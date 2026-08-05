Мини-группа
до 9 чел.
В трендеТри города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Путешествие по Балтике: Балтийск, Янтарный и Светлогорск за один день. Узнайте секреты региона, насладитесь видами и историей
Начало: По договорённости с гидом
«Вы узнаете, как его добывают и перерабатывают, осмотрите кирху Пальмникена, посетите янтарную мануфактуру и увидите дворец и усадебный парк — настоящий ботанический сад — янтарного магната Мориса Беккера на берегу моря»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
28 авг в 09:00
5300 ₽ за человека
Групповая
Обзорная экскурсия по Калининграду + музей марципана (из Пионерского)
Начало: Армейская улица, 6
«Увидите мосты старого города — «Медовый», «Дровяной», городские ворота — «Закхаймские», «Королевские», «Росгартенские», оборонительные сооружения и чудом сохранившиеся кварталы города-сада, прежние районы Кёнигсберга – «Амалиенау» и «Хуфен»»
Расписание: ежедневно, кроме субботы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1800 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Курортный Пионерский: природа, история, архитектура
От Камня лжи эпохи неолита до квартала пилотов Люфтваффе и виллы «Солнечный свет»
Начало: У кафе «Наталья»
«Поселения авиационной базы «Нойкурен» — прекрасно сохранившийся жилой квартал предвоенной постройки в стиле «города-сада»»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Сегодня в 12:00
28 авг в 12:00
940 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Экскурсия прошла отлично 👍🏻 насыщенно, интересно. 🧐 Экскурсия проходила и в автобусе и пешеходно много чего удалось увидеть 🤓 Музей
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Л
Экскурсия прошла отлично. Экскурсовод Ксения - увлеченный специалист глубоких знаний. Я была с пожилой мамой и ребенком 6 лет -
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Л
Экскурсия очень понравилась! Сервис, подача автобуса все четко! Гид Александр Замечательный! Интересная подача, много нюансов в рассказе) с юмором) деликатно!!! Много увидели, услышали. Довольны! Спасибо!!!
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О
09.02.26 гости из Казани, выезжали из Светлогорска. Водитель Вадим, экскурсовод Наталья. Очень познавательное путешествие. Хорошая подача информации, ее очень много,
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Н
Нам очень повезло с гидом Юрием. Он очень интересно и подробно рассказывал о своем любимом городе.
Организация поездки тоже была продуманная, и мы провели время в комфорте. Спасибо большое!
Организация поездки тоже была продуманная, и мы провели время в комфорте. Спасибо большое!
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М
Добрый день! Были на экскурсии по Калининграду с трансфером из Светлогорска. Все прошло хорошо, к организатору вопросов нет. По Калининграду
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О
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Л
10 октября 2025:г я ездила на бзорную экскурсию по Калининграду, хочу выразить большую благодарность экскурсоводу Светлане Ивановне, это профессионал своего
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В
Забрали из Светлогорска без проблем. В регламент по времени вложились. Экскурсовод очень любит свои места, это заметно, много знает об истории и культуре этих мест.
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Е
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Всего 45 отзывов в Пионерском в категории "Цветы и сады"
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Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «Цветы и сады»
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Сколько стоит экскурсия по Пионерскому в августе 2026
Сейчас в Пионерском в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 940 до 5300. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.29 из 5
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