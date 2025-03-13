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Описание тура

Путешествие на круизной яхте по самым живописным местам Онежского озера: Кижи, Ялгуба и Суйсарь, Шардоны и Оленьи острова

ОТКРОЙТЕ ТАЙНЫ КАРЕЛИИ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Онежское озеро поражает своими масштабами — огромное, словно море, оно является вторым по величине в Европе после Ладожского и третьим в России после Байкала. Здесь вас ждут бесчисленные острова, места силы, уникальные исторические и архитектурные памятники, а также захватывающая рыбалка.

Мы отправимся в увлекательное путешествие по этому удивительному миру! Будем исследовать дикие берега, собирать грибы и ягоды, ловить рыбу и готовить из неё ароматную уху. А ещё освоим искусство управления яхтой: научимся работать с парусами, шкотами, штурвалом и познакомимся с морскими терминами. Ничто не останется загадкой!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!