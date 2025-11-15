Встретимся в Петрозаводске и начнём путешествие. Сосчитаем высеченных на скале зайцев, остановимся у горы Само и познакомимся с карело-финским эпосом «Калевала».

Отправимся в старейший российский курорт — Марциальные воды, основанный при Петре I. Осмотрим источники, попробуем минеральную воду, зайдём в дом смотрителя и церковь апостола Петра, построенную по чертежам императора.

Далее путь приведёт нас к древнему вулкану Гирвас. Мы пройдём по сохранившемуся лавовому полю, образовавшемуся миллиарды лет назад. Во второй половине дня прибудем в Медвежьегорск. Посетим дом семьи Кузякиных, в котором снимался фильм «Любовь и голуби», и прогуляемся по берегу реки Кумсы.

Ночёвка в Медвежьегорске.