Родина княгини Ольги

Согласно преданию, село Выбуты — это родина равноапостольной Святой великой княгини Ольги. Сам погост расположен в 15 км от города Пскова, вверх по реке Великой. Именно в этом месте находится особенно важное место для всего города — брод, которым население пользуется даже до сегодняшнего времени. В былые времена псковичи посылали сюда продолжительные заставы для того, чтобы замкнуть самые важные позиции Пскова.

Церковь Святого Ильи

В деревне, на правом берегу реки расположена церковь ⛪, названная в честь Святого Ильи. Церковь была построена в 15 веке из плиты. Церковная звонница была выстроена двухпролетной на протяжении 16-17 веков. По некоторым данным предполагается, что на этом месте ранее стоял древний храм.

Ольгин камень

В километре от церкви Ильи, ближе к северо-восточной его части, имеется старинное основание ранее существующего Ольгина камня, который был взорван в 20 столетии. На данный момент возле его остатков установлен пирамидальный памятный знак, выложенный из валунов и увенчанный большим кованым крестом. На протяжении 1888 года археологическим обществом города Пскова неподалеку от погоста, на том месте, где раньше располагался Ольгин камень, была сооружена часовня, возведенная в честь 1000-летия княгини Ольги, а также 900-летия Крещения Руси князем Владимиром. В помещении часовни установлены иконы Святого Владимира и Святой Ольги.

Место встречи Игоря и Ольги

Немного ниже села Великая река разделена на два протока при помощи небольшого острова. Правый речной рукав носит название «Ольгины ворота» - он имеет каменистое дно и очень мелкий; левый рукав называется «Ольгины слуды», получивший такое название благодаря наслоениям известняка на речном дне, при этом слуда обозначает «подводный камень». Если верить преданию, то именно здесь и произошла встреча князя Игоря и его будущей жены Ольги.

Важная информация: