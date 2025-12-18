Встречаемся в Петрозаводске в 8 утра и едем на минивэне в заповедник «Кивач». По дороге гид расскажет интересные факты о Карелии, к 10 утра доберемся до водопада Кивач, который восхвалял Державин в своем стихотворении. Подышим свежим воздухом хвойного леса, послушаем журчание воды среди спящей зимней природы. При желании можно зайти в небольшой «Музей природы».

Нагулявшись по заповеднику, поедем в Медвежьегорск. Там перекусим и отправимся в деревню Шуньга. Именно здесь впервые обнаружили «аспидный камень» — шунгит. Вы сможете приобрести сувениры из этого минерала на память, а также увидеть уникальный геологический памятник — выходящий на поверхность разрез с шунгитом.

Затем отправимся в деревню Толвуя с целебными источниками. Вы сможете попробовать воду из «Царицыного ключа» и набрать бутылочки с собой в дорогу.

К вечеру доберемся до деревни Оятевщина, оттуда пересядем на аэролодку или снегоход и домчимся до деревни Воробьи. Там заселимся в уютный домик и отдохнем. Вы можете самостоятельно погулять по окрестностям и насладиться зимней карельской природой.