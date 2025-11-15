Своей компанией по Карелии: петроглифы, Марциальные воды и прогулка на катере
Отыскать древние рисунки, увидеть дом из фильма «Любовь и голуби» и пройти по лавовому полю вулкана
Поехали с нами в Карелию — край, богатый на чудеса, природные и рукотворные. Сначала посетим первый российский курорт — Марциальные воды. Здесь сохранилась церковь, построенная по чертежам самого Петра I. читать дальше
Затем пройдём по застывшей миллиарды лет назад лаве и постараемся найти фумаролы. Заедем в Медвежьегорск — именно тут снимали фильм «Любовь и голуби». Дом главных героев до сих пор можно увидеть, даже голубятня сохранилась. Исследуем послания прошлого — петроглифы, и с ветерком прокатимся на катере.
Посетим остров Кижи и полюбуемся постройками, возведёнными без единого гвоздя, а ещё попробуем целебную воду из источника «Царицын ключ», проходящую через шунгитовые породы.
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится индивидуально (для одной семьи, для друзей).
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Renault Kaptur, Renault Logan II или Kia Rio. Также вас ждут прогулки на катере. Перед посадкой проводится инструктаж по технике безопасности, на борту обязательно есть спасательные жилеты, активность может быть отменена из-за непогодных условий для выхода на воду.
Возраст участников. Участие возможно с 6 лет.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Тур индивидуальный только для вашей компании, проводится в любые даты.
Программа тура по дням
1 день
Петрозаводск, Марциальные воды, вулкан Гирвас и дом из фильма «Любовь и голуби» в Медвежьегорске
Встретимся в Петрозаводске и начнём путешествие. Сосчитаем высеченных на скале зайцев, остановимся у горы Само и познакомимся с карело-финским эпосом «Калевала».
Отправимся в старейший российский курорт — Марциальные воды, основанный при Петре I. Осмотрим источники, попробуем минеральную воду, зайдём в дом смотрителя и церковь апостола Петра, построенную по чертежам императора.
Далее путь приведёт нас к древнему вулкану Гирвас. Мы пройдём по сохранившемуся лавовому полю, образовавшемуся миллиарды лет назад. Во второй половине дня прибудем в Медвежьегорск. Посетим дом семьи Кузякиных, в котором снимался фильм «Любовь и голуби», и прогуляемся по берегу реки Кумсы.
Ночёвка в Медвежьегорске.
2 день
Прогулка к Онежскому озеру, петроглифы у мыса Бесов нос и шлюзы Беломоро-Балтийского канала
Утром отправимся на катере по реке Чёрной к берегу Онежского озера. Здесь, на скалах мыса Бесов нос высечены петроглифы. Осмотрим множество изображений, среди которых встретятся как небольшие знаки, так и рисунки длиной до 2 метров. Попробуем разгадать, какие послания оставили древние охотники и рыболовы.
На обратном пути сделаем остановку у одного из шлюзов Беломоро-Балтийского канала и познакомимся с историей его строительства — одной из самых трагичных страниц сталинской эпохи.
3 день
Остров Кижи, целебный источник «Царицын ключ», шунгит и завершение тура
На катере помчим на знаменитый остров Кижи — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляемся по музею под открытым небом, увидим деревянные церкви, часовни, крестьянские дома, амбары, мельницы, колокольню и традиционные лодки-кижанки.
На обратном пути остановимся у целебного источника «Царицын ключ». Услышим историю инокини Марфы, матери первого царя из династии Романовых, которая была сослана в Карелию и лечилась здесь от тяжёлой болезни. Попробуем воду, проходящую через шунгитовые породы, известные своими оздоравливающими свойствами. Заедем в деревню Шуньга, чтобы ближе познакомиться с шунгитом — редким и загадочным минералом.
Вечером вернёмся в Петрозаводск. Наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!
Входные билеты на мыс Бесов нос (особо охраняемая природная территория)
Прогулка на катере до мыса Бесов нос
Сопровождение гида-водителя
Что не входит в цену
Билеты до Петрозаводска и обратно
Проживание
Питание
Катер на остров Кижи - 1000 ₽ с человека
Входные билеты, стоимость за 1 человека: на скалу Сампо (400 ₽, есть льготы), в Марциальные воды (150 ₽, есть льготы), вулкан Гирвас (250 ₽), дом из «Любовь и голуби» (300 ₽), на остров Кижи (1800 ₽, есть льготы)
Мария и Руслан — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 137 туристов
Мы — семейная пара:) 10 лет проработали на Камчатке, где проводили многодневные походы на лошадях для немцев. Но наш дом — это Карелия, и с 2019 года мы работаем в читать дальше
нашем любимом краю тысячи озёр и рек! Благодаря работе с немцами мы привыкли обеспечивать сервис даже там, где его нет, и можем предложить своим гостям окунуться вглубь Карелии, познакомиться как с южными, так и с северными районами! Ведь Карелия — это не только Кижи и Рускеала: это и старинная карельская игра кююккя, и послания из далёкого прошлого на берегах озёр, и национальный эпос «Калевала», и старинные карельские деревни, и древние монастыри, и звенящая тишина леса, и шёпот трав под ногами…
Конечно же, мы разрабатываем экскурсии и по индивидуальным заказам, а также организуем паломнические поездки по святым местам Карелии (кстати, Мария является звонарём в одном из старейших соборов Петрозаводска!).
Рады каждому гостю! До встречи!