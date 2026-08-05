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все довольны. И на автобусе покатали, и пешком поводили. В Обертайхе был другой экскурсовод - тоже прекрасно рассказывала, даже в свободные минуты рассказывала интересные факты и истории. Дегустация марципана великолепная, узнали новое, хоть ранее пробовали его многократно. Хотелось бы приобрести продукцию, но очень медленные кассирши с высоким уровнем собственного достоинства, возможно нет цели продать. Хотелось бы, чтобы в будущем ещё было время зайти в погребок рядом с Обертайхом - там можно купить разной рыбы. Чем также славится Калининградская область.