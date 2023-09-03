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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер до д. Киндасово. Старт сплава
Встречаемся у ж/д вокзала в г. Петрозаводске.
Проезд автобусом до д. Киндасово.
Подготовка к сплаву по реке Шуя, инструктаж по технике безопасности.
Сплав по реке Шуя: до лагеря (порог Большой Толли).
Обедаем в лагере.
Катаемся на пороге Большой Толли.
Ужинаем.
Свободное время.
Ночуем в палатках.
Катание на пороге Большой Толли. Баня
Завтракаем.
Катаемся на пороге Большой Толли.
Обедаем, заготавливаем дрова.
Баня.
Ужинаем.
Ночуем в палатках.
Завершение сплава. Возвращение в Петрозаводск
Завтракаем.
Свободное время.
Обедаем.
Сборы.
Выходим на реку.
Сплав по реке Шуя до конечного пункта маршрута.
Проезд автобусом до Петрозаводского ж/д вокзала.
Проживание
Тур предусматривает проживание в 2-3-местных палатках.
Стоимость тура для ребенка до 12 лет — 13 300 рублей.
Варианты проживания
Палатки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа инструктора
- Питание (трехразовое)
- Снаряжение для похода: рафт (или катамаран) спасательные жилетывеслакаскигермо-упаковкипринадлежности для кострапоходная кухнятентыспальные мешкиковрики2-3-местные палатки
- Рафт (или катамаран)
- Спасательные жилеты
- Весла
- Каски
- Гермо-упаковки
- Принадлежности для костра
- Походная кухня
- Тенты
- Спальные мешки
- Коврики
- 2-3-местные палатки
- Транспортировка всеми видами транспорта согласно программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Лодочный мотор
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Головной убор.
- Ветровка.
- Теплая кофта.
- Комплект одежды для сплава (шорты, лосины, спортивные штаны, футболка, кофта, ветровка, купальник).
- Комплект одежды для нахождения на берегу.
- Перчатки для сплава (х/б или спортивные).
- Обувь с фиксацией ноги для сплава (кроссовки).
- Обувь для нахождения на берегу.
- Купальник.
- Теплый комплект одежды для сна (кофта, штаны, носки).
- Сменное нижнее белье.
- Дождевик.
- Средства личной гигиены.
- Ложка, миска, кружка.
- Средство от комаров.
- Лекарства/препараты индивидуального применения.
- Повербанк.
- Защитный крем от солнца.
Важно:
- количество комплектов одежды зависит от количества дней;
- несколько комплектов одежды для нахождения на воде и несколько комплектов для нахождения у костра;
- обязательно рюкзак или спортивная сумка (чемоданы не брать!).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое проживание в туре?
Тур предполагает «дикий» отдых с проживанием в палатке без удобств.
Есть ли скидки для детей?
Да, стоимость тура для ребенка до 12 лет — 13 300 рублей.
Кому подходит тур?
Тур прекрасно подходит:
- Как для начинающих водных туристов (пороги 1–3 категории сложности), так и для профи. Новички получат первые навыки гребли на суднах (рафтах, катамаранах, байдарках) и новые впечатления.
- Как для одиночек и пар, так и для семей с детьми. Безопасность детей обеспечена двойным контролем — со стороны родителей и инструкторов.
- Как для людей молодых, так и для пожилых. Пробовать никогда не поздно, если рядом опытный инструктор.
- Для корпоративного отдыха. 3 дня — хороший срок, чтобы отдохнуть всей командой от офисных будней, повеселиться и насладиться природой севера.
Какую информацию нужно сообщить организатору тура?
- ограничения по питанию;
- серьезные заболевания;
- размер верхней одежды для подготовки спасательных жилетов;
- о своем высоком росте (рост больше 190 см.) — для подготовки спальных мешков.
Возможно ли проведение тура в индивидуальном формате?
Индивидуально тур проводится при группе 8 человек или по стоимости 8 человек.
С собаками на сборные группы нельзя, только на индивидуальные.
При индивидуальных программах время старта может меняться.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Рад что получилось вырваться к вам, а так же рад, что для меня нашлось место в группе. Сеня - молодец парень. Хоть и молодой, но очень опытный! Его наставничество и советы просто бесценны
Преодоление порогов - экстремальное развлечение. Свою бурю эмоций я в виде короткого и эмоционального аудио выложил у себя в соцсетях - строго 18+)))))
Всем спасибо, постараюсь пропагандировать этот вид отдыха как можно шире и чаще среди своих друзей!