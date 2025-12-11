Карельские истории: 2 дня в краю озёр
Увидеть топовые места, полюбоваться водопадами и шхерами, обнять хаски и погладить оленей
Начало: Санкт-Петербург, 06:15 - подача автобуса к станции...
20 дек в 06:15
27 дек в 06:15
14 630 ₽ за человека
Своей компанией по Карелии: петроглифы, Марциальные воды и прогулка на катере
Отыскать древние рисунки, увидеть дом из фильма «Любовь и голуби» и пройти по лавовому полю вулкана
Начало: Петрозаводск, 9:00 (время ориентировочное, можем к...
25 мая в 08:00
1 июн в 08:00
75 440 ₽ за всё до 4 чел.
В Карелию с семьёй: Кижи, Петрозаводск и знакомство с культурой и фольклором
Послушать кантеле и повеселиться в деревне Киндасово, посмотреть на водопад и узнать всё о хаски
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал или аэропорт, до 12:00
13 дек в 08:00
15 дек в 08:00
59 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Для школьников»
Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Петрозаводске в декабре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Для школьников" можно забронировать 3 тура от 14 630 до 75 440. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Петрозаводске на 2025 год для школьников, 2 ⭐ отзыва, цены от 14630₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль