Спутник П. – Гид из Пскова

Уникальная архитектура, чудом сохранившиеся фрески, каменные стены, которые помнят многие войны и осады города — все это монастыри Пскова и его окрестностей.



В течение дня вы посетите 5 самых древних псковских монастырей 12-16 вв.



: Мирожский, Иоанно-Предтеченский, Снетогорский, Спасо-Елеазаровский и Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий.



Обители расположены в завораживающих по красоте местах: у чистых озер, среди густых лесов, на крутых склонах рек — полюбуйтесь природой Псковщины вместе с нами.