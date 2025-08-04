И Инна Прогулка с гидом по центру Подольска Дата посещения: 3 августа 2025 читать дальше города. Экскурсия называется "Прогулка с гидом по центру Подольска". Много нового и интересного мы узнали о своем городе. Александр прекрасный экскурсовод, способный донести информацию и заинтересовать каждого участника группы. Начитанный и эрудированный человек, который великолепно преподносит историю города через призму жизни его обитателей. Надеемся, что это не последняя наша встреча. Всем рекомендуем! Александр, спасибо за увлекательную экскурсию! В жаркий, августовский день мы совершили пешую прогулку по местам, которые связаны с историей нашего

М Мария Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям Прекрасная экскурсия про город, который мы явно недооценивали) Узнали много интересных фактов, посмотрели на архитектурных свидетелей ушедших эпох, немного прогулялись, сделали много красивых фотографий.

Спасибо, Алина! Процветания вам и вашему делу!

Е Елена Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям Алина великолепный рассказчик, влюбленный в свое дело. Все прекрасно организовано, получили максимум информации и удовольствия. Название экскурсии оправданно!

А Алексей Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям Очень понравилась экскурсия.

Алина предоставила много интересной информации, в том числе фотографии, реконструкции посещаемых локаций.

Впечатлила усадьба Голициных и, конечно, храм на территории усадьбы.

Алина, спасибо за великолепную прогулку! Будем рады обратиться к Вам вновь для посещения других городов.

Т Татьяна Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям читать дальше Алина учла все наши пожелания и скорректировала маршрут. После экскурсии прислала ссылки на дополнительный материал по Подольску.

Большое спасибо, от души рекомендую. Мы были на экскурсии в конце сентября и замечательно провели время несмотря на дождливую погоду. Информация подавалась интересно и увлекательно.

Ю Юлия Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям Все было чудесно. Очень интересно,мы увлекаемся историей и многое уже знали об этом месте,но гид смогла открыть новые страницы нам-молодец. Уже порекомендовали нашим друзьям и всем советуем.

И Ирина Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям Экскурсия очень понравилась, Алина очень эрудированная девушка. Спасибо.

Т Тугушева Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям Мы, туристы из Санкт-Петербурга, от всей души благодарны нашему гиду по Подольску и окрестностям Алине за прекрасный тур! Алина - грамотный, знающий специалист. Она прекрасно скомпоновала маршрут и сделала его познавательным и легким в восприятии! Рекомендуем Алину, как великолепного профессионала!

И Ирина Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям читать дальше по его достопримечательностям. А их стоит увидеть…..

Размеры города немалые, поэтому передвигались на комфортной машине.

Запланируйте эту экскурсию - и наверняка будете довольны!

Спасибо Алине!!! С удовольствием посетили экскурсию по Подольску- Дубровицам, которую провела Алина, прекрасный экскурсовод с богатыми знаниями и по истории города, и

Н Наталья Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям читать дальше успели и надо будет вернуться)) Алина очень много знает, легко подает информацию (дети не заскучали и слушали внимательно). Благодарим за наш день! Переключились, отдохнули, приедем на экскурсию в другие города ещё! Провели замечательный день в компании Алины в Подольске. Оказалось там есть что посмотреть, и более того, часть мы посмотреть не

С Светлана Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям Спасибо огромное алине за проведенную экскурсию! Время пролетело просто незаметно.

М Мария Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям Замечательная, очень познавательная экскурсия! Алина - потрясающий рассказчик, интересно слушать.

Рекомендую однозначно!!!

Т Татьяна Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям читать дальше что то, где то слышала и понимала, что у города все таки есть интересная история. Благодаря Алине, удалось взглянуть на известные вещи другими глазами. Алина, очень приятная в общении, эрудированная красивая девушка. Она рассказала нам много интересного не по теме экскурсии. А еще очень порадовала архивными фото. Рекомендую эту экскурсию и местным жителям и гостям этого города! Алина, огромное спасибо, Вам творческих успехов и благодарных туристов! Я прожила в Подольске 15 лет. Но особой любви к этому городу не получилось. Но как все таки местный житель,

Е Елизавета Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям Прекрасная экскурсия!

С Светлана Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям Очень интересно составлен маршрут экскурсии, дает возможность посмотреть основные достопримечательности города и окрестностей. Алина - прекрасный экскурсовод с хорошей и грамотной речью, поставленным голосом и спокойным повествованием. Рекомендую и экскурсовода, и данный маршрут)

А Александра Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям читать дальше еще и уже со знанием дела побродить по этим местам:)

Нам было очень комфортно ездить на авто Алины, сумели посетить многие достопримечательности города и церковь в Дубровицах, ради которой сюда и ехали:)

Я была с дочкой 16 лет, она тоже осталась очень довольна! Алина - замечательный экскурсовод! Прогулка нам очень понравилась, узнали много нового и посмотрели много интересного в Подольске. Хотелось бы вернуться

Е Екатерина Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям читать дальше путешествие было очень милым и увлекательным. Прекрасная церковь в Дубровицах, исторические места в городе, местные герои и выдающиеся люди Подольска - все это сделало экскурсию увлекательной и познавательной. Большое спасибо Алина за чудесный день! Подольск не может похвастаться переизбытком достопримечательностей, но наш экскурсовод Алина так выстроила марщрут и так спланировала свой рассказ, что наше

О Ольга Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям Спасибо Алине за экскурсию. Искала гида с автомобилем и нашла! Алина встретила нас у санатория и вернула обратно. Повезло и с погодой.

Ю Юлия Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям читать дальше её любовь к Подольску сделала экскурсию комфортной и незабываемой. Тщательно продуманный маршрут, отсутствие сухих фактов, интересный рассказ повергли нас в восторг и оставили неизгладимое впечатление. Мы прерасно провели время и надеемся, что с Алиной посетим и другие города Подмосковья. Спасибо огромное! В тёплой и дружеской атмосфере мы провели время на авто- экскурсии с Алиной. 3,5 часа пролетели незаметно. Искренность Алины и