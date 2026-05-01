Встретим вас на вокзале, позавтракаем и в 8:30 начнём обзорную экскурсию по Петрозаводску. Увидим гармоничное сочетание природной красоты и архитектурных достопримечательностей, исторического наследия и самобытной национальной культуры Карелии. Осмотрим Круглую площадь, Губернаторский парк с небольшой промышленной экспозицией, Соборную площадь, центральные улочки города и главный променад — Онежскую набережную со скульптурами, памятниками и арт-объектами.

Посетим выставку «Вселенная Калевала», посвящённую карело-финскому эпосу. Мы прогуляемся по рунопевческому лесу, познакомимся с калевальскими легендами и увидим крупную рыбу в интерактивных экспозициях.

В 13:00 пообедаем в кафе «Калиточная», где вас ждёт мастер-класс по приготовлению калиток. Вы научитесь готовить пирожки с картошкой и брусникой, после чего продегустируете их с ароматным чаем на местных травах.

Затем разместимся в гостинице и отдохнём.