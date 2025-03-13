Описание тура
Путешествие на круизной яхте по самым живописным местам Онежского озера: Кижи, Ялгуба и Суйсарь, Шардоны и Оленьи острова
ОТКРОЙТЕ ТАЙНЫ КАРЕЛИИ ВМЕСТЕ С НАМИ!
Онежское озеро поражает своими масштабами — огромное, словно море, оно является вторым по величине в Европе после Ладожского и третьим в России после Байкала. Здесь вас ждут бесчисленные острова, места силы, уникальные исторические и архитектурные памятники, а также захватывающая рыбалка.
Мы отправимся в увлекательное путешествие по этому удивительному миру! Будем исследовать дикие берега, собирать грибы и ягоды, ловить рыбу и готовить из неё ароматную уху. А ещё освоим искусство управления яхтой: научимся работать с парусами, шкотами, штурвалом и познакомимся с морскими терминами. Ничто не останется загадкой!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
Программа тура по дням
Воскресенье
11:00 сбор в яхт-клубе Петрозаводска
Закупка продуктов. Брифинг.
С 13:00 до 15:00 по готовности выходим из марины и направляемся к острову Суйсарь. Переход займет около 5 часов. По пути ловим рыбу и обучаемся основам яхтинга. Вечером, по прибытии высаживаемся на берег острова Суйсарь и, при желании, готовим ужин на костре.
Понедельник
Суйсарь - Кижский зоологический заказник
Утром, после завтрака, осматриваем остров, гуляем и дышим чистым карельским воздухом, а если повезёт, собираем грибы и ягоды. Далее, ставим паруса и идём в сторону Кижского зоологического заказника. Идём через Большое Онего и Кижские шхеры. Переход займёт несколько часов — времени хватит, чтобы вдоволь попрактиковаться в управлении яхтой и порыбачить. Ночуем на якоре, напротив острова Кижи.
Вторник
Оленьи острова
Поднимаем паруса и держим курс на Оленьи острова. Здесь нас ждёт отличная рыбалка! У нас есть всё необходимое: снасти и оборудование. Тут можно встретить целые стаи рыбы. В местных водах ловится судак, щука, крупный окунь, ёрш, хариус. Гуляем по острову, собираем грибы и ягоды (если повезет). Вечером варим ароматную уху или коптим рыбу.
Среда
Кижи
Утром снимаемся с якоря и отправляемся к острову Кижи. Переход займёт от 3-х часов — времени хватит, чтобы взбодриться и выпить утренний кофе с видом на Онегу. Посвятим весь день осмотру этого уникального исторического и архитектурного памятника, подлинного места силы. На острове есть магазины, где можно купить продукты и сувениры, а также кафе и ресторанчики, в которых подают вкуснейшую карельскую кухню. Вечером идем в Гарницкую губу. Там можно попариться в бане и на берегу приготовить ужин на мангале (за дополнительную плату) или приготовить ужин на яхте.
Четверг
Шардонские острова
Сегодня нас ожидает длительный переход — от 6 часов, поэтому встаем пораньше, выходим на большую воду и держим курс на Шардонские острова — место уникальное по своей энергетике и красоте. Долгая прогулка под парусом по Онеге — это настоящее удовольствие и хорошая возможность попрактиковаться в постановке и настройке парусов, а также в управлении яхтой. После обеда мы бросаем якорь в живописной бухте на Шардонах. Баня и мангал на берегу (по желанию за дополнительную плату).
Пятница
Шардонские острова. Возвращение в Петрозаводск.
Утром прогуляемся к энергетическому центру одного из островов. Это уникальное место, с особой атмосферой: где растут деревья причудливой формы, со скрученными и переплетенными стволами между собой, а кора обожжена молниями. Здесь можно почувствовать прилив сил, легкое покалывание в ладонях рук и насладиться уединением, медитацией или поразмышлять в тишине. После прогулки и обеда берём курс обратно в Петрозаводск. Вечером (в районе 19 часов) освобождаем лодку и возвращаемся домой. Но мы рекомендуем продолжить отдых: можно остановиться в отеле на выходные и посетить еще пару-тройку интересных мест - поможем организовать! По согласованию с капитаном можно остаться на лодке до 8:00 утра субботы.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Путешествие на яхте
- Проживание и ночевки на яхте
- Услуги капитана
- Финальная уборка
- Постельное белье и полотенца
- Душ с горячей водой круглосуточно
- Обогреватель
- Удочки, спиннинги и другие снасти для рыбалки
- Резиновая лодка с мотором
- Топливо и стоянки
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска
- Трансфер
- Посещение бани, питание в кафе и ресторанах (по желанию)
- Закупка продуктов на яхту (в среднем 5000 руб. на человека). Согласно сложившейся морской традиции питание капитана оплачивает экипаж
- Экскурсии и посещение музеев (по желанию)
- Охраняемая автостоянка в яхт-клубе
О чём нужно знать до поездки
Не нашли нужные даты? Интересует другой маршрут? Пришлите ваш запрос и мы подберем яхту персонально под вас!
Пожелания к путешественнику
По нормам международного морского права и сложившейся морской традиции ответственность за все происходящее на борту яхты несет капитан. Он не может и не имеет права делегировать эту ответственность.
В связи с этим, решения капитана являются окончательными и обязательными для исполнения всеми, кто находится на борту.