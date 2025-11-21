Экспресс-тур по Карелии: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды и природные чудеса
Увидеть водопад Кивач, исследовать древний вулкан и побывать на первом российском курорте
Начало: Встретим вас на вокзале или в аэропорту Петрозавод...
23 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
44 900 ₽ за человека
В Карелию с семьёй: Кижи, Петрозаводск и знакомство с культурой и фольклором
Послушать кантеле и повеселиться в деревне Киндасово, посмотреть на водопад и узнать всё о хаски
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал или аэропорт, до 12:00
Завтра в 08:00
24 ноя в 08:00
59 900 ₽ за человека
Снегоходный тур в нацпарке «Паанаярви» для новичков и профи (всё включено)
Промчаться по снежным просторам, подняться на горы Киваккатунтури и Нуорунен и увидеть древние сейды
Начало: Станция Лоухи, 4:15
31 дек в 08:00
3 янв в 08:00
74 900 ₽ за человека
