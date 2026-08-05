Цветы и сады – экскурсии в Пионерском

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Пионерском, цены от 940 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
9 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 9 чел.
В тренде
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Путешествие по Балтике: Балтийск, Янтарный и Светлогорск за один день. Узнайте секреты региона, насладитесь видами и историей
Начало: По договорённости с гидом
«Вы узнаете, как его добывают и перерабатывают, осмотрите кирху Пальмникена, посетите янтарную мануфактуру и увидите дворец и усадебный парк — настоящий ботанический сад — янтарного магната Мориса Беккера на берегу моря»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
28 авг в 09:00
5300 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Калининграду + музей марципана (из Пионерского)
На автобусе
5 часов
44 отзыва
Групповая
Обзорная экскурсия по Калининграду + музей марципана (из Пионерского)
Начало: Армейская улица, 6
«Увидите мосты старого города — «Медовый», «Дровяной», городские ворота — «Закхаймские», «Королевские», «Росгартенские», оборонительные сооружения и чудом сохранившиеся кварталы города-сада, прежние районы Кёнигсберга – «Амалиенау» и «Хуфен»»
Расписание: ежедневно, кроме субботы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1800 ₽ за человека
Курортный Пионерский: природа, история, архитектура
Пешая
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Курортный Пионерский: природа, история, архитектура
От Камня лжи эпохи неолита до квартала пилотов Люфтваффе и виллы «Солнечный свет»
Начало: У кафе «Наталья»
«Поселения авиационной базы «Нойкурен» — прекрасно сохранившийся жилой квартал предвоенной постройки в стиле «города-сада»»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Сегодня в 12:00
28 авг в 12:00
940 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

М
Обзорная экскурсия по Калининграду + музей марципана (из Пионерского)
Экскурсия прошла отлично 👍🏻 насыщенно, интересно. 🧐 Экскурсия проходила и в автобусе и пешеходно много чего удалось увидеть 🤓 Музей
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марципана маленький, но информативный👍🏻 Спасибо большое нашему экскурсоводу, которая была внимательна ко всем, и дожидалась всех кто отставал в процессе прогулки.
А так же спасибо туристической компании Юнона, которая очень хорошо организовала трансфер экскурсии из Пионерского до Калининграда и обратно 👍🏻👍🏻👍🏻

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Л
Обзорная экскурсия по Калининграду + музей марципана (из Пионерского)
Экскурсия прошла отлично. Экскурсовод Ксения - увлеченный специалист глубоких знаний. Я была с пожилой мамой и ребенком 6 лет -
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все довольны. И на автобусе покатали, и пешком поводили. В Обертайхе был другой экскурсовод - тоже прекрасно рассказывала, даже в свободные минуты рассказывала интересные факты и истории. Дегустация марципана великолепная, узнали новое, хоть ранее пробовали его многократно. Хотелось бы приобрести продукцию, но очень медленные кассирши с высоким уровнем собственного достоинства, возможно нет цели продать. Хотелось бы, чтобы в будущем ещё было время зайти в погребок рядом с Обертайхом - там можно купить разной рыбы. Чем также славится Калининградская область.

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Л
Обзорная экскурсия по Калининграду + музей марципана (из Пионерского)
Экскурсия очень понравилась! Сервис, подача автобуса все четко! Гид Александр Замечательный! Интересная подача, много нюансов в рассказе) с юмором) деликатно!!! Много увидели, услышали. Довольны! Спасибо!!!
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О
Обзорная экскурсия по Калининграду + музей марципана (из Пионерского)
09.02.26 гости из Казани, выезжали из Светлогорска. Водитель Вадим, экскурсовод Наталья. Очень познавательное путешествие. Хорошая подача информации, ее очень много,
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рассказ не прекращался на протяжении всей экскурсии. Маршрут проработан для удобства экскурсии, объезжались пробки. Привезли обратно до места старта. Было приятное и полезное общение. Желаем хороших экскурсий! спасибо за старания!

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Н
Обзорная экскурсия по Калининграду + музей марципана (из Пионерского)
Нам очень повезло с гидом Юрием. Он очень интересно и подробно рассказывал о своем любимом городе.
Организация поездки тоже была продуманная, и мы провели время в комфорте. Спасибо большое!
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М
Обзорная экскурсия по Калининграду + музей марципана (из Пионерского)
Добрый день! Были на экскурсии по Калининграду с трансфером из Светлогорска. Все прошло хорошо, к организатору вопросов нет. По Калининграду
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ездили на большом, комфортабельном автобусе. Но самое главное - это работа гида. Дмитрий Голубков провел отличную экскурсию. Он профессионал своего дела. С чувством юмора, иронией, эмоционально, артистично рассказал об истории города и показал его главные достопримечательности. Никаких шаблонных фраз, скучного заученного текста. Осмотрели все, что можно было за отведенное время. Единственное, что не попали внутрь Кафедрального собора. Он к 6 часам был уже закрыт. Учитывайте это при планировании своего времени.

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О
Обзорная экскурсия по Калининграду + музей марципана (из Пионерского)
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Л
Обзорная экскурсия по Калининграду + музей марципана (из Пионерского)
10 октября 2025:г я ездила на бзорную экскурсию по Калининграду, хочу выразить большую благодарность экскурсоводу Светлане Ивановне, это профессионал своего
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дела)!!! Женщина умница, рассказывает интересно и всю информацию воспринимаешь легко. Еще она очень всех удивила своей игрой на пианино, когда мы посетили Музей марципана. Спасибо ей большое,дальнейших успехов в профессии и, как можно больше позитивных и адекватных экскурсантов. С уважением Людмила Дядина из Санк- Петербурга.

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В
Обзорная экскурсия по Калининграду + музей марципана (из Пионерского)
Забрали из Светлогорска без проблем. В регламент по времени вложились. Экскурсовод очень любит свои места, это заметно, много знает об истории и культуре этих мест.
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Е
Обзорная экскурсия по Калининграду + музей марципана (из Пионерского)
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Всего 45 отзывов в Пионерском в категории "Цветы и сады"

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Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «Цветы и сады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пионерском
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта;
  2. Обзорная экскурсия по Калининграду + музей марципана (из Пионерского);
  3. Курортный Пионерский: природа, история, архитектура.
Какие места ещё посмотреть в Пионерском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Танцующий лес;
  3. Куршская Коса;
  4. Мосты;
  5. Остров Канта;
  6. Кафедральный собор;
  7. Замок Нессельбек;
  8. Бастион Грольман;
  9. Краеведческий музей;
  10. Балтийская коса.
Сколько стоит экскурсия по Пионерскому в августе 2026
Сейчас в Пионерском в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 940 до 5300. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.29 из 5
Забронируйте экскурсию в Пионерском на 2026 год по теме «Цветы и сады», 45 ⭐ отзывов, цены от 940₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь