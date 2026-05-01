Мои заказы

Приезжайте, гости, в Карелию: старинные деревушки, мастер-классы, игровая программа и гастрономия

Посетить Александро-Свирский монастырь, приготовить калитки и погрузиться в местную культуру
Приглашаем вас в путешествие по самобытной, яркой и интересной Карелии.

Современная столица республики с арт-объектами, тихие монастыри, дарящие спокойствие и умиротворение, аутентичные деревушки, где до сих пор живы древние традиции… Всё
читать дальшеуменьшить

это вы увидите за 3 дня.

В Киндасово убедитесь, что село не зря называют столицей юмора, примете участие в игровой программе и поучитесь играть на пастушьих рожках. В Кинерме нас встретит хозяйка, карелка в 15-м поколении, которая расскажет про местный быт.

А в Рубчойле для вас накроют стол с блюдами национальной кухни в настоящем крестьянском доме и проведут выступление народного ансамбля.

Вы узнаете про традиции карелов-ливвиков, приготовите калитки и ощутите теплоту и гостеприимство местных.

Приезжайте, гости, в Карелию: старинные деревушки, мастер-классы, игровая программа и гастрономия
Приезжайте, гости, в Карелию: старинные деревушки, мастер-классы, игровая программа и гастрономия
Приезжайте, гости, в Карелию: старинные деревушки, мастер-классы, игровая программа и гастрономия

Описание тура

Организационные детали

Наиболее удобный поезд на начало тура — Москва — Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50.

Обратные билеты можно приобретать на любой поезд из Петрозаводска после 18:30. Оптимальный вариант: Петрозаводск — Москва 017А с отправлением в 22:00.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску, выставка «Вселенная Калевала» и мастер-класс по приготовлению калиток

Встретим вас на вокзале, позавтракаем и в 8:30 начнём обзорную экскурсию по Петрозаводску. Увидим гармоничное сочетание природной красоты и архитектурных достопримечательностей, исторического наследия и самобытной национальной культуры Карелии. Осмотрим Круглую площадь, Губернаторский парк с небольшой промышленной экспозицией, Соборную площадь, центральные улочки города и главный променад — Онежскую набережную со скульптурами, памятниками и арт-объектами.

Посетим выставку «Вселенная Калевала», посвящённую карело-финскому эпосу. Мы прогуляемся по рунопевческому лесу, познакомимся с калевальскими легендами и увидим крупную рыбу в интерактивных экспозициях.

В 13:00 пообедаем в кафе «Калиточная», где вас ждёт мастер-класс по приготовлению калиток. Вы научитесь готовить пирожки с картошкой и брусникой, после чего продегустируете их с ароматным чаем на местных травах.

Затем разместимся в гостинице и отдохнём.

Экскурсия по Петрозаводску, выставка «Вселенная Калевала» и мастер-класс по приготовлению калитокЭкскурсия по Петрозаводску, выставка «Вселенная Калевала» и мастер-класс по приготовлению калитокЭкскурсия по Петрозаводску, выставка «Вселенная Калевала» и мастер-класс по приготовлению калитокЭкскурсия по Петрозаводску, выставка «Вселенная Калевала» и мастер-класс по приготовлению калитокЭкскурсия по Петрозаводску, выставка «Вселенная Калевала» и мастер-класс по приготовлению калитокЭкскурсия по Петрозаводску, выставка «Вселенная Калевала» и мастер-класс по приготовлению калитокЭкскурсия по Петрозаводску, выставка «Вселенная Калевала» и мастер-класс по приготовлению калиток
2 день

Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь и Олонец

После завтрака отправимся в Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь. В пути мы проведём около 2,5–3 часов. По прибытии осмотрим обитель 15 века, заглянем в Троицкий и Преображенский комплекс. Вы узнаете о главных святынях: нетленных мощах Александра Свирского, месте явления Пресвятой Троицы и молитвенных подвигов святого и мироточащих иконах. Мы посетим храмы и часовни.

В 13:00 мы пообедаем и поедем в Олонец. По пути проведём около 35 минут. Побываем в Национальном музее карелов-ливвиков с богатой этнографической коллекцией, которая расскажет нам об истории, быте и особенностях этого народа.

Прогуляемся к собору Смоленской иконы Божьей Матери — визитной карточке города. Осмотрим церковь на острове в месте слияния двух рек, пройдём по трём деревянным подвесным мостам и познакомимся с историей и судьбой святыни.

В 16:30 мы отправимся обратно в Петрозаводск и прибудем в 18:45.

Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь и ОлонецСвято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь и ОлонецСвято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь и ОлонецСвято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь и ОлонецСвято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь и ОлонецСвято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь и ОлонецСвято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь и Олонец
3 день

Аутентичные карельские деревни: Киндасово, Кинерма и Рубчойла; игровая программа, традиционный обед и выступление народного ансамбля

Сегодня будем исследовать карельские деревни, знакомиться с национальной кухней и культурой. В 9:45 мы прибудем в Киндасово, где на протяжении нескольких столетий живут карелы-ливвики. Они бережно хранят традиции и славятся своими шутками, благодаря чему Киндасово называют столицей карельского юмора. Мы услышим байки и истории от местных жителей, примем участие в весёлой программе и поучимся играть на пастушьих рожках, кантеле и йоухикко.

Следующей остановкой станет Кинерма, включённая в ассоциацию «Самых красивых деревень России». Здесь нас встретит радушная хозяйка, карелка в 15-м поколении. Она расскажет о быте крестьян, советско-финской войне и месте карелов в современном обществе.

В 15:00 мы прибудем в Рубчойла, расположенную в живописном районе Сямозерья. Нас пригласят в настоящий крестьянский дом, где будет подан сытный обед с блюдами национальной кухни. Мы услышим выступление народного ансамбля с песнями на карельском и русском языках, а затем погуляем по деревне, в которой сохранились дома 18 века.

В 16:45 мы отправимся обратно в Петрозаводск. Прибудем в город к 18:00 и доставим вас на ж/д вокзал.

Аутентичные карельские деревни: Киндасово, Кинерма и Рубчойла; игровая программа, традиционный обед и выступление народного ансамбляАутентичные карельские деревни: Киндасово, Кинерма и Рубчойла; игровая программа, традиционный обед и выступление народного ансамбляАутентичные карельские деревни: Киндасово, Кинерма и Рубчойла; игровая программа, традиционный обед и выступление народного ансамбляАутентичные карельские деревни: Киндасово, Кинерма и Рубчойла; игровая программа, традиционный обед и выступление народного ансамбляАутентичные карельские деревни: Киндасово, Кинерма и Рубчойла; игровая программа, традиционный обед и выступление народного ансамбляАутентичные карельские деревни: Киндасово, Кинерма и Рубчойла; игровая программа, традиционный обед и выступление народного ансамбляАутентичные карельские деревни: Киндасово, Кинерма и Рубчойла; игровая программа, традиционный обед и выступление народного ансамбляАутентичные карельские деревни: Киндасово, Кинерма и Рубчойла; игровая программа, традиционный обед и выступление народного ансамбляАутентичные карельские деревни: Киндасово, Кинерма и Рубчойла; игровая программа, традиционный обед и выступление народного ансамбля

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение37 900 ₽
Пенсионеры, инвалиды и ветераны БД37 000 ₽
Дети 4-14 лет36 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака и 3 обеда
  • Трансферы по маршруту
  • Кулинарный мастер-класс по приготовлению калиток
  • Все входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно
  • Ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 6000 ₽
  • Скидка за размещение на доп. месте - 4000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 8:00
Завершение: Петрозаводск, ж/д вокзал, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 11849 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры на «Приезжайте, гости, в Карелию: старинные деревушки, мастер-классы, игровая программа и гастрономия»

От Петрозаводска до «Рускеалы»: мини-тур по знаменитым местам Карелии с мастер-классами
На автобусе
2 дня
3 отзыва
От Петрозаводска до «Рускеалы»: мини-тур по знаменитым местам Карелии с мастер-классами
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 7:50
3 июн в 08:00
4 июн в 08:00
23 815 ₽ за человека
Осенние хиты Карелии
На автобусе
3 дня
4 отзыва
Осенние хиты Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
13 сен в 10:00
20 сен в 10:00
от 45 500 ₽ за человека
Три грани Карелии. Осенне-зимний тур
На автобусе
3 дня
-
15%
2 отзыва
Три грани Карелии. Осенне-зимний тур
Начало: Г. Петрозаводск
13 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
от 33 915 ₽40 000 ₽ за человека
В Карелию с семьёй: Кижи, Петрозаводск и знакомство с культурой и фольклором
На машине
В Кижи на метеоре
4 дня
В Карелию с семьёй: Кижи, Петрозаводск и знакомство с культурой и фольклором
Послушать кантеле и повеселиться в деревне Киндасово, посмотреть на водопад и узнать всё о хаски
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал или аэропорт, до 12:00
30 мая в 08:00
1 июн в 08:00
54 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
37 900 ₽ за человека