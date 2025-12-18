Будем жить в уютном домике среди заснеженных лесов и замерзшего озера, кататься на санях за снегоходом, пить воду из
Описание тура
Организационные детали
Это зимнее путешествие! В связи с этим, необходимо иметь теплую одежду и теплую обувь (можно взять с собой). Все путешествие (кроме автомобильной экскурсии) будет проходить на свежем воздухе.
Программа тура по дням
Кивач и Заонежские деревни
Встречаемся в Петрозаводске в 8 утра и едем на минивэне в заповедник «Кивач». По дороге гид расскажет интересные факты о Карелии, к 10 утра доберемся до водопада Кивач, который восхвалял Державин в своем стихотворении. Подышим свежим воздухом хвойного леса, послушаем журчание воды среди спящей зимней природы. При желании можно зайти в небольшой «Музей природы».
Нагулявшись по заповеднику, поедем в Медвежьегорск. Там перекусим и отправимся в деревню Шуньга. Именно здесь впервые обнаружили «аспидный камень» — шунгит. Вы сможете приобрести сувениры из этого минерала на память, а также увидеть уникальный геологический памятник — выходящий на поверхность разрез с шунгитом.
Затем отправимся в деревню Толвуя с целебными источниками. Вы сможете попробовать воду из «Царицыного ключа» и набрать бутылочки с собой в дорогу.
К вечеру доберемся до деревни Оятевщина, оттуда пересядем на аэролодку или снегоход и домчимся до деревни Воробьи. Там заселимся в уютный домик и отдохнем. Вы можете самостоятельно погулять по окрестностям и насладиться зимней карельской природой.
На санях по снежному лесу
После не сильно раннего подъема и плотного завтрака отправимся в поход по снежному лесу в деревню Кургеницы. Дорога будет необычная — поедем на санях за снегоходом — это настоящий аттракцион! В деревне Кургеницы вы услышите историю этих мест, пройдете по главной улице до могилы партизан, погибших на подходах к деревне в 1942 году. Устроим привал с горячим чаем, а потом вернёмся в «Воробьиное гнездо».
После такого насыщенного похода расслабимся в бане — будем париться и, при желании, прыгать в снежные сугробы.
Остров Кижи
После завтрака выезжаем на остров Кижи. Там находится уникальный архитектурный ансамбль, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите «визитную карточку» острова — церковь Преображения Господня, осмотрите старинные крестьянские дома и узнаете интересные факты о деревянном зодчестве. После экскурсии у вас будет время самостоятельно прогуляться по острову, зайти в церковь, попить чай с пирожками в трапезной.
После этого отправимся в обратный путь на аэролодке или снегоходе. Доберемся до деревни Оятевщина, там пересядем в минивэн и вернемся в Петрозаводск. На этом путешествие заканчивается — до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа экскурсовода на маршруте
- Все переезды по программе
- Проживание в гостевом доме «Воробьиное Гнездо»
- Баня
- При наборе группы 4 человека стоимость тура на человека - 16 250 руб
Что не входит в цену
- Входные билеты в заповедник «Кивач»
- Входные билеты в «Музей Природы» на водопаде Кивач
- Входные билеты в музей Кижи
- Питание