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Семьёй в Карелию. Комфорт-тур: Воздушный шар, Кижи, ретропоезд, Рускеала, шхеры

Это приватный семейный выезд на 4 дня
Семьёй в Карелию. Комфорт-тур: Воздушный шар, Кижи, ретропоезд, Рускеала, шхерыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Семьёй в Карелию. Комфорт-тур: Воздушный шар, Кижи, ретропоезд, Рускеала, шхерыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Семьёй в Карелию. Комфорт-тур: Воздушный шар, Кижи, ретропоезд, Рускеала, шхерыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Это приватный семейный выезд на 4 дня, где отдых наконец-то получается: детям — ярко и интересно, взрослым — спокойно и по-настоящему ресурсно. Мы собрали Карелию так, чтобы не было привычного мы снова всё организуем: нормальный сон, понятный ритм, короткая логистика, питание без ожиданий и один ответственный рядом — вы просто проживаете поездку, а не управляете ею.

А впечатления здесь — как сильные сцены одной истории: Кижи на Метеоре, полёт на воздушном шаре над лесами и озёрами, Ладожские шхеры с высадками на уединённые острова, Рускеала и Подземная Рускеала, финал на ретропоезде с атмосферой 19 века. И при этом — без толпы, без гонки и с паузами на Ладогу, закаты, прогулки и Spa по желанию. Это тот редкий формат, когда после путешествия семья возвращается не уставшей, а ближе друг к другу.

Кому подойдёт этот тур:

  • Семьям 3 - 7 человек с детьми, которым важно, чтобы было интересно детям — и при этом взрослые действительно выдохнули. Без перегруза, с понятным ритмом и вау-точками каждый день.

  • Родителям, которые устали быть операционным штабом в отпуске. Здесь не нужно держать в голове питание, тайминги, пересадки и что если: всё организовано так, чтобы вы были семьёй, а не менеджерами поездки.

  • Тем, кто выбирает путешествие без срывов. Нормальный сон, тёплый быт, короткая логистика, паузы на отдых и заранее продуманные альтернативы по погоде (например, с полётом на шаре).

  • Семьям, которым нужны впечатления с вау, но в безопасном формате. Кижи, Ладожские шхеры с высадками на острова, Рускеала (включая Подземную), ретропоезд, воздушный шар — ярко, но без экстрима и толпы.

  • Тем, кто ценит приватность и спокойную среду. Формат без присоединений и группы с микрофоном: ваш темп, ваши паузы, ваше пространство.

  • Парам внутри семьи, которым важно сохранить отношения. В программе есть окна тишины и отдыха: отель на Ладоге, прогулки, закаты, Spa — чтобы у взрослых было время восстановиться и побыть вместе.

  • Тем, кому важна предсказуемость уровня сервиса. Проверенные места проживания, понятная логистика, аккуратные тайминги и сопровождение — чтобы поездка ощущалась как собранный проект, а не как набор случайностей.

Кому точно не подойдёт этот тур:

  • Тем, кто выбирает подешевле, а дальше разберёмся. Здесь ценность — в предсказуемом качестве: комфортный быт, понятная логистика, проверенные решения и сценарий, который держит семейный ритм.

  • Тем, кто хочет марафон как можно больше точек за день. Программа собрана не ради галочек, а ради состояния семьи: паузы, нормальные переезды, время на отдых и впечатления, которые успевают осесть.

  • Тем, кто едет за шумом, тусовками и ночной жизнью. Это выезд про тишину, природу и восстановление: ранние активности возможны (например, шар), поэтому сон и спокойный вечер здесь важнее вечеринок.

  • Тем, кто не готов учитывать детский режим и потребности. В этом туре многое построено вокруг того, чтобы детям было комфортно: питание, темп, остановки, время на перезагрузку. Если хочется как взрослым, без оглядки — лучше другой формат.

  • Тем, кто ищет жёсткий экстрим. Здесь есть яркие моменты (катер, подземная Рускеала, воздушный шар, зиплайн по желанию), но это про эмоции без лишнего риска, а не про проверку себя на прочность.

  • Тем, кому нравится формат больших групп и экскурсия для всех. Это приватный семейный выезд: без присоединений, без конвейера и без ощущения, что вы подстраиваетесь под чужих людей.

Эта программа — готовый пример приватного семейного выезда: с правильным ритмом, паузами на отдых и продуманной организацией, чтобы детям было интересно, а взрослым спокойно. Но она не жёсткая: мы легко адаптируем сценарий под вашу семью — по количеству дней, темпу, интересам, возрасту детей, уровню активности и формату отдыха (больше природы/больше тишины/больше вау) — чтобы поездка получилась вашей, а не по шаблону.

Это программа приватного индивидуального тура. Если вам нужен групповой тур - напишите нам и мы подберем для вас программу.

Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам.

Если откликается — значит, пора ехать. Осталось выбрать даты и нажать Забронировать.

  • Кижи на скоростном Метеоре — как кадр из кино: простор Онежского озера, сосновые острова и встреча с легендарным Кижским погостом, который поражает и взрослых, и детей.
  • Полёт на воздушном шаре над Карелией — рассвет, леса до горизонта, озёра и абсолютное ощущение свободы. Завершение — шампанское и сертификаты, как настоящая семейная победа.
  • Ладожские шхеры на катере с высадками на острова — скалы, проливы и уединённые берега, где можно просто дышать и чувствовать, что вы далеко от суеты.
  • Рускеала: мраморный каньон + Подземная Рускеала — бирюзовая вода, мистические гроты и тот самый вау-эффект, который остаётся в памяти надолго.
  • Ретропоезд на настоящем паровозе — бархатные вагоны в стиле Xix века, музыка и шампанское: финал путешествия, который превращает дорогу в событие.
  • Деревня викингов — живое средневековье — интерактивы, ремёсла и атмосфера, в которую дети включаются мгновенно, а взрослые получают редкое ощущение мы прожили это вместе.
  • Закаты и отдых у Ладоги — простор, тишина, территория отеля, прогулки и Spa по желанию: Карелия, в которой восстанавливаются не только силы, но и связь внутри семьи.

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск, Кижи на метеоре через Онежское озеро

  • Встречаем вас на вокзале Петрозаводска — спокойно, без ожиданий и лишних перемещений. Сразу задаём правильный ритм: комфортный завтрак, чтобы дети были сыты, а взрослые — уже в режиме мы не штаб, мы отдыхаем.

  • Дальше — самый красивый и самый бережный способ начать путешествие: скоростной Метеор на остров Кижи. Для семьи это идеальная логистика: минимум дороги — максимум впечатлений. На воде время замедляется само собой: мягкая медитация, сосновые островки, простор Онежского озера — и ощущение, что вы наконец-то выдохнули.

  • На Кижах нас встречает Кижский Погост — тот самый вау-момент, который цепляет и взрослых, и детей. Двадцать две главы Преображенской церкви, рядом — Покровская церковь и колокольня: архитектура, которая не просто красивая, а вызывает настоящее удивление. Дальше гуляем по сектору Русские Заонежья: дома, часовни, мельницы и амбары — как живой музей под открытым небом. Экскурсия построена так, чтобы было интересно и понятным языком: про мастерство плотников, историю этих мест и то, как всё это сохраняют.

  • Возвращаемся в Петрозаводск — и без спешки заходим на обед в хороший ресторан. После — переезд в Сортавалу, но с нашим семейным принципом: дорога без износа, с паузами и нормальным темпом.

  • К вечеру приезжаем в отель на берегу Ладоги. Заселяемся, отдых — сразу становится частью программы: тишина, простор, воздух, возможность быстро приземлиться после дороги. Ужин в ресторане отеля — и тот самый карельский закат, когда дети счастливы, а взрослые впервые за долгое время не думают, что ещё нужно организовать.

Петрозаводск, Кижи на метеоре через Онежское озероПетрозаводск, Кижи на метеоре через Онежское озероПетрозаводск, Кижи на метеоре через Онежское озеро
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Воздушный шар, Водопады, закат над Ладогой

  • Утро начинается с события, которое запоминают на всю жизнь: полет на воздушном шаре. Карелия сверху — это не просто красиво, а ощущение пространства и свободы: леса до горизонта, зеркала озёр, мягкие долины. Полеты проходят на рассвете — в самое кинематографичное время, когда природа выглядит особенно объёмно и тихо. Да, подъем будет ранним — и именно поэтому дальше день собран так, чтобы семья не выгорела, а восстановилась.

  • После полёта возвращаемся в отель: завтрак и обязательная пауза на отдых. Можно спокойно выспаться, прогуляться по территории, просто побыть в тишине. В нашем формате семейного премиума это не пустое время — это то, что держит настроение детей и ресурс взрослых.

  • Далее — водопады Северного Приладожья: мощная вода, лесной воздух и тот самый природный драйв без перегруза. Мы едем к самому высокому водопаду региона и заезжаем на месторождение граната — здесь каждый сможет добыть свой камень и увезти настоящий семейный трофей, который дети потом будут показывать дома как доказательство приключения.

  • Возвращаемся в отель на Ладоге, обедаем и отдыхаем. Вторая половина дня — специально оставлена мягкой: по желанию можно сходить в Spa, погулять вдоль воды, побыть на территории отеля, восстановиться после раннего подъёма. Это как раз тот баланс, когда детям интересно, а взрослым спокойно — без ощущения гонки.

  • Вечер — свободный: ужин в ресторане отеля, прогулка, закат над Ладогой. День заканчивается не усталостью от впечатлений, а ощущением: у семьи всё получается.

  • Если полёт отменят по погоде, мы перенесём его на следующий день — с сохранением логики ритма и без стресса для семьи (это и есть наш план B/C).

Воздушный шар, Водопады, закат над ЛадогойВоздушный шар, Водопады, закат над ЛадогойВоздушный шар, Водопады, закат над Ладогой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Ладожские шхеры и деревня Викингов

  • Начинаем день спокойно: завтрак в отеле и мягкий сбор без гонки. В семейном формате важно, чтобы утро не превращалось в срочно-быстро, поэтому темп подстраиваем под вас.

  • Дальше — одно из самых сильных карельских впечатлений: Ладожские шхеры на скоростном катере. Это тот случай, когда детям — вау, а взрослым — редкое ощущение тишины и пространства. Мы пройдём вдоль отвесных скал, протиснемся через узкие проливы с живописными берегами и сделаем высадки на уединённые острова, где нет ощущения экскурсии для всех. Здесь можно просто дышать, смотреть, быть вместе — и загадать желание по карельскому обычаю (детям это особенно нравится).

  • После воды — вкусный карельский обед: без долгих ожиданий, в правильный момент, чтобы у детей не копилась усталость и голод (а у родителей — раздражение).

  • Во второй половине дня — Деревня викингов / музей живой истории. Это идеальный формат для семьи: история здесь не в лекции, а в действии. Реконструкция поселения на берегу Ладоги, увлекательные рассказы о жизни викингов, ремесленные зоны и интерактивы, где можно потрогать, попробовать, сделать. Для взрослых — атмосфера и смыслы, для детей — настоящая игра в прошлое. По желанию — дегустация медовухи, мастер-классы (кузнечное/гончарное), тир и безопасные испытания древнего оружия в формате, который не превращает день в экстрим.

  • К вечеру возвращаемся в отель: ужин и свободное время. День закрываем на спокойствии — чтобы силы оставались и на впечатления, и на семейные моменты, а не уходили на восстановление после перегруза.

Ладожские шхеры и деревня ВикинговЛадожские шхеры и деревня ВикинговЛадожские шхеры и деревня Викингов
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Горный парк Рускеала, Мраморный каньон, Ретропоезд

  • Утро начинаем по-взрослому комфортно: завтрак в отеле и время спокойно прожить последние часы у Ладоги — без сборов в темноте и без гонки. Это важная часть семейного ритма: вы не выпадаете из отдыха в последний день.

  • Дальше выселяемся — и здесь включается наш продюсерский подход: о чемоданах заботимся мы, чтобы вы не носили и не переживали, где оставить вещи. Семья едет налегке, как и должно быть.

  • Первая точка дня — Рускеальский парк. Мраморный каньон с бирюзовой водой — это тот самый визуальный вау, который одинаково цепляет и детей, и взрослых. Мы прогуляемся по лучшим видовым точкам, узнаем историю мраморных разработок и просто дадим месту сделать своё: здесь красиво без усилий. По желанию — зиплайн (без обязаловки: можно выбрать активность или спокойный маршрут, чтобы всем было комфортно).

  • После — обед в уютном месте по пути: в правильный момент дня и с быстрым сервисом, чтобы дети не успели проголодаться и устать, а у взрослых не появилось лишнего напряжения.

  • Далее — Подземная Рускеала. Туда попасть непросто, но с нами это организовано заранее. Внутри — прохлада, свет, мистические гроты и ощущение приключения как в кино, но в безопасном, управляемом формате — именно то, что нужно семье в финале путешествия.

  • И завершение, которое превращает дорогу в событие: ретропоезд. Настоящий паровоз и вагоны в стиле конца 19 века — бархат, музыка, шампанское, атмосфера праздника без показухи. Это не просто трансфер, а красивая точка: вы уезжаете с ощущением, что поездка была собрана как история.

Дальше — мягкая логистика отъезда:

  • гостей на питерской Ласточке мы проводим и посадим на поезд;

  • тем, кто едет в Москву, организуем время на ужин в ресторане национальной кухни и так же спокойно отвезём на вокзал.

Никаких разбирайтесь сами — финал так же продуман и спокойный: мы всё организуем и мягко доводим вас до поезда.

Горный парк Рускеала, Мраморный каньон, РетропоездГорный парк Рускеала, Мраморный каньон, РетропоездГорный парк Рускеала, Мраморный каньон, Ретропоезд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска и сопровождение по программе
  • Работа турлидера/сопровождающего на маршруте
  • Проживание 3 ночи в гостевом комплексе/отеле у Ладоги
  • 3 завтрака
  • Водный трансфер на Метеоре Петрозаводск - Кижи - Петрозаводск
  • Экскурсия по острову Кижи (музей-заповедник)
  • Экскурсия к водопадам + посещение месторождения граната
  • Прогулка по Ладожским шхерам на скоростном катере (с высадками на острова)
  • Посещение этно-комплекса/Деревни викингов с экскурсией
  • Экскурсия по Рускеальскому парку (наземная)
  • Экскурсия Подземная Рускеала
  • Билеты на ретропоезд Рускеала - Сортавала
  • Все трансферы по маршруту на комфортном транспорте
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно из Сортавалы
  • Обеды и ужины (оплачиваются в ресторанах по меню)
  • Спа-комплекс/баня при отеле
  • Активности по желанию на локациях: зиплайн в Рускеале и другие развлечения в парке
  • Полёт на воздушном шаре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Анастасия. Мне 35 лет и большую часть своей жизни путешествую. Это не просто увлечение, это буквально мой путь. Когда-то я выбрала профессию международника, чтобы увидеть мир. Отказалась от
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карьерных возможностей, чтобы не подписывать "невыезд". Потом — создала своё главное дело: авторские туры. Путешествия — мой воздух. Подруги шутят, что я могу отказаться от чего угодно, но не от дороги. И это правда. Я побывала более чем в 20 странах, объехала столько городов, что уже не считаю. Но чем дальше я еду, тем больше ценю не количество, а глубину. В своих путешествиях я делаю ставку на комфорт без пафоса. Когда-то я попала в ужасный отель и поняла: я лучше поеду на 3 дня, но так, чтобы отдых был действительно отдыхом. И теперь в каждом туре я стараюсь создать для своих гостей именно такие условия: чисто, уютно, удобно, безопасно. Чтобы вы могли расслабиться, почувствовать себя "в хороших руках" — и просто наслаждаться. Ещё один важный для меня принцип — аутентичность. Я обхожу толпы, выбираю маршруты, где можно прочувствовать культуру, быт, настоящих людей. Пусть это не будет пятизвёздочный отель, но если это старинный дом с историей — я выберу его. Мне важна душа места. И, конечно, самое ценное — это люди. Я верю, что тур — это не просто маршрут, а общение с близкими по духу. В авторских поездках собираются именно такие люди. Мы смеёмся, делим впечатления, иногда уезжаем с глазами на мокром месте — потому что получилось по-настоящему. Моя задача — снять с вас весь организационный стресс. Вы просто приезжаете, а я уже обо всём позаботилась: трансферы, питание, гиды, план "Б", если что-то пойдёт не так. Даже дождевики продуманы. Я люблю пробовать новое — от танцев до каяков и шоу. И хочу, чтобы каждый человек в моих турах тоже уезжал с чем-то новым: не только в телефоне, но и в сердце. Если вы ищете тур, где чувствуешь, что о тебе действительно подумали — добро пожаловать.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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