тупик ученых и входит в список самых ценных пород древесины. А в «Долине зайцев» мы рассмотрим скалу с современными петроглифами, на которой мастер заканчивает вырезать тысячу ушастых зверьков.
История края — от «Калевалы» до Александра II
Мы не только проедем по одному из самых красивых маршрутов в окрестностях Петрозаводска, но и поговорим об истории, культурных и природных особенностях Карелии. Вы узнаете о визитах в эти места поэта Державина, императоров Александра I и Александра II, поймете по современному рельефу, какой была Карелия миллионы лет назад. Услышите самобытные местные легенды, незаурядные факты и смешные истории, которые помогут по-настоящему понять характер этого края.
Дополнительная программа: гора Сампо и палеовулкан Гирвас
Если вы захотите ближе познакомиться с природными богатствами и легендами Карелии, наш маршрут может продолжиться. Например, можем отправиться на гору Сампо и первый курорт России «Марциальные Воды»: здесь вы полюбуетесь карельской тайгой, увидите озеро Кончезеро и разгадаете пару загадок эпоса «Калевала». Или доедем до палеовулкана Гирвас и живописного Мунозера — погуляем по застывшей миллиарды лет назад лаве, увидим рукотворное русло реки Суна, поговорим о калевальском кузнеце Ильмаринене и зарождении жизни на земле согласно древним рунам.
Организационные детали
Посещение локаций из расширенной программы экскурсии оплачивается дополнительно: гора Сампо и курорт «Марциальные Воды» — 700 руб. /чел.; палеовулкан Гирвас и Мунозеро — 800 руб. /чел.
Экскурсия проводится на комфортабельном транспорте, который подбирается в зависимости от вашей компании
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
4100 ₽
Дети до 16 лет
3700 ₽
Пенсионеры
3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 21 час 50 минут
Провёл экскурсии для 745 туристов
Хотите увидеть Петрозаводск и легендарную Карелию? Познакомиться с природой и историей? Обращайтесь, с большим увлечением поможем!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
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3
–
2
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1
–
Наталья
Спасибо большое Артёму за экскурсию! Артём- человек энциклопедических знаний и при этом очень интеллигентный и внимательный. Он нас влюбил в Карелию! Много рассказывал, ответил на все наши вопросы, дал возможность без спешки осмотреть все посещаемые объекты, предоставил свою скидочную карту в кафе, где мы обедали. Ещё раз большое спасибо!
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П
Полина
Поездка с Артемом была комфортной и очень интересной. Подробно и интересно рассказал про историю, природу и современную жизнь края.
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Марина
Я хочу поблагодарить Артёма за зимнюю экскурсию к водопаду. Он -влюбленный в свой край человек, замечательный рассказчик, владеет большой информацией о географии и природе Карелии. Артём щедро делится с нами читать дальшеуменьшить
историческими фактами, научными исследованиями и фольклором карельской земли. В ходе путевой экскурсии он может с легкостью ответить на любые каверзные вопросы любознательных туристов. Рекомендую всем гостям Петрозаводска обязательно включить поездку на Кивач именно с Артёмом потому, что только за одну экскурсию вы узнаете много интересных фактов обо всей Карелии.
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М
Мария
Артём - замечательный гид, показал и рассказал нам очень много всего интересного. Умеет увлеченно и при этом ненавязчиво преподносить материал, обладает глубокими знаниями о своем регионе, способен ответить на все читать дальшеуменьшить
вопросы (хотя после его рассказов уже даже и не знаешь, о чем спросить). Мы брали 2 экскурсии (Ладожские шхеры и Гирвас-Кивач) и остались очень довольны. У всех было ощущение, что мы путешествуем со старым другом, никаких сбоев на маршруте не было, всё чётко. Однозначно буду рекомендовать (и уже рекомендую своим друзьям) обращаться к Артёму.
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Н
Наталия
Артём - замечательный экскурсовод. Мы выбрали экскурсию на Кивач с дополнениями: гора Сампо и вулкан Гирвас. Всего мы провели вместе с гидом около 8 часов, но вообще не ощутили усталости читать дальшеуменьшить
или переизбытка информации. Было очень интересно слушать обо всём вокруг, у Артёма красивая грамотная речь, информация всегда логически связана и подаётся последовательно, можно слушать бесконечно! Путешествие получилось очень комфортным и насыщенным. Мы рады, что познакомились с таким знатоком своего дела, искренне любящим свой край.
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А
Анна
На 21 июля 2020 года заказали индивидуальную экскурсию "Кивач - Карелия в миниатюре" в сопровождении гида Артёма. Все прошло великолепно. А именно- Артем вовремя заехал за нами в отель на читать дальшеуменьшить
очень комфортабельном и чистом автомобиле, начал свое повествование с самого начала экскурсии и до ее завершения протяжённостью 6 часов. Очень эрудированный молодой человек с интересной подачей материала. Знает всё и про всех!!! И не только в рамках экскурсии. Очень его рекомендуем всем гостям Карелии.
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