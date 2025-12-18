Мои заказы

Заонежье и остров Кижи

Жить на берегу озера с видом на Кижский архитектурный ансамбль и кататься на санях по снежному лесу
Это короткое и неторопливое зимнее путешествие по заповедному уголку Карелии — Заонежью.

Будем жить в уютном домике среди заснеженных лесов и замерзшего озера, кататься на санях за снегоходом, пить воду из
читать дальше

целебных источников и слушать плеск водопада Кивач.

А еще вы увидите уникальный архитектурный комплекс Кижи, побываете в деревне, где впервые обнаружили «аспидный камень», и расслабитесь в настоящей деревенской бане.

В путешествии вас будет сопровождать местный житель, который расскажет о традиционных промыслах Карелии, особенностях земледелия и духовной истории Заонежья.

Описание тура

Организационные детали

Это зимнее путешествие! В связи с этим, необходимо иметь теплую одежду и теплую обувь (можно взять с собой). Все путешествие (кроме автомобильной экскурсии) будет проходить на свежем воздухе.

Программа тура по дням

1 день

Кивач и Заонежские деревни

Встречаемся в Петрозаводске в 8 утра и едем на минивэне в заповедник «Кивач». По дороге гид расскажет интересные факты о Карелии, к 10 утра доберемся до водопада Кивач, который восхвалял Державин в своем стихотворении. Подышим свежим воздухом хвойного леса, послушаем журчание воды среди спящей зимней природы. При желании можно зайти в небольшой «Музей природы».

Нагулявшись по заповеднику, поедем в Медвежьегорск. Там перекусим и отправимся в деревню Шуньга. Именно здесь впервые обнаружили «аспидный камень» — шунгит. Вы сможете приобрести сувениры из этого минерала на память, а также увидеть уникальный геологический памятник — выходящий на поверхность разрез с шунгитом.

Затем отправимся в деревню Толвуя с целебными источниками. Вы сможете попробовать воду из «Царицыного ключа» и набрать бутылочки с собой в дорогу.

К вечеру доберемся до деревни Оятевщина, оттуда пересядем на аэролодку или снегоход и домчимся до деревни Воробьи. Там заселимся в уютный домик и отдохнем. Вы можете самостоятельно погулять по окрестностям и насладиться зимней карельской природой.

2 день

На санях по снежному лесу

После не сильно раннего подъема и плотного завтрака отправимся в поход по снежному лесу в деревню Кургеницы. Дорога будет необычная — поедем на санях за снегоходом — это настоящий аттракцион! В деревне Кургеницы вы услышите историю этих мест, пройдете по главной улице до могилы партизан, погибших на подходах к деревне в 1942 году. Устроим привал с горячим чаем, а потом вернёмся в «Воробьиное гнездо».

После такого насыщенного похода расслабимся в бане — будем париться и, при желании, прыгать в снежные сугробы.

3 день

Остров Кижи

После завтрака выезжаем на остров Кижи. Там находится уникальный архитектурный ансамбль, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите «визитную карточку» острова — церковь Преображения Господня, осмотрите старинные крестьянские дома и узнаете интересные факты о деревянном зодчестве. После экскурсии у вас будет время самостоятельно прогуляться по острову, зайти в церковь, попить чай с пирожками в трапезной.

После этого отправимся в обратный путь на аэролодке или снегоходе. Доберемся до деревни Оятевщина, там пересядем в минивэн и вернемся в Петрозаводск. На этом путешествие заканчивается — до новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа экскурсовода на маршруте
  • Все переезды по программе
  • Проживание в гостевом доме «Воробьиное Гнездо»
  • Баня
  • При наборе группы 4 человека стоимость тура на человека - 16 250 руб
Что не входит в цену
  • Входные билеты в заповедник «Кивач»
  • Входные билеты в «Музей Природы» на водопаде Кивач
  • Входные билеты в музей Кижи
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 8:00
Завершение: Петрозаводск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 490 туристов
Здравствуйте, у нас команда местных жителей из Заонежья. Живём в деревнях около острова Кижи. Все детство провели на этой территории. Знаем все потаенные места и готовы рассказать и показать их нашим гостям. Некоторые из нас работали в музее Кижи и имеют большой опыт в проведении экскурсий и обладают значительным багажем знаний, другие являются прекрасными гидами-проводниками по карельской тайге.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

