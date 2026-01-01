В Карелию на майские праздники: природа, вкусы и погружение в культуру с комфортом
Послушать рунические напевы, испечь калитки, посетить горный парк «Рускеала» и погулять по тропам
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 7:50
«Также будет кулинарный мастер-класс по приготовлению калиток»
1 мая в 08:00
9 мая в 08:00
31 300 ₽ за человека
Приезжайте, гости, в Карелию: старинные деревушки, мастер-классы, игровая программа и гастрономия
Посетить Александро-Свирский монастырь, приготовить калитки и погрузиться в местную культуру
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 8:00
«А в Рубчойле для вас накроют стол с блюдами национальной кухни в настоящем крестьянском доме и проведут выступление народного ансамбля»
6 мар в 08:00
13 мар в 08:00
37 900 ₽ за человека
В Карелию на 8 Марта всей семьёй: природа, дегустации, хаски и олени
Приготовить карельские пирожки, побывать в гостях у саамов и Талви Укко и увидеть водопад Кивач
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 7:50
«Также будет кулинарный мастер-класс по приготовлению калиток»
7 мар в 08:00
22 300 ₽ за человека
