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Древние монастыри земли Псковской

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1 отзыв
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Пскова
Уникальная архитектура, чудом сохранившиеся фрески, каменные стены, которые помнят многие войны и осады города — все это монастыри Пскова и его окрестностей.

В течение дня вы посетите 5 самых древних псковских монастырей 12-16 вв.

: Мирожский, Иоанно-Предтеченский, Снетогорский, Спасо-Елеазаровский и Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий.

Обители расположены в завораживающих по красоте местах: у чистых озер, среди густых лесов, на крутых склонах рек — полюбуйтесь природой Псковщины вместе с нами.
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Древние монастыри земли Псковской
Древние монастыри земли Псковской

Что вы увидите

  • Спасо-Преображенский собор
  • Фресковую живопись Мирожского монастыря
  • Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь
  • Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  • и другие
Уникальная возможность посетить в течении дня 5 древнейших псковских монастырей периода XII-XVI вв. Мирожский, Иоановский, Снятогорский, Елеазаровский и Крыпецкий монастырь.

Вы увидите:

  • Спасо-Преображенский собор
  • Фресковую живопись Мирожского монастыря
  • Иоановский монастырь
  • Собор Рождества Превятой Богородицы
  • Снетогорский монастырь
  • Спасо-Елеазаровский монастырь
  • Храм в честь Трех святителей
  • Соборный храм Иоанна Богослова и церковь ⛪ Успения
  • Иоанно-Богословский Крыпецкий монастырь
  • Важно: Дамам при посещении церквей рекомендуется надеть накладную юбку ниже колен и платок на голову.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Аренда транспорта
  • Входные билеты в Псковский музей, Мирожский монастырь, Спасо-Преображенский собор (200 руб/взр, 100 руб/школьники)
  • Питание
  • Сувениры
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Древние монастыри земли Псковской
Древние монастыри земли Псковской
Древние монастыри земли Псковской
Древние монастыри земли Псковской

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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