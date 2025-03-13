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Карельские тайны. Белые ночи и Онега под парусом

Путешествие на круизной яхте по самым живописным местам Онежского озера
Карельские тайны. Белые ночи и Онега под парусомФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Карельские тайны. Белые ночи и Онега под парусомФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Карельские тайны. Белые ночи и Онега под парусомФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Путешествие на круизной яхте по самым живописным местам Онежского озера: Кижи, Ялгуба и Суйсарь, Шардоны и Оленьи острова

ОТКРОЙТЕ ТАЙНЫ КАРЕЛИИ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Онежское озеро поражает своими масштабами — огромное, словно море, оно является вторым по величине в Европе после Ладожского и третьим в России после Байкала. Здесь вас ждут бесчисленные острова, места силы, уникальные исторические и архитектурные памятники, а также захватывающая рыбалка.

Мы отправимся в увлекательное путешествие по этому удивительному миру! Будем исследовать дикие берега, собирать грибы и ягоды, ловить рыбу и готовить из неё ароматную уху. А ещё освоим искусство управления яхтой: научимся работать с парусами, шкотами, штурвалом и познакомимся с морскими терминами. Ничто не останется загадкой!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!

Программа тура по дням

1 день

Воскресенье

11:00 сбор в яхт-клубе Петрозаводска

Закупка продуктов. Брифинг.

С 13:00 до 15:00 по готовности выходим из марины и направляемся к острову Суйсарь. Переход займет около 5 часов. По пути ловим рыбу и обучаемся основам яхтинга. Вечером, по прибытии высаживаемся на берег острова Суйсарь и, при желании, готовим ужин на костре.

ВоскресеньеВоскресенье
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Понедельник

Суйсарь - Кижский зоологический заказник

Утром, после завтрака, осматриваем остров, гуляем и дышим чистым карельским воздухом, а если повезёт, собираем грибы и ягоды. Далее, ставим паруса и идём в сторону Кижского зоологического заказника. Идём через Большое Онего и Кижские шхеры. Переход займёт несколько часов — времени хватит, чтобы вдоволь попрактиковаться в управлении яхтой и порыбачить. Ночуем на якоре, напротив острова Кижи.

ПонедельникПонедельникПонедельник
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Вторник

Оленьи острова

Поднимаем паруса и держим курс на Оленьи острова. Здесь нас ждёт отличная рыбалка! У нас есть всё необходимое: снасти и оборудование. Тут можно встретить целые стаи рыбы. В местных водах ловится судак, щука, крупный окунь, ёрш, хариус. Гуляем по острову, собираем грибы и ягоды (если повезет). Вечером варим ароматную уху или коптим рыбу.

ВторникВторникВторник
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Среда

Кижи

Утром снимаемся с якоря и отправляемся к острову Кижи. Переход займёт от 3-х часов — времени хватит, чтобы взбодриться и выпить утренний кофе с видом на Онегу. Посвятим весь день осмотру этого уникального исторического и архитектурного памятника, подлинного места силы. На острове есть магазины, где можно купить продукты и сувениры, а также кафе и ресторанчики, в которых подают вкуснейшую карельскую кухню. Вечером идем в Гарницкую губу. Там можно попариться в бане и на берегу приготовить ужин на мангале (за дополнительную плату) или приготовить ужин на яхте.

СредаСредаСреда
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Четверг

Шардонские острова

Сегодня нас ожидает длительный переход — от 6 часов, поэтому встаем пораньше, выходим на большую воду и держим курс на Шардонские острова — место уникальное по своей энергетике и красоте. Долгая прогулка под парусом по Онеге — это настоящее удовольствие и хорошая возможность попрактиковаться в постановке и настройке парусов, а также в управлении яхтой. После обеда мы бросаем якорь в живописной бухте на Шардонах. Баня и мангал на берегу (по желанию за дополнительную плату).

ЧетвергЧетвергЧетверг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Пятница

Шардонские острова. Возвращение в Петрозаводск.

Утром прогуляемся к энергетическому центру одного из островов. Это уникальное место, с особой атмосферой: где растут деревья причудливой формы, со скрученными и переплетенными стволами между собой, а кора обожжена молниями. Здесь можно почувствовать прилив сил, легкое покалывание в ладонях рук и насладиться уединением, медитацией или поразмышлять в тишине. После прогулки и обеда берём курс обратно в Петрозаводск. Вечером (в районе 19 часов) освобождаем лодку и возвращаемся домой. Но мы рекомендуем продолжить отдых: можно остановиться в отеле на выходные и посетить еще пару-тройку интересных мест - поможем организовать! По согласованию с капитаном можно остаться на лодке до 8:00 утра субботы.

ПятницаПятницаПятница
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Путешествие на яхте
  • Проживание и ночевки на яхте
  • Услуги капитана
  • Финальная уборка
  • Постельное белье и полотенца
  • Душ с горячей водой круглосуточно
  • Обогреватель
  • Удочки, спиннинги и другие снасти для рыбалки
  • Резиновая лодка с мотором
  • Топливо и стоянки
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска
  • Трансфер
  • Посещение бани, питание в кафе и ресторанах (по желанию)
  • Закупка продуктов на яхту (в среднем 5000 руб. на человека). Согласно сложившейся морской традиции питание капитана оплачивает экипаж
  • Экскурсии и посещение музеев (по желанию)
  • Охраняемая автостоянка в яхт-клубе
О чём нужно знать до поездки

Не нашли нужные даты? Интересует другой маршрут? Пришлите ваш запрос и мы подберем яхту персонально под вас!

Пожелания к путешественнику

По нормам международного морского права и сложившейся морской традиции ответственность за все происходящее на борту яхты несет капитан. Он не может и не имеет права делегировать эту ответственность.

В связи с этим, решения капитана являются окончательными и обязательными для исполнения всеми, кто находится на борту.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Владислав
Владислав — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Я Владислав, независимый трэвел-эксперт с 25 летним стажем и опытом работы в крупных туристических компаниях, посетил более 35 стран. Опытный путешественник, член РГО. Шкипер, участник международных морских походов. Проверил лично на себе разработанные яхтенные маршруты Средиземного и Эгейского, Черного и Японского морей, бороздил волны Индийского океана, Байкала и Онеги. Вместе с командой настоящих морских волков организую туры под парусами для единомышленников.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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