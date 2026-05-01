Современная столица республики с арт-объектами, тихие монастыри, дарящие спокойствие и умиротворение, аутентичные деревушки, где до сих пор живы древние традиции… Всё
Описание тура
Организационные детали
Наиболее удобный поезд на начало тура — Москва — Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50.
Обратные билеты можно приобретать на любой поезд из Петрозаводска после 18:30. Оптимальный вариант: Петрозаводск — Москва 017А с отправлением в 22:00.
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску, выставка «Вселенная Калевала» и мастер-класс по приготовлению калиток
Встретим вас на вокзале, позавтракаем и в 8:30 начнём обзорную экскурсию по Петрозаводску. Увидим гармоничное сочетание природной красоты и архитектурных достопримечательностей, исторического наследия и самобытной национальной культуры Карелии. Осмотрим Круглую площадь, Губернаторский парк с небольшой промышленной экспозицией, Соборную площадь, центральные улочки города и главный променад — Онежскую набережную со скульптурами, памятниками и арт-объектами.
Посетим выставку «Вселенная Калевала», посвящённую карело-финскому эпосу. Мы прогуляемся по рунопевческому лесу, познакомимся с калевальскими легендами и увидим крупную рыбу в интерактивных экспозициях.
В 13:00 пообедаем в кафе «Калиточная», где вас ждёт мастер-класс по приготовлению калиток. Вы научитесь готовить пирожки с картошкой и брусникой, после чего продегустируете их с ароматным чаем на местных травах.
Затем разместимся в гостинице и отдохнём.
Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь и Олонец
После завтрака отправимся в Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь. В пути мы проведём около 2,5–3 часов. По прибытии осмотрим обитель 15 века, заглянем в Троицкий и Преображенский комплекс. Вы узнаете о главных святынях: нетленных мощах Александра Свирского, месте явления Пресвятой Троицы и молитвенных подвигов святого и мироточащих иконах. Мы посетим храмы и часовни.
В 13:00 мы пообедаем и поедем в Олонец. По пути проведём около 35 минут. Побываем в Национальном музее карелов-ливвиков с богатой этнографической коллекцией, которая расскажет нам об истории, быте и особенностях этого народа.
Прогуляемся к собору Смоленской иконы Божьей Матери — визитной карточке города. Осмотрим церковь на острове в месте слияния двух рек, пройдём по трём деревянным подвесным мостам и познакомимся с историей и судьбой святыни.
В 16:30 мы отправимся обратно в Петрозаводск и прибудем в 18:45.
Аутентичные карельские деревни: Киндасово, Кинерма и Рубчойла; игровая программа, традиционный обед и выступление народного ансамбля
Сегодня будем исследовать карельские деревни, знакомиться с национальной кухней и культурой. В 9:45 мы прибудем в Киндасово, где на протяжении нескольких столетий живут карелы-ливвики. Они бережно хранят традиции и славятся своими шутками, благодаря чему Киндасово называют столицей карельского юмора. Мы услышим байки и истории от местных жителей, примем участие в весёлой программе и поучимся играть на пастушьих рожках, кантеле и йоухикко.
Следующей остановкой станет Кинерма, включённая в ассоциацию «Самых красивых деревень России». Здесь нас встретит радушная хозяйка, карелка в 15-м поколении. Она расскажет о быте крестьян, советско-финской войне и месте карелов в современном обществе.
В 15:00 мы прибудем в Рубчойла, расположенную в живописном районе Сямозерья. Нас пригласят в настоящий крестьянский дом, где будет подан сытный обед с блюдами национальной кухни. Мы услышим выступление народного ансамбля с песнями на карельском и русском языках, а затем погуляем по деревне, в которой сохранились дома 18 века.
В 16:45 мы отправимся обратно в Петрозаводск. Прибудем в город к 18:00 и доставим вас на ж/д вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|37 900 ₽
|Пенсионеры, инвалиды и ветераны БД
|37 000 ₽
|Дети 4-14 лет
|36 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака и 3 обеда
- Трансферы по маршруту
- Кулинарный мастер-класс по приготовлению калиток
- Все входные билеты
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно
- Ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 6000 ₽
- Скидка за размещение на доп. месте - 4000 ₽