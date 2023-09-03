Это лучшей отпуск, что у меня был. Если бы я поехал на Таити, мне бы не так завидовали близкие, как сейчас.

Преодоление порогов - экстремальное развлечение. Свою бурю эмоций я в виде короткого и эмоционального аудио выложил у себя в соцсетях - строго 18+)))))

Всем спасибо, постараюсь пропагандировать этот вид отдыха как можно шире и чаще среди своих друзей!