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Деревня Выбуты — родина княгини Ольги

Русский Г.
Русский Г. – Гид из Пскова
Индивидуальная экскурсия ⛳ на родину великой княгини Ольги.

В селе Выбуты мы увидим место разрушенного храма княгини.

церковь ⛪ Ильи Пророка, место, где по преданиям встретились Игорь с Ольгой и многое другое.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-17 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Деревня Выбуты — родина княгини Ольги
Деревня Выбуты — родина княгини Ольги

Что вы увидите

  • Брод
  • Ольгины слуды
  • Церковь Ильи Пророка (XV век)
  • Руины разрушенного храма Святой Ольги
  • Кованый крест, установленный на месте Ольгинской часовни
  • Ольгин камень
Родина княгини Ольги
Согласно преданию, село Выбуты — это родина равноапостольной Святой великой княгини Ольги. Сам погост расположен в 15 км от города Пскова, вверх по реке Великой. Именно в этом месте находится особенно важное место для всего города — брод, которым население пользуется даже до сегодняшнего времени. В былые времена псковичи посылали сюда продолжительные заставы для того, чтобы замкнуть самые важные позиции Пскова.
Церковь Святого Ильи
В деревне, на правом берегу реки расположена церковь ⛪, названная в честь Святого Ильи. Церковь была построена в 15 веке из плиты. Церковная звонница была выстроена двухпролетной на протяжении 16-17 веков. По некоторым данным предполагается, что на этом месте ранее стоял древний храм.
Ольгин камень
В километре от церкви Ильи, ближе к северо-восточной его части, имеется старинное основание ранее существующего Ольгина камня, который был взорван в 20 столетии. На данный момент возле его остатков установлен пирамидальный памятный знак, выложенный из валунов и увенчанный большим кованым крестом. На протяжении 1888 года археологическим обществом города Пскова неподалеку от погоста, на том месте, где раньше располагался Ольгин камень, была сооружена часовня, возведенная в честь 1000-летия княгини Ольги, а также 900-летия Крещения Руси князем Владимиром. В помещении часовни установлены иконы Святого Владимира и Святой Ольги.
Место встречи Игоря и Ольги
Немного ниже села Великая река разделена на два протока при помощи небольшого острова. Правый речной рукав носит название «Ольгины ворота» - он имеет каменистое дно и очень мелкий; левый рукав называется «Ольгины слуды», получивший такое название благодаря наслоениям известняка на речном дне, при этом слуда обозначает «подводный камень». Если верить преданию, то именно здесь и произошла встреча князя Игоря и его будущей жены Ольги.

Важная информация:

  • Для данной экскурсии 🧭 вам потребуется транспорт, вы можете дополнительно заказать транспорт у организатора или воспользоваться собственным, если в нем имеется свободное место для гида.
  • Продолжительность экскурсии указана без учета времени в пути до села Выбуты.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Транспортное обслуживание:
  • автомобиль 1-2 чел - 1 500 руб.
  • минивэн до 6 чел - 2 600 руб.
  • микроавтобус до 17 чел - 3 200 руб.
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Деревня Выбуты — родина княгини Ольги
Деревня Выбуты — родина княгини Ольги
Деревня Выбуты — родина княгини Ольги
Деревня Выбуты — родина княгини Ольги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Русский Г.
Русский Г.
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