Вы побываете на месте, где снимали фильм
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять тёплые вещи, термос, несколько комплектов носков и перчаток.
Проживание. Возможно размещение в гостиницах: «Северная», «Прионежская», «Онежский замок», «Саквояж», Cosmos, «13 стульев», Piter Inn, «Петра». 2-местное размещение. Точное место проживания будет известно непосредственно перед туром в зависимости от количества свободных мест. Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы, и мы постараемся обеспечить заселение именно в неё.
*Фото отеля «Северная» взято для примера с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки в гостинице (шведский стол), а также чаепитие у Деда Мороза в 1-й день.
Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса или микроавтобус с кондиционером и откидывающимися сидениями.
Дети. Участие возможно с 4 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску и в гости к Талви Укко
Встретим вас в 8:00 на ж/д вокзале Петрозаводска, позавтракаем (шведский стол) и начнём автобусно-пешеходную экскурсию по городу, расположенному на берегу Онежского озера. Это удивительное место с карело-финской архитектурой, местами напоминающее Санкт-Петербург, а ещё здесь невероятная природа. Мы познакомим вас с историей Петрозаводска: от петровского и екатерининского времени до современности.
Погуляем по живописной набережной, а в 11:00 поедем в гости к Талви Укко — карельскому Деду Морозу! Здесь, в его вотчине, живут хаски и северные олени. Для вас проведут экскурсию по ферме оленей и расскажут про этих величественных животных. Затем вместе с инструктором познакомимся с ездовыми собаками: хасками и маламутами. Вы узнаете про особенность каждой породы, какие роли есть с спортивной собачьей команде и чем отличаются характеры животных.
Вдоволь нагулявшись, насладимся чаепитием. А затем желающие за доплату смогут прокатиться в упряжке по лесу. К вечеру прибудем в гостиницу и отдохнём.
Горный парк «Рускеала»
После завтрака в гостинице, в 9:00 поедем в горный парк «Рускеала». Расстояние — 260 км, время в дороге — около 4 часов. Во время поездки гид погрузит вас в историю Карелии. По пути будем делать технические остановки, увидим мемориал «Крест скорби» в память о погибших в советско-финской войне и полюбуемся Тохминскими водопадами. Вы увидите место, где снимали фильм «А зори здесь тихие…». Желающие за доплату смогут прогуляться по экотропе — по навесным деревянным мосткам пройти прямо над водопадами.
К 14:00 прибудем в парк. Вас ждёт часовая экскурсия по мраморному каньону. Затем — свободное время (2,5 часа). Вы можете погулять по экотропе длиной в 1,5 км и сделать красивые кадры с панорамных площадок. Можно зайти в пещеры и осмотреть залежи итальянского мрамора. В парке есть и другие развлечения: зиплайн, катание в конном экипаже и экскурсия «Подземная Рускеала». А ещё можно заглянуть в знаменитый ретропоезд и сфотографироваться в интерьерах 19 века.
В зимнее время (с 1 ноября по 10 марта), уже в 16:30 в парке зажигаются огни. Зрелище завораживает! Обращаем внимание, что подсветка может включаться и позднее, всё зависит от длины светового дня.
Назад в Петрозаводск приедем в 21:00. Вы сможете погулять по вечернему городу, закупиться сувенирами и отведать калитки — карельские пирожки.
Гора Сампо, «Марциальные воды», вулкан Гирвас и водопад Кивач
Позавтракаем, освободим номера и в 9:30 поедем на экскурсию. Вещи вы можете положить в багажный отсек автобуса или оставить в камере хранения гостиницы. Сегодня побываем на горе Сампо, где снимали одноименную советскую сказку по мотивам карело-финского эпоса. Её высота всего 40 метров, но виды с вершины открываются завораживающие!
Посетим первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I. Вода здесь насыщена железом, её можно попробовать и набрать с собой. А ещё рядом сохранилась церковь, возведённая по эскизам царя.
Продолжаем наше путешествие и движемся прямиком к древнему вулкану Гирвас. Полюбуемся красными гранитными скалами, живописными заводями и даже увидим жерло вулкана! В зимний период Гирвас будет запорошен снегом.
Побываем у водопада Кивач, которым восхищался в стихах поэт Г. Державин. Вдоволь налюбовавшись водной громадой, поедем обратно. На ж/д вокзал Петрозаводска прибудем в 17:30. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный взрослый билет
|25 600 ₽
|Дети от 4 до 14 лет
|24 600 ₽
|Пенсионеры, инвалиды и ветераны
|25 100 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака и 1 чаепитие
- Трансферы по маршруту на автобусе
- Услуги экскурсовода
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно
- Питание вне программы
- Стоимость тура для детей 4-14 лет - 24 600 ₽
- Стоимость тура для пенсионеров, инвалидов и ветеранов - 25 100 ₽