Три дня на реке Шуя

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Вас ждёт увлекательное приключение, испытание характера и силы воли, после которого вам точно будет что вспомнить! Тур прекрасно подходит как для начинающих туристов, так и для профи. Вливайтесь в ряды поклонников водного туризма! Возможно проведение тура в индивидуальном формате.
Три дня на реке Шуя
Три дня на реке Шуя
Три дня на реке Шуя
Ближайшие даты:
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
21
июн
28
июн
5
июл
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даты

Что вас ожидает:

Преодоление порогов на рафтах
Преодоление порогов на рафтах
Пройдем пороги разной сложности — понравится и новичкам, и профи
Отдых на природе
Отдых на природе
Будем ночевать в палатках, готовить на костре и париться в туристической бане

Программа тура по дням

1 день

Трансфер до д. Киндасово. Старт сплава

Встречаемся у ж/д вокзала в г. Петрозаводске.

Проезд автобусом до д. Киндасово.

Подготовка к сплаву по реке Шуя, инструктаж по технике безопасности.

Сплав по реке Шуя: до лагеря (порог Большой Толли).

Обедаем в лагере.

Катаемся на пороге Большой Толли.

Ужинаем.

Свободное время.

Ночуем в палатках.

Трансфер до д. Киндасово. Старт сплаваТрансфер до д. Киндасово. Старт сплаваТрансфер до д. Киндасово. Старт сплаваТрансфер до д. Киндасово. Старт сплава
2 день

Катание на пороге Большой Толли. Баня

Завтракаем.

Катаемся на пороге Большой Толли.

Обедаем, заготавливаем дрова.

Баня.

Ужинаем.

Ночуем в палатках.

Катание на пороге Большой Толли. БаняКатание на пороге Большой Толли. БаняКатание на пороге Большой Толли. БаняКатание на пороге Большой Толли. Баня
3 день

Завершение сплава. Возвращение в Петрозаводск

Завтракаем.

Свободное время.

Обедаем.

Сборы.

Выходим на реку.

Сплав по реке Шуя до конечного пункта маршрута.

Проезд автобусом до Петрозаводского ж/д вокзала.

Завершение сплава. Возвращение в ПетрозаводскЗавершение сплава. Возвращение в ПетрозаводскЗавершение сплава. Возвращение в ПетрозаводскЗавершение сплава. Возвращение в Петрозаводск

Проживание

Тур предусматривает проживание в 2-3-местных палатках.

Стоимость тура для ребенка до 12 лет — 13 300 рублей.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палатки

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа инструктора
  • Питание (трехразовое)
  • Снаряжение для похода: рафт (или катамаран) спасательные жилетывеслакаскигермо-упаковкипринадлежности для кострапоходная кухнятентыспальные мешкиковрики2-3-местные палатки
  • Рафт (или катамаран)
  • Спасательные жилеты
  • Весла
  • Каски
  • Гермо-упаковки
  • Принадлежности для костра
  • Походная кухня
  • Тенты
  • Спальные мешки
  • Коврики
  • 2-3-местные палатки
  • Транспортировка всеми видами транспорта согласно программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Лодочный мотор
  • Страховка
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Головной убор.
  2. Ветровка.
  3. Теплая кофта.
  4. Комплект одежды для сплава (шорты, лосины, спортивные штаны, футболка, кофта, ветровка, купальник).
  5. Комплект одежды для нахождения на берегу.
  6. Перчатки для сплава (х/б или спортивные).
  7. Обувь с фиксацией ноги для сплава (кроссовки).
  8. Обувь для нахождения на берегу.
  9. Купальник.
  10. Теплый комплект одежды для сна (кофта, штаны, носки).
  11. Сменное нижнее белье.
  12. Дождевик.
  13. Средства личной гигиены.
  14. Ложка, миска, кружка.
  15. Средство от комаров.
  16. Лекарства/препараты индивидуального применения.
  17. Повербанк.
  18. Защитный крем от солнца.

Важно:

  • количество комплектов одежды зависит от количества дней;
  • несколько комплектов одежды для нахождения на воде и несколько комплектов для нахождения у костра;
  • обязательно рюкзак или спортивная сумка (чемоданы не брать!).
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое проживание в туре?

Тур предполагает «дикий» отдых с проживанием в палатке без удобств.

Есть ли скидки для детей?

Да, стоимость тура для ребенка до 12 лет — 13 300 рублей.

Кому подходит тур?

Тур прекрасно подходит:

  • Как для начинающих водных туристов (пороги 1–3 категории сложности), так и для профи. Новички получат первые навыки гребли на суднах (рафтах, катамаранах, байдарках) и новые впечатления.
  • Как для одиночек и пар, так и для семей с детьми. Безопасность детей обеспечена двойным контролем — со стороны родителей и инструкторов.
  • Как для людей молодых, так и для пожилых. Пробовать никогда не поздно, если рядом опытный инструктор.
  • Для корпоративного отдыха. 3 дня — хороший срок, чтобы отдохнуть всей командой от офисных будней, повеселиться и насладиться природой севера.
Какую информацию нужно сообщить организатору тура?
  • ограничения по питанию;
  • серьезные заболевания;
  • размер верхней одежды для подготовки спасательных жилетов;
  • о своем высоком росте (рост больше 190 см.) — для подготовки спальных мешков.
Возможно ли проведение тура в индивидуальном формате?

Индивидуально тур проводится при группе 8 человек или по стоимости 8 человек.

С собаками на сборные группы нельзя, только на индивидуальные.

При индивидуальных программах время старта может меняться.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
3 сен 2023
Всё было очень и очень круто!!!!!!
Рад что получилось вырваться к вам, а так же рад, что для меня нашлось место в группе. Сеня - молодец парень. Хоть и молодой, но очень опытный! Его наставничество и советы просто бесценны
П
3 сен 2023
Это лучшей отпуск, что у меня был. Если бы я поехал на Таити, мне бы не так завидовали близкие, как сейчас.
Преодоление порогов - экстремальное развлечение. Свою бурю эмоций я в виде короткого и эмоционального аудио выложил у себя в соцсетях - строго 18+)))))
Всем спасибо, постараюсь пропагандировать этот вид отдыха как можно шире и чаще среди своих друзей!
О
15 авг 2023
Отличная компания, искрометный юмор, увлекательные байки и истории. Спасибо Андрею за вкусную еду на костре, получилась вкусная запеченая щука. Отдельная благодарность Денису за чудесные песни под гитару, он настоящая душа компании, позитив в любой ситуации 👍
Отличная компания, искрометный юмор, увлекательные байки и истории. Спасибо Андрею за вкусную еду на костре, получиласьОтличная компания, искрометный юмор, увлекательные байки и истории. Спасибо Андрею за вкусную еду на костре, получиласьОтличная компания, искрометный юмор, увлекательные байки и истории. Спасибо Андрею за вкусную еду на костре, получиласьОтличная компания, искрометный юмор, увлекательные байки и истории. Спасибо Андрею за вкусную еду на костре, получилась

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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