Описание тура
Это приватный семейный выезд на 4 дня, где отдых наконец-то получается: детям — ярко и интересно, взрослым — спокойно и по-настоящему ресурсно. Мы собрали Карелию так, чтобы не было привычного мы снова всё организуем: нормальный сон, понятный ритм, короткая логистика, питание без ожиданий и один ответственный рядом — вы просто проживаете поездку, а не управляете ею.
А впечатления здесь — как сильные сцены одной истории: Кижи на Метеоре, полёт на воздушном шаре над лесами и озёрами, Ладожские шхеры с высадками на уединённые острова, Рускеала и Подземная Рускеала, финал на ретропоезде с атмосферой 19 века. И при этом — без толпы, без гонки и с паузами на Ладогу, закаты, прогулки и Spa по желанию. Это тот редкий формат, когда после путешествия семья возвращается не уставшей, а ближе друг к другу.
Кому подойдёт этот тур:
Семьям 3 - 7 человек с детьми, которым важно, чтобы было интересно детям — и при этом взрослые действительно выдохнули. Без перегруза, с понятным ритмом и вау-точками каждый день.
Родителям, которые устали быть операционным штабом в отпуске. Здесь не нужно держать в голове питание, тайминги, пересадки и что если: всё организовано так, чтобы вы были семьёй, а не менеджерами поездки.
Тем, кто выбирает путешествие без срывов. Нормальный сон, тёплый быт, короткая логистика, паузы на отдых и заранее продуманные альтернативы по погоде (например, с полётом на шаре).
Семьям, которым нужны впечатления с вау, но в безопасном формате. Кижи, Ладожские шхеры с высадками на острова, Рускеала (включая Подземную), ретропоезд, воздушный шар — ярко, но без экстрима и толпы.
Тем, кто ценит приватность и спокойную среду. Формат без присоединений и группы с микрофоном: ваш темп, ваши паузы, ваше пространство.
Парам внутри семьи, которым важно сохранить отношения. В программе есть окна тишины и отдыха: отель на Ладоге, прогулки, закаты, Spa — чтобы у взрослых было время восстановиться и побыть вместе.
Тем, кому важна предсказуемость уровня сервиса. Проверенные места проживания, понятная логистика, аккуратные тайминги и сопровождение — чтобы поездка ощущалась как собранный проект, а не как набор случайностей.
Кому точно не подойдёт этот тур:
Тем, кто выбирает подешевле, а дальше разберёмся. Здесь ценность — в предсказуемом качестве: комфортный быт, понятная логистика, проверенные решения и сценарий, который держит семейный ритм.
Тем, кто хочет марафон как можно больше точек за день. Программа собрана не ради галочек, а ради состояния семьи: паузы, нормальные переезды, время на отдых и впечатления, которые успевают осесть.
Тем, кто едет за шумом, тусовками и ночной жизнью. Это выезд про тишину, природу и восстановление: ранние активности возможны (например, шар), поэтому сон и спокойный вечер здесь важнее вечеринок.
Тем, кто не готов учитывать детский режим и потребности. В этом туре многое построено вокруг того, чтобы детям было комфортно: питание, темп, остановки, время на перезагрузку. Если хочется как взрослым, без оглядки — лучше другой формат.
Тем, кто ищет жёсткий экстрим. Здесь есть яркие моменты (катер, подземная Рускеала, воздушный шар, зиплайн по желанию), но это про эмоции без лишнего риска, а не про проверку себя на прочность.
Тем, кому нравится формат больших групп и экскурсия для всех. Это приватный семейный выезд: без присоединений, без конвейера и без ощущения, что вы подстраиваетесь под чужих людей.
Эта программа — готовый пример приватного семейного выезда: с правильным ритмом, паузами на отдых и продуманной организацией, чтобы детям было интересно, а взрослым спокойно. Но она не жёсткая: мы легко адаптируем сценарий под вашу семью — по количеству дней, темпу, интересам, возрасту детей, уровню активности и формату отдыха (больше природы/больше тишины/больше вау) — чтобы поездка получилась вашей, а не по шаблону.
Это программа приватного индивидуального тура. Если вам нужен групповой тур - напишите нам и мы подберем для вас программу.
Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам.
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- Кижи на скоростном Метеоре — как кадр из кино: простор Онежского озера, сосновые острова и встреча с легендарным Кижским погостом, который поражает и взрослых, и детей.
- Полёт на воздушном шаре над Карелией — рассвет, леса до горизонта, озёра и абсолютное ощущение свободы. Завершение — шампанское и сертификаты, как настоящая семейная победа.
- Ладожские шхеры на катере с высадками на острова — скалы, проливы и уединённые берега, где можно просто дышать и чувствовать, что вы далеко от суеты.
- Рускеала: мраморный каньон + Подземная Рускеала — бирюзовая вода, мистические гроты и тот самый вау-эффект, который остаётся в памяти надолго.
- Ретропоезд на настоящем паровозе — бархатные вагоны в стиле Xix века, музыка и шампанское: финал путешествия, который превращает дорогу в событие.
- Деревня викингов — живое средневековье — интерактивы, ремёсла и атмосфера, в которую дети включаются мгновенно, а взрослые получают редкое ощущение мы прожили это вместе.
- Закаты и отдых у Ладоги — простор, тишина, территория отеля, прогулки и Spa по желанию: Карелия, в которой восстанавливаются не только силы, но и связь внутри семьи.
Программа тура по дням
Петрозаводск, Кижи на метеоре через Онежское озеро
Встречаем вас на вокзале Петрозаводска — спокойно, без ожиданий и лишних перемещений. Сразу задаём правильный ритм: комфортный завтрак, чтобы дети были сыты, а взрослые — уже в режиме мы не штаб, мы отдыхаем.
Дальше — самый красивый и самый бережный способ начать путешествие: скоростной Метеор на остров Кижи. Для семьи это идеальная логистика: минимум дороги — максимум впечатлений. На воде время замедляется само собой: мягкая медитация, сосновые островки, простор Онежского озера — и ощущение, что вы наконец-то выдохнули.
На Кижах нас встречает Кижский Погост — тот самый вау-момент, который цепляет и взрослых, и детей. Двадцать две главы Преображенской церкви, рядом — Покровская церковь и колокольня: архитектура, которая не просто красивая, а вызывает настоящее удивление. Дальше гуляем по сектору Русские Заонежья: дома, часовни, мельницы и амбары — как живой музей под открытым небом. Экскурсия построена так, чтобы было интересно и понятным языком: про мастерство плотников, историю этих мест и то, как всё это сохраняют.
Возвращаемся в Петрозаводск — и без спешки заходим на обед в хороший ресторан. После — переезд в Сортавалу, но с нашим семейным принципом: дорога без износа, с паузами и нормальным темпом.
К вечеру приезжаем в отель на берегу Ладоги. Заселяемся, отдых — сразу становится частью программы: тишина, простор, воздух, возможность быстро приземлиться после дороги. Ужин в ресторане отеля — и тот самый карельский закат, когда дети счастливы, а взрослые впервые за долгое время не думают, что ещё нужно организовать.
Воздушный шар, Водопады, закат над Ладогой
Утро начинается с события, которое запоминают на всю жизнь: полет на воздушном шаре. Карелия сверху — это не просто красиво, а ощущение пространства и свободы: леса до горизонта, зеркала озёр, мягкие долины. Полеты проходят на рассвете — в самое кинематографичное время, когда природа выглядит особенно объёмно и тихо. Да, подъем будет ранним — и именно поэтому дальше день собран так, чтобы семья не выгорела, а восстановилась.
После полёта возвращаемся в отель: завтрак и обязательная пауза на отдых. Можно спокойно выспаться, прогуляться по территории, просто побыть в тишине. В нашем формате семейного премиума это не пустое время — это то, что держит настроение детей и ресурс взрослых.
Далее — водопады Северного Приладожья: мощная вода, лесной воздух и тот самый природный драйв без перегруза. Мы едем к самому высокому водопаду региона и заезжаем на месторождение граната — здесь каждый сможет добыть свой камень и увезти настоящий семейный трофей, который дети потом будут показывать дома как доказательство приключения.
Возвращаемся в отель на Ладоге, обедаем и отдыхаем. Вторая половина дня — специально оставлена мягкой: по желанию можно сходить в Spa, погулять вдоль воды, побыть на территории отеля, восстановиться после раннего подъёма. Это как раз тот баланс, когда детям интересно, а взрослым спокойно — без ощущения гонки.
Вечер — свободный: ужин в ресторане отеля, прогулка, закат над Ладогой. День заканчивается не усталостью от впечатлений, а ощущением: у семьи всё получается.
Если полёт отменят по погоде, мы перенесём его на следующий день — с сохранением логики ритма и без стресса для семьи (это и есть наш план B/C).
Ладожские шхеры и деревня Викингов
Начинаем день спокойно: завтрак в отеле и мягкий сбор без гонки. В семейном формате важно, чтобы утро не превращалось в срочно-быстро, поэтому темп подстраиваем под вас.
Дальше — одно из самых сильных карельских впечатлений: Ладожские шхеры на скоростном катере. Это тот случай, когда детям — вау, а взрослым — редкое ощущение тишины и пространства. Мы пройдём вдоль отвесных скал, протиснемся через узкие проливы с живописными берегами и сделаем высадки на уединённые острова, где нет ощущения экскурсии для всех. Здесь можно просто дышать, смотреть, быть вместе — и загадать желание по карельскому обычаю (детям это особенно нравится).
После воды — вкусный карельский обед: без долгих ожиданий, в правильный момент, чтобы у детей не копилась усталость и голод (а у родителей — раздражение).
Во второй половине дня — Деревня викингов / музей живой истории. Это идеальный формат для семьи: история здесь не в лекции, а в действии. Реконструкция поселения на берегу Ладоги, увлекательные рассказы о жизни викингов, ремесленные зоны и интерактивы, где можно потрогать, попробовать, сделать. Для взрослых — атмосфера и смыслы, для детей — настоящая игра в прошлое. По желанию — дегустация медовухи, мастер-классы (кузнечное/гончарное), тир и безопасные испытания древнего оружия в формате, который не превращает день в экстрим.
К вечеру возвращаемся в отель: ужин и свободное время. День закрываем на спокойствии — чтобы силы оставались и на впечатления, и на семейные моменты, а не уходили на восстановление после перегруза.
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон, Ретропоезд
Утро начинаем по-взрослому комфортно: завтрак в отеле и время спокойно прожить последние часы у Ладоги — без сборов в темноте и без гонки. Это важная часть семейного ритма: вы не выпадаете из отдыха в последний день.
Дальше выселяемся — и здесь включается наш продюсерский подход: о чемоданах заботимся мы, чтобы вы не носили и не переживали, где оставить вещи. Семья едет налегке, как и должно быть.
Первая точка дня — Рускеальский парк. Мраморный каньон с бирюзовой водой — это тот самый визуальный вау, который одинаково цепляет и детей, и взрослых. Мы прогуляемся по лучшим видовым точкам, узнаем историю мраморных разработок и просто дадим месту сделать своё: здесь красиво без усилий. По желанию — зиплайн (без обязаловки: можно выбрать активность или спокойный маршрут, чтобы всем было комфортно).
После — обед в уютном месте по пути: в правильный момент дня и с быстрым сервисом, чтобы дети не успели проголодаться и устать, а у взрослых не появилось лишнего напряжения.
Далее — Подземная Рускеала. Туда попасть непросто, но с нами это организовано заранее. Внутри — прохлада, свет, мистические гроты и ощущение приключения как в кино, но в безопасном, управляемом формате — именно то, что нужно семье в финале путешествия.
И завершение, которое превращает дорогу в событие: ретропоезд. Настоящий паровоз и вагоны в стиле конца 19 века — бархат, музыка, шампанское, атмосфера праздника без показухи. Это не просто трансфер, а красивая точка: вы уезжаете с ощущением, что поездка была собрана как история.
Дальше — мягкая логистика отъезда:
гостей на питерской Ласточке мы проводим и посадим на поезд;
тем, кто едет в Москву, организуем время на ужин в ресторане национальной кухни и так же спокойно отвезём на вокзал.
Никаких разбирайтесь сами — финал так же продуман и спокойный: мы всё организуем и мягко доводим вас до поезда.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
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Что включено
- Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска и сопровождение по программе
- Работа турлидера/сопровождающего на маршруте
- Проживание 3 ночи в гостевом комплексе/отеле у Ладоги
- 3 завтрака
- Водный трансфер на Метеоре Петрозаводск - Кижи - Петрозаводск
- Экскурсия по острову Кижи (музей-заповедник)
- Экскурсия к водопадам + посещение месторождения граната
- Прогулка по Ладожским шхерам на скоростном катере (с высадками на острова)
- Посещение этно-комплекса/Деревни викингов с экскурсией
- Экскурсия по Рускеальскому парку (наземная)
- Экскурсия Подземная Рускеала
- Билеты на ретропоезд Рускеала - Сортавала
- Все трансферы по маршруту на комфортном транспорте
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно из Сортавалы
- Обеды и ужины (оплачиваются в ресторанах по меню)
- Спа-комплекс/баня при отеле
- Активности по желанию на локациях: зиплайн в Рускеале и другие развлечения в парке
- Полёт на воздушном шаре