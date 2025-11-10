Мои заказы

Памятник подольским курсантам – экскурсии в Подольске

Найдено 4 экскурсии в категории «Памятник подольским курсантам» в Подольске, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
На машине
3.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Открыть секреты усадьбы Дубровицы и проехать по самому живописному городу Подмосковья
Завтра в 04:00
11 дек в 04:00
8801 ₽ за всё до 3 чел.
Мастер-класс в Подольске «Арт-релакс»
2.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс в Подольске «Арт-релакс»
В весёлой и доброй атмосфере сотворить картину, даже если вы никогда не рисовали раньше
Начало: В центре Подольска
13 дек в 18:30
20 дек в 18:30
2490 ₽ за человека
Мобильный квест в Подольске «Свирепый дракон против народного ополчения»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «Свирепый дракон»
Станьте частью истории Подольска, сразитесь с драконом и откройте для себя городские тайны. Увлекательное приключение для всех возрастов
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
1000 ₽ за всё до 6 чел.
Дубровицы: барокко, застывшее в камне
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Дубровицы: барокко, застывшее в камне
Индивидуальная экскурсия с Галиной Олеговной откроет тайны храма в Дубровицах. Уникальные горельефы и история царей ждут вас
Начало: У колокольни храма
Завтра в 13:00
11 дек в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    10 ноября 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Прекрасная экскурсия про город, который мы явно недооценивали) Узнали много интересных фактов, посмотрели на архитектурных свидетелей ушедших эпох, немного прогулялись, сделали много красивых фотографий.
    Спасибо, Алина! Процветания вам и вашему делу!
  • Е
    Елена
    9 ноября 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Алина великолепный рассказчик, влюбленный в свое дело. Все прекрасно организовано, получили максимум информации и удовольствия. Название экскурсии оправданно!
  • А
    Алексей
    3 ноября 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Очень понравилась экскурсия.
    Алина предоставила много интересной информации, в том числе фотографии, реконструкции посещаемых локаций.
    Впечатлила усадьба Голициных и, конечно, храм на территории усадьбы.
    Алина, спасибо за великолепную прогулку! Будем рады обратиться к Вам вновь для посещения других городов.
  • Т
    Татьяна
    9 октября 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Мы были на экскурсии в конце сентября и замечательно провели время несмотря на дождливую погоду. Информация подавалась интересно и увлекательно.
    читать дальше

    Алина учла все наши пожелания и скорректировала маршрут. После экскурсии прислала ссылки на дополнительный материал по Подольску.
    Большое спасибо, от души рекомендую.

  • Ю
    Юлия
    26 сентября 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Все было чудесно. Очень интересно,мы увлекаемся историей и многое уже знали об этом месте,но гид смогла открыть новые страницы нам-молодец. Уже порекомендовали нашим друзьям и всем советуем.
  • И
    Ирина
    18 августа 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Экскурсия очень понравилась, Алина очень эрудированная девушка. Спасибо.
  • Т
    Тугушева
    15 августа 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Мы, туристы из Санкт-Петербурга, от всей души благодарны нашему гиду по Подольску и окрестностям Алине за прекрасный тур! Алина - грамотный, знающий специалист. Она прекрасно скомпоновала маршрут и сделала его познавательным и легким в восприятии! Рекомендуем Алину, как великолепного профессионала!
  • И
    Ирина
    28 июля 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    С удовольствием посетили экскурсию по Подольску- Дубровицам, которую провела Алина, прекрасный экскурсовод с богатыми знаниями и по истории города, и
    читать дальше

    по его достопримечательностям. А их стоит увидеть…..
    Размеры города немалые, поэтому передвигались на комфортной машине.
    Запланируйте эту экскурсию - и наверняка будете довольны!
    Спасибо Алине!!!

  • Н
    Наталья
    27 июля 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Провели замечательный день в компании Алины в Подольске. Оказалось там есть что посмотреть, и более того, часть мы посмотреть не
    читать дальше

    успели и надо будет вернуться)) Алина очень много знает, легко подает информацию (дети не заскучали и слушали внимательно). Благодарим за наш день! Переключились, отдохнули, приедем на экскурсию в другие города ещё!

  • С
    Светлана
    20 июля 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Спасибо огромное алине за проведенную экскурсию! Время пролетело просто незаметно.
  • М
    Мария
    12 июля 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Замечательная, очень познавательная экскурсия! Алина - потрясающий рассказчик, интересно слушать.
    Рекомендую однозначно!!!
  • Т
    Татьяна
    21 июня 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Я прожила в Подольске 15 лет. Но особой любви к этому городу не получилось. Но как все таки местный житель,
    читать дальше

    что то, где то слышала и понимала, что у города все таки есть интересная история. Благодаря Алине, удалось взглянуть на известные вещи другими глазами. Алина, очень приятная в общении, эрудированная красивая девушка. Она рассказала нам много интересного не по теме экскурсии. А еще очень порадовала архивными фото. Рекомендую эту экскурсию и местным жителям и гостям этого города! Алина, огромное спасибо, Вам творческих успехов и благодарных туристов!

  • Е
    Елизавета
    20 июня 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Прекрасная экскурсия!
  • С
    Светлана
    17 июня 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Очень интересно составлен маршрут экскурсии, дает возможность посмотреть основные достопримечательности города и окрестностей. Алина - прекрасный экскурсовод с хорошей и грамотной речью, поставленным голосом и спокойным повествованием. Рекомендую и экскурсовода, и данный маршрут)
  • А
    Александра
    16 июня 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Алина - замечательный экскурсовод! Прогулка нам очень понравилась, узнали много нового и посмотрели много интересного в Подольске. Хотелось бы вернуться
    читать дальше

    еще и уже со знанием дела побродить по этим местам:)
    Нам было очень комфортно ездить на авто Алины, сумели посетить многие достопримечательности города и церковь в Дубровицах, ради которой сюда и ехали:)
    Я была с дочкой 16 лет, она тоже осталась очень довольна!

  • Е
    Екатерина
    14 июня 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Подольск не может похвастаться переизбытком достопримечательностей, но наш экскурсовод Алина так выстроила марщрут и так спланировала свой рассказ, что наше
    читать дальше

    путешествие было очень милым и увлекательным. Прекрасная церковь в Дубровицах, исторические места в городе, местные герои и выдающиеся люди Подольска - все это сделало экскурсию увлекательной и познавательной. Большое спасибо Алина за чудесный день!

  • О
    Ольга
    26 апреля 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Спасибо Алине за экскурсию. Искала гида с автомобилем и нашла! Алина встретила нас у санатория и вернула обратно. Повезло и с погодой.
  • Ю
    Юлия
    30 марта 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    В тёплой и дружеской атмосфере мы провели время на авто- экскурсии с Алиной. 3,5 часа пролетели незаметно. Искренность Алины и
    читать дальше

    её любовь к Подольску сделала экскурсию комфортной и незабываемой. Тщательно продуманный маршрут, отсутствие сухих фактов, интересный рассказ повергли нас в восторг и оставили неизгладимое впечатление. Мы прерасно провели время и надеемся, что с Алиной посетим и другие города Подмосковья. Спасибо огромное!

  • Л
    Людмила
    25 ноября 2024
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Рекомендую экскурсию! Очень понравилось!
  • Г
    Георгий
    1 ноября 2024
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Большое спасибо Алине за незабываемый день в Подольске! Прекрасная интересная экскурсия по всем знаковым местам города, с погружением в местную историю и культуру. Три с половиной часа пролетели незаметно.

