Что вы увидите
- Спасо-Преображенский собор
- Фресковую живопись Мирожского монастыря
- Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь
- Собор Рождества Пресвятой Богородицы
- и другие
Уникальная возможность посетить в течении дня 5 древнейших псковских монастырей периода XII-XVI вв. Мирожский, Иоановский, Снятогорский, Елеазаровский и Крыпецкий монастырь.
Вы увидите:
- Спасо-Преображенский собор
- Фресковую живопись Мирожского монастыря
- Иоановский монастырь
- Собор Рождества Превятой Богородицы
- Снетогорский монастырь
- Спасо-Елеазаровский монастырь
- Храм в честь Трех святителей
- Соборный храм Иоанна Богослова и церковь ⛪ Успения
- Иоанно-Богословский Крыпецкий монастырь
- Важно: Дамам при посещении церквей рекомендуется надеть накладную юбку ниже колен и платок на голову.
Что не входит
- Аренда транспорта
- Входные билеты в Псковский музей, Мирожский монастырь, Спасо-Преображенский собор (200 руб/взр, 100 руб/школьники)
- Питание
- Сувениры
Начало и место завершения
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
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