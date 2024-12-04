Рекомендуем взять тёплые вещи, термос, несколько комплектов носков и перчаток.

Проживание. Возможно размещение в гостиницах: «Северная», «Прионежская», «Онежский замок», «Саквояж», Cosmos, «13 стульев», Piter Inn, «Петра». 2-местное размещение. Точное место проживания будет известно непосредственно перед туром в зависимости от количества свободных мест. Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы, и мы постараемся обеспечить заселение именно в неё.

*Фото отеля «Северная» взято для примера с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки в гостинице (шведский стол), а также чаепитие у Деда Мороза в 1-й день.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса или микроавтобус с кондиционером и откидывающимися сидениями.

Дети. Участие возможно с 4 лет.