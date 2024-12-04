Долго будет Карелия сниться: тур по главным местам с заездом к Деду Морозу

Побывать в гостях у Талви Укко, погулять по парку «Рускеала» и увидеть древний вулкан
Отправляемся в Карелию в удивительное время, когда ели надевают белые шапки, мраморные каньоны заносятся снегом и всё вокруг будто застывает в спокойном зимнем сне.

Вы побываете на месте, где снимали фильм
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«А зори здесь тихие…», увидите главные достопримечательности Петрозаводска, погуляете по тропам горного парка «Рускеала» и полюбуетесь впечатляющими водопадами.

А ещё заглянем на вотчину карельского Деда Мороза — Талви Укко, — где вы понаблюдаете за северными оленями и сделаете милые фото с ездовыми собаками.

Долго будет Карелия сниться: тур по главным местам с заездом к Деду Морозу
Долго будет Карелия сниться: тур по главным местам с заездом к Деду Морозу
Долго будет Карелия сниться: тур по главным местам с заездом к Деду Морозу
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять тёплые вещи, термос, несколько комплектов носков и перчаток.

Проживание. Возможно размещение в гостиницах: «Северная», «Прионежская», «Онежский замок», «Саквояж», Cosmos, «13 стульев», Piter Inn, «Петра». 2-местное размещение. Точное место проживания будет известно непосредственно перед туром в зависимости от количества свободных мест. Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы, и мы постараемся обеспечить заселение именно в неё.

*Фото отеля «Северная» взято для примера с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки в гостинице (шведский стол), а также чаепитие у Деда Мороза в 1-й день.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса или микроавтобус с кондиционером и откидывающимися сидениями.

Дети. Участие возможно с 4 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску и в гости к Талви Укко

Встретим вас в 8:00 на ж/д вокзале Петрозаводска, позавтракаем (шведский стол) и начнём автобусно-пешеходную экскурсию по городу, расположенному на берегу Онежского озера. Это удивительное место с карело-финской архитектурой, местами напоминающее Санкт-Петербург, а ещё здесь невероятная природа. Мы познакомим вас с историей Петрозаводска: от петровского и екатерининского времени до современности.

Погуляем по живописной набережной, а в 11:00 поедем в гости к Талви Укко — карельскому Деду Морозу! Здесь, в его вотчине, живут хаски и северные олени. Для вас проведут экскурсию по ферме оленей и расскажут про этих величественных животных. Затем вместе с инструктором познакомимся с ездовыми собаками: хасками и маламутами. Вы узнаете про особенность каждой породы, какие роли есть с спортивной собачьей команде и чем отличаются характеры животных.

Вдоволь нагулявшись, насладимся чаепитием. А затем желающие за доплату смогут прокатиться в упряжке по лесу. К вечеру прибудем в гостиницу и отдохнём.

Экскурсия по Петрозаводску и в гости к Талви УккоЭкскурсия по Петрозаводску и в гости к Талви УккоЭкскурсия по Петрозаводску и в гости к Талви УккоЭкскурсия по Петрозаводску и в гости к Талви УккоЭкскурсия по Петрозаводску и в гости к Талви УккоЭкскурсия по Петрозаводску и в гости к Талви УккоЭкскурсия по Петрозаводску и в гости к Талви УккоЭкскурсия по Петрозаводску и в гости к Талви УккоЭкскурсия по Петрозаводску и в гости к Талви Укко
2 день

Горный парк «Рускеала»

После завтрака в гостинице, в 9:00 поедем в горный парк «Рускеала». Расстояние — 260 км, время в дороге — около 4 часов. Во время поездки гид погрузит вас в историю Карелии. По пути будем делать технические остановки, увидим мемориал «Крест скорби» в память о погибших в советско-финской войне и полюбуемся Тохминскими водопадами. Вы увидите место, где снимали фильм «А зори здесь тихие…». Желающие за доплату смогут прогуляться по экотропе — по навесным деревянным мосткам пройти прямо над водопадами.

К 14:00 прибудем в парк. Вас ждёт часовая экскурсия по мраморному каньону. Затем — свободное время (2,5 часа). Вы можете погулять по экотропе длиной в 1,5 км и сделать красивые кадры с панорамных площадок. Можно зайти в пещеры и осмотреть залежи итальянского мрамора. В парке есть и другие развлечения: зиплайн, катание в конном экипаже и экскурсия «Подземная Рускеала». А ещё можно заглянуть в знаменитый ретропоезд и сфотографироваться в интерьерах 19 века.

В зимнее время (с 1 ноября по 10 марта), уже в 16:30 в парке зажигаются огни. Зрелище завораживает! Обращаем внимание, что подсветка может включаться и позднее, всё зависит от длины светового дня.

Назад в Петрозаводск приедем в 21:00. Вы сможете погулять по вечернему городу, закупиться сувенирами и отведать калитки — карельские пирожки.

Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»
3 день

Гора Сампо, «Марциальные воды», вулкан Гирвас и водопад Кивач

Позавтракаем, освободим номера и в 9:30 поедем на экскурсию. Вещи вы можете положить в багажный отсек автобуса или оставить в камере хранения гостиницы. Сегодня побываем на горе Сампо, где снимали одноименную советскую сказку по мотивам карело-финского эпоса. Её высота всего 40 метров, но виды с вершины открываются завораживающие!

Посетим первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I. Вода здесь насыщена железом, её можно попробовать и набрать с собой. А ещё рядом сохранилась церковь, возведённая по эскизам царя.

Продолжаем наше путешествие и движемся прямиком к древнему вулкану Гирвас. Полюбуемся красными гранитными скалами, живописными заводями и даже увидим жерло вулкана! В зимний период Гирвас будет запорошен снегом.

Побываем у водопада Кивач, которым восхищался в стихах поэт Г. Державин. Вдоволь налюбовавшись водной громадой, поедем обратно. На ж/д вокзал Петрозаводска прибудем в 17:30. До новых встреч!

Гора Сампо, «Марциальные воды», вулкан Гирвас и водопад КивачГора Сампо, «Марциальные воды», вулкан Гирвас и водопад КивачГора Сампо, «Марциальные воды», вулкан Гирвас и водопад КивачГора Сампо, «Марциальные воды», вулкан Гирвас и водопад Кивач

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный взрослый билет25 600 ₽
Дети от 4 до 14 лет24 600 ₽
Пенсионеры, инвалиды и ветераны25 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака и 1 чаепитие
  • Трансферы по маршруту на автобусе
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание вне программы
  • Стоимость тура для детей 4-14 лет - 24 600 ₽
  • Стоимость тура для пенсионеров, инвалидов и ветеранов - 25 100 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 8:00
Завершение: Петрозаводск, ж/д вокзал, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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